И почему люди вообще об этом спрашивают.

Как отвечать на неудобные вопросы про внешность? 4 техники, чтобы от вас отстали

Нам очень часто задают неудобные вопросы, высказывают мнение о внешности тогда, когда это неуместно и не нужно. Например: «Ты что, поправилась? Тебе так здорово, не худей»! Или, наоборот: «Ты совсем себя запустила. Давай в спортзал, на диету». Вроде две разные реплики: одна в позитивном ключе, другая — в негативном. Но и одно, и другое высказывания сливают энергию, ранят и доставляют психологический дискомфорт.

Вместе с экспертом разбираемся, почему так происходит.

Анна Шилько гендерный психолог и мастер НЛП Любой неудобный вопрос, касающийся внешности — это проявление агрессии.

Проявление агрессии

Даже если вопрос или реплика звучат будто бы по-доброму – это тоже признак агрессии, но только пассивной (скрытой). Так агрессоры нарушают границы, получают заряд негативной энергии.

Фото: unsplash.com/@motoki

Люди болезненно реагируют на неудобные вопросы о внешности, личной жизни, достатке. Услышав даже намёк на что-то негативное, человек начинает рассматривать себя в зеркало, расстраивается, анализирует своё положение.

Эмоциональная реакция

Типичная реакция: расстраиваться, злиться, оправдываться внутри себя (скоро пойду в спортзал, а у других ещё хуже, не во внешности счастье). Нам удобно промолчать, принять замечание агрессора, отшутиться. Но это никак не избавляет от неприятного послевкусия в виде неуверенности в себе, подавленности и плохого настроения.

Фото: unsplash.com/@jernejgraj

Стоит поменять реакцию. Но прежде всего нужно понять: а зачем человек вообще задаёт неудобные вопросы? Возможно, вы замечали, что человек, сказавший едкое замечание или комплимент, который на самом деле полон критики, начинает улыбаться. Ему буквально физически хорошо от того, что он стал причиной негативной реакции другого человека. Далее агрессор может даже филигранно повернуть ситуацию в свою пользу, «прогнуть» на что-то и начать манипулировать.

Поставить агрессора на место

Какую технику стоит применить для того, чтобы поставить агрессора на место и выйти из ситуации достойно.

Игнорирование. Если вы уверены в себе и своей внешности, то никакой вопрос или замечание не должны вас задевать. Не реагируйте на них, пропускайте мимо ушей.

Фото: unsplash.com/@goldenphotobym

Техника «айкидо». Вы якобы соглашаетесь с замечаниями, а агрессор в ступоре. В ответ на реплику «Ты так поправилась» вы отвечаете: «Да, это верно». Ни оправданий, ни объяснений. И тема закрыта.

Расставить границы. Например: «Лена, я тебя очень уважаю как коллегу. Но мне неприятно, когда ты затрагиваешь тему моей внешности. Поэтому я предлагаю этот вопрос закрыть раз и навсегда».

Спросить прямо. «Зачем ты задаёшь мне неудобные вопросы? Ты же знаешь, что мне будет это неприятно!»

Независимо от выбора техники нужно запомнить, что общение с агрессорами следует ограничить. Это токсичные люди, которых необходимо убирать из окружения.

Фото: unsplash.com/@morganxalley

Обратите внимание, что едкие комментарии исходят от людей, которые не наполнены эмоционально, несчастливы, мало эрудированны и не совсем привлекательны. Им просто нечем больше заняться, кроме как «брызгать ядом». Не тратьте на них своё здоровьё, силы и время.

Вводите в окружение цельных и счастливых людей, которые будут заряжать вас на успех и дарить энергию.