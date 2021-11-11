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Почему на диете не уходит вес, почему диеты не работают, что с этим делать и как похудеть

Почему похудеть на жёсткой диете не получится? 4 причины возвращения веса
Виктор Обморнов Таисия Прокопенко
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Почему не получается похудеть, сидя на диете?
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Рассказываем, как избавиться от лишних кило раз и навсегда.
Как похудеть с умом и не набрать после этого ещё больше лишних килограммов?

Разбираемся вместе с тренером-нутрициологом.

Бытует мнение, что для похудения нужно сесть на максимально жёсткую диету, отказаться от привычных продуктов питания и ждать результата. На самом деле, оно далеко от истины.

<a href="https://www.instagram.com/tais_pro/">Таисия Прокопенко</a>
Таисия Прокопенко
нутрициолог

Любые ограничения в большинстве случаев — это срыв. Жёстко ограничивать себя человек может не больше года, потом он возвращается к привычному образу жизни из-за гомеостаза (привыкание организма к определённому весу). Поэтому важно, чтобы переход был мягким, он должен подходить под привычный уклад жизни человека.

Почему вес может вернуться?

Если вы решили похудеть, стоит учитывать несколько аспектов.

К какому результату хотите прийти
У всех вес разный, разный и индекс массы тела. Так, похудение на пять килограммов кардинально отличается от похудения на пару десятков. Соответственно, отличаться будут и методы.

Фото: istockphoto.com

Как долго вы живёте с нынешним весом
Основная причина повторного набора веса — гомеостаз. Поэтому похудение должно разделяться на несколько шагов. После каждого этапа следует период адаптации: человеку необходимо научиться жить в этом весе, организм должен привыкнуть. Сначала избавились от нескольких килограммов, некоторое время осваиваетесь в нём — и двигаетесь дальше. Все органы и системы в организме должны адаптироваться.

Каково состояние вашего организма и где вы живёте
Похудение у всех происходит по-разному в зависимости от физиологических данных. Имеет также значение, где человек проживает: в северной части страны или в южной. В холода организм, как правило, стремится запасти жировую ткань, а в жаркое время года, наоборот, — избавиться от излишков.

Фото: istockphoto.com

Ещё одна причина возвращения к изначальному весу — отказ от некоторых питательных веществ.

Таисия: Срывы происходят также потому, что при ограничениях человек может убрать из рациона какую-то группу продуктов, которые содержат нужные ему нутриенты. Например, магний и калий. Когда не хватает определённых элементов, образуется нутриентный голод, появляется потребность что-то съесть сверх меры.

Правильное снижение веса — это, в первую очередь, обеспечение организма всеми важными питательными веществами. Человек должен съедать необходимый минимум этих нутриентов, который требуется ежедневно.

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Почему не стоит отказываться от любимых, пусть и вредных, продуктов?

Игнорирование истинного голода и отказ от блюд, которые по-настоящему хочется съесть, — большая ошибка. Когда, например, хочется съесть пасту, а «по расписанию» только овощной салат.

Таисия: Когда человек длительное время отказывается от каких-то продуктов или блюд, игнорируя свой голод, он постепенно перестаёт ощущать физиологическое чувство голода. У людей, которые часто сидят на диетах, нет чувства насыщения и голода, есть только психологический аппетит.

Фото: unsplash.com/@brenna_lynn

Чтобы эффективно, а главное — безопасно, худеть, нужно рассчитать рацион на основе своих физиологических данных: высчитать соотношение белков, жиров и углеводов. Так сможете контролировать свой аппетит и не допустить появления нутриентного голода.

К похудению нужно подойти ответственно и основательно, но без фанатизма. Осознанное питание — самый верный и правильный подход. Не стоит себе в чём-то отказывать, нужно есть вкусно и питательно, чтобы не захотелось потом съесть что-нибудь сверх нормы.

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Более того, чем медленнее вы худеете, тем лучше. Перед тем, как начать сбрасывать вес, обязательно проконсультируйтесь с нутрициологом. Если же вы подойдёте к вопросу без должного внимания, это может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Худейте с умом!

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