Стильное резюме Поля Погба. На первую зарплату футболист купил себе лабутены

А в 2017 году он выпустил свою первую коллекцию одежды.

Поль Погба – один из лучших полузащитников в современном футболе, выступает за «Манчестер Юнайтед» и регулярно вызывается в сборную Франции. В 2018 году Погба вместе с ней стал чемпионом мира. Однако Поль известен не только своими футбольными достижениями. Француз регулярно вызывает интерес у журналистов своими экстравагантными луками и необычными прическами.

Дарья Гальперина стилист, имиджмейкер Стиль Поля — это игра. Игра на контрастах.

Врождённый стиль

Поль родился в пригороде Парижа в небогатой семье. По словам француза, они не бедствовали, но не всегда имели возможность купить то, что хотелось. На свою первую зарплату в «Манчестер Юнайтед» Погба купил себе две пары лабутенов, которые позже у него украли. Поль в одном из интервью попросил вора вернуть туфли, потому что они очень важны для него.

Погба может приехать на тренировку в чёрном пиджаке и лакированных туфлях, а может – в спортивном костюме и резиновых тапочках. В своём стиле Поль умело сочетает расслабленное и официальное настроение. В его гардеробе много костюмов разных цветов, худи и дорогих кроссовок от известных модных брендов.

Один из самых экстравагантных костюмов Погба надел на церемонию вручения «Золотого мяча» в 2016 году. Француз был в чёрном пиджаке с золотым узором.

В своём «инстаграме» Погба регулярно выкладывает фотографии, на которых позирует в дорогих брендах. Однако, по словам Поля, он редко ходит по магазинам из-за нехватки времени.

Дарья Гальперина стилист, имиджмейкер Поль мастерски расставляет акценты: яркая прическа, монограммы на вещах и обуви, массивные украшения и часы. Отдельно хочется отметить рубашки и костюмы с этно-принтами, в которых часто футболиста можно заметить на фото с семейных мероприятий или вечеринок с друзьями. Такие вещи совсем не вписываются в основной стиль «спорт-шик» французского футболиста, но очень ему идут и отдают должное важной для него религии, истории.

О причёсках французского хавбека можно говорить бесконечно. Однажды у него спросили, когда в последний раз он стригся. Погба долго думал, как будто вспоминал очень давнюю историю, и сказал: «Возможно, две недели назад». За последние несколько лет француз успел покрасить свои волосы во все цвета радуги.

Волосами Поля занимается известный парикмахер Ахмед Альсавани, у которого стригутся многие мировые звёзды футбольного мира. Однако именно Погба внёс важнейший вклад в популярность парикмахера своими коллаборациями с барбер-брендом Ахмеда.

Именные коллекции как результат самовыражения

Отдельно стоит упомянуть о работе Погба со спортивным брендом adidas. На данный момент их сотрудничество воплотилось уже в трёх капсульных коллекциях.

Поль Погба вместе с adidas и Стеллой Маккартни презентовали свои дебютные стопроцентно веганские бутсы. Главная особенность этой линейки – обувь гендерно-нейтральна и сделана из максимально экологичных материалов.

Я футболист, но меня очень интересуют мода и дизайн – всегда хотелось исследовать эти сферы. Это сотрудничество для меня особенное, так как я поклонник работ Стеллы. Идея пришла в разгар изоляции. Мне не хватало футбола, поэтому было невероятно сосредоточиться на чём-то еще, где сочетаются стиль и футбол. Эти бутсы смелые и уникальные.

Дарья Гальперина стилист, имиджмейкер Подводя итог, я бы описала стиль Поля как эклектичный, современный, дорогой. Он может быть разным, и в каждом футболисту комфортно. А это самое главное.