Сколько времени нужно, чтобы подготовить тело к лету?

Елена Скоблова супервайзер и мастер-тренер тренажёрного зала World class, мастер спорта России по джиу-джитсу Сколько раз в неделю нужно тренироваться? Какие моменты учесть во время подготовки?

Кажется, что лето было только вчера. Однако вот уже и Новый год на носу, а вслед за ним череда праздников. Не успеешь глазом моргнуть, как до сезона купальников останется всего лишь пара недель. Не советуем прибегать к классическому варианту подготовки к отпуску за одну неделю, а озаботиться этим вопросом сильно заранее. Уже наступают холода, время посиделок в парке под солнышком закончилось, а это значит, что самое время посвятить зиму тренировкам.

Когда начинать заниматься?

Всё зависит от ваших пожеланий и исходных данных. В среднем организм человека теряет 500-800 граммов жира за неделю, то есть за месяц, при соблюдении режима тренировок и питания, вы можете похудеть на 2-4 кг. Но помните, что у всех всё индивидуально, поэтому не стоит пугаться, если вы сразу не увидите на весах внушительный минус.

Точно не стоит бросаться худеть за неделю до отпуска. Экстремальный сброс веса небезопасен для здоровья и вряд ли даст вам долгий эффект. Чем раньше вы озаботитесь подготовкой к летнему сезону, тем лучше.

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Сколько тренироваться и как повышать нагрузку?

Достаточным будет заниматься 2-4 раза в неделю по 1-1,5 часа. Не забывайте и про отдых. Тренировки семь дней в неделю не нужны даже профессиональным спортсменам. Чередуйте нагрузки: включайте в свой план силовые тренировки, кардио и растяжку. Это не даст вам заскучать и будет полезно для организма.

Тренировочная нагрузка будет увеличиваться по мере адаптации к упражнениям. Повышайте сложность и тяжесть тренировок постепенно, не гонитесь за быстрым результатом. Надрываться не надо. Если вы понимаете, что занятия с конкретным весом стали для вас привычными, попробуйте добавить себе сначала килограмм веса, потом ещё один и так далее.

Какие этапы включает подготовка?

Этапы будут зависеть от тренировочных целей и уровня подготовленности в первую очередь, а также нюансов каждого конкретного организма. Грамотный режим питания и питьевой баланс в идеале должны быть вашими союзниками на постоянной основе. Если не знаете, что делать, за советом можно обратиться к диетологу/нутрициологу. Специалисты помогут разобраться в питании, дадут рекомендации по режиму дня и полезным привычкам. Можно включить в этот список массаж — курс раз в полгода для общего состояния организма будет полезен и приятен.

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Где искать мотивацию для тренировок?

Помните, что возвращение к занятиям после долгого перерыва нужно только вам – для хорошего здоровья и психологического комфорта, как на пляже, так и за его пределами. Сделайте спорт своей привычкой и найдите занятия по душе. Не стоит мучить себя групповыми тренировками, если они вам не нравятся. Попробуйте, например, бассейн или занятия по боксу. От тренировок нужно получать удовольствие, а не тащиться на них как на каторгу после работы. Если вам нравится то, чем вы занимаетесь, результаты не заставят себя долго ждать.

Ваше лето пройдёт замечательно и без каких-либо трудностей, стоит лишь задуматься о нём уже сейчас.