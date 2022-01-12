Чем опасен джетлаг? 11 советов для тех, кому сложно пережить смену часовых поясов

Что такое джетлаг? Как он влияет на здоровье?



Отвечают сомнологи.

Если вы часто летаете на дальние расстояния, то наверняка знаете цену таким перелётам. Смена часовых поясов приводит к проблемам со сном, усталости, отсутствию сил и даже несварению. Проблемы со здоровьем на этом фоне нередко рушат планы путешественников и лишают первых дней на новом месте. И это далеко не всё.

Роман Бузунов сомнолог Когда человек улетает за несколько часовых поясов от своего привычного места, то оказывается там, где смена дня и ночи идёт по-другому. Организм теряется.

Что такое джетлаг?

Джетлаг (от англ. «jet» – реактивный двигатель, «lag» – перемещение, отставание) – это временный сбой циркадных ритмов человека из-за быстрой смены часовых поясов при авиаперелёте. Циркадные ритмы – это процессы в организме, которые происходят циклически с периодичностью около 24 часов. К ним относится цикл сна/бодрствования или, проще говоря, внутренний будильник, который говорит нам, когда спать и просыпаться.

Роман: Организм привыкает к тому, что сон происходит ночью, а бодрствование – днём. И если человек улетает за несколько часовых поясов от своего привычного места, то оказывается там, где смена дня и ночи идёт по-другому – раньше или позже, в зависимости от того, восток это или запад. В этот момент происходит нестыковка: организм теряется и не понимает, когда ночь и день и когда ему надо хотеть спать. Отсюда и возникает джетлаг.

Фото: istockphoto.com

Распознать это явление можно по следующим симптомам:

дневная сонливость;

бессонница ночью;

раннее пробуждение;

физическая усталость;

утомляемость;

существенное снижение работоспособности;

расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта (снижение аппетита, нарушения стула, тошнота);

учащённое ночное мочеиспускание

Циркадные ритмы – это не только смена сна и бодрствования. Желудочно-кишечный тракт и почки тоже по-разному работают ночью и днём. Отсюда и столь разноплановые симптомы.

Как джетлаг влияет на здоровье?

Роман: Прежде всего он ухудшает самочувствие. Если человек совершает перелёты чаще двух раз в месяц, это может нарушать и другие циклические процессы в организме. Чем чаще человек летает, тем сильнее это выражено. К примеру, у стюардесс часто бывает нарушен менструальный цикл. Частые перелёты также способствуют ослаблению иммунитета, развитию эндокринных заболеваний и обострению хронических.

Татьяна Бродовская доктор медицинских наук, эксперт в области кардиологии, сомнологии и биогеронтологии В целом прогноз джетлага можно считать относительно благоприятным. Обычно он представляет собой временные неудобства, которые проходят самостоятельно через несколько дней. Но у частых путешественников самолётом этот синдром может стать хроническим и привести к таким последствиям, как астения (физическая и нервно-психическая слабость), общее недомогание, снижение физической трудоспособности, аппетита, развитие депрессии.

Фото: istockphoto.com

Как бороться с джетлагом?

Согласитесь, вряд ли человек совершает дальние перелёты просто от нечего делать. Он летит ради работы или отдыха. Никому не хочется, чтобы качество того и другого пострадало из-за смены часовых поясов, а оно, к сожалению, страдает.

Вот как можно с этим справиться:

если собираетесь в путешествие, начните готовиться заранее – ложиться или вставать раньше или позже, в зависимости от времени в месте прибытия;

за три дня до вылета откажитесь от алкоголя;

избегайте вылетов ранним утром. Сев в самолёт, сразу переведите часы;

в полёте пейте больше воды, ходите по салону;

если прибудете вечером по местному времени, старайтесь не спать в самолёте;

после прибытия сразу же начинайте жить по местному времени: бодрствуйте днём и спите ночью;

если в первые дни мучает бессонница по ночам, не заставляйте себя спать. Ложитесь, когда придёт сонливость, при этом старайтесь встать в «правильное» время (утро по местному времени);

после пробуждения сразу открывайте занавески или выходите на солнце;

за два часа до сна надевайте солнечные очки или переходите в помещение с ограниченным освещением;

расшторивайте окна пораньше, оказавшись на востоке, и позднее – на западе;

сомнолог также советует принимать перед сном по одной таблетке мелатонина в ночь перед вылетом и ещё в течение 2-5 дней после прибытия.

Фото: istockphoto.com

Татьяна: При кратковременных путешествиях можно сохранять прежний режим сна и бодрствования, привычный для часового пояса проживания. Лучше всего подобрать рейс с прибытием в место назначения во второй половине дня и лечь спать не позднее 23:00 по местному времени. Если на месте будет ночь или раннее утро, можно поспать в самолёте. Целесообразно воспользоваться берушами, маской на глаза, подушкой для шеи, снотворным. Недосыпание после ночного перелёта можно уменьшить за счёт короткого дневного сна в первые пару дней после прибытия.

В целом на новом месте лучше сразу начать жить в соответствии с новым временем, и тогда джетлаг минует сам собой.