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Что такое джетлаг и как он влияет на здоровье, как помочь организму справиться со сменой часового пояса

Чем опасен джетлаг? 11 советов для тех, кому сложно пережить смену часовых поясов
Роман Бузунов Алия Нургалеева
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Джетлаг
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Частые перелёты могут привести к плачевным последствиям.
Что такое джетлаг? Как он влияет на здоровье?

Отвечают сомнологи.

Если вы часто летаете на дальние расстояния, то наверняка знаете цену таким перелётам. Смена часовых поясов приводит к проблемам со сном, усталости, отсутствию сил и даже несварению. Проблемы со здоровьем на этом фоне нередко рушат планы путешественников и лишают первых дней на новом месте. И это далеко не всё.

<a href="https://www.instagram.com/buzunov_roman/?hl=ru">Роман Бузунов</a>
Роман Бузунов
сомнолог

Когда человек улетает за несколько часовых поясов от своего привычного места, то оказывается там, где смена дня и ночи идёт по-другому. Организм теряется.

Что такое джетлаг?

Джетлаг (от англ. «jet» – реактивный двигатель, «lag» – перемещение, отставание) – это временный сбой циркадных ритмов человека из-за быстрой смены часовых поясов при авиаперелёте. Циркадные ритмы – это процессы в организме, которые происходят циклически с периодичностью около 24 часов. К ним относится цикл сна/бодрствования или, проще говоря, внутренний будильник, который говорит нам, когда спать и просыпаться.

Роман: Организм привыкает к тому, что сон происходит ночью, а бодрствование – днём. И если человек улетает за несколько часовых поясов от своего привычного места, то оказывается там, где смена дня и ночи идёт по-другому – раньше или позже, в зависимости от того, восток это или запад. В этот момент происходит нестыковка: организм теряется и не понимает, когда ночь и день и когда ему надо хотеть спать. Отсюда и возникает джетлаг.

Фото: istockphoto.com

Распознать это явление можно по следующим симптомам:

  • дневная сонливость;
  • бессонница ночью;
  • раннее пробуждение;
  • физическая усталость;
  • утомляемость;
  • существенное снижение работоспособности;
  • расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта (снижение аппетита, нарушения стула, тошнота);
  • учащённое ночное мочеиспускание
Циркадные ритмы – это не только смена сна и бодрствования. Желудочно-кишечный тракт и почки тоже по-разному работают ночью и днём. Отсюда и столь разноплановые симптомы.
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Как джетлаг влияет на здоровье?

Роман: Прежде всего он ухудшает самочувствие. Если человек совершает перелёты чаще двух раз в месяц, это может нарушать и другие циклические процессы в организме. Чем чаще человек летает, тем сильнее это выражено. К примеру, у стюардесс часто бывает нарушен менструальный цикл. Частые перелёты также способствуют ослаблению иммунитета, развитию эндокринных заболеваний и обострению хронических.

<a href="https://www.instagram.com/dr.brodovskaya/">Татьяна Бродовская</a>
Татьяна Бродовская
доктор медицинских наук, эксперт в области кардиологии, сомнологии и биогеронтологии

В целом прогноз джетлага можно считать относительно благоприятным. Обычно он представляет собой временные неудобства, которые проходят самостоятельно через несколько дней. Но у частых путешественников самолётом этот синдром может стать хроническим и привести к таким последствиям, как астения (физическая и нервно-психическая слабость), общее недомогание, снижение физической трудоспособности, аппетита, развитие депрессии.

Фото: istockphoto.com

Как бороться с джетлагом?

Согласитесь, вряд ли человек совершает дальние перелёты просто от нечего делать. Он летит ради работы или отдыха. Никому не хочется, чтобы качество того и другого пострадало из-за смены часовых поясов, а оно, к сожалению, страдает.

Вот как можно с этим справиться:

  • если собираетесь в путешествие, начните готовиться заранее – ложиться или вставать раньше или позже, в зависимости от времени в месте прибытия;
  • за три дня до вылета откажитесь от алкоголя;
  • избегайте вылетов ранним утром. Сев в самолёт, сразу переведите часы;
  • в полёте пейте больше воды, ходите по салону;
  • если прибудете вечером по местному времени, старайтесь не спать в самолёте;
  • после прибытия сразу же начинайте жить по местному времени: бодрствуйте днём и спите ночью;
  • если в первые дни мучает бессонница по ночам, не заставляйте себя спать. Ложитесь, когда придёт сонливость, при этом старайтесь встать в «правильное» время (утро по местному времени);
  • после пробуждения сразу открывайте занавески или выходите на солнце;
  • за два часа до сна надевайте солнечные очки или переходите в помещение с ограниченным освещением;
  • расшторивайте окна пораньше, оказавшись на востоке, и позднее – на западе;
  • сомнолог также советует принимать перед сном по одной таблетке мелатонина в ночь перед вылетом и ещё в течение 2-5 дней после прибытия.

Фото: istockphoto.com

Татьяна: При кратковременных путешествиях можно сохранять прежний режим сна и бодрствования, привычный для часового пояса проживания. Лучше всего подобрать рейс с прибытием в место назначения во второй половине дня и лечь спать не позднее 23:00 по местному времени. Если на месте будет ночь или раннее утро, можно поспать в самолёте. Целесообразно воспользоваться берушами, маской на глаза, подушкой для шеи, снотворным. Недосыпание после ночного перелёта можно уменьшить за счёт короткого дневного сна в первые пару дней после прибытия.

В целом на новом месте лучше сразу начать жить в соответствии с новым временем, и тогда джетлаг минует сам собой.

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