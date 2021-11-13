Как приготовить полезный рис с овощами? Рецепт ПП-ужина

На этот раз предлагаем попробовать вкусный, а главное, полезный рис с овощами. А если добавить в него ещё и куриную грудку, это будет полноценный сытный обед или ужин.

Вам понадобятся:

рис — 300 г;

морковь;

зелёный горошек (лучше замороженный);

кукуруза;

лук репчатый;

чеснок;

имбирь;

соль;

кунжутное или оливковое масло.

Количество ингредиентов регулируйте по своему вкусу.

Для начала тщательно промываем рис и откидываем его на дуршлаг, чтобы стекла лишняя вода. Далее режем морковь, лук, чеснок и имбирь на мелкие кубики. Обжариваем на небольшом количестве кунжутного масла лук, имбирь и чеснок. А затем добавляем морковь и жарим ещё 4-5 минут. После кладём горох и кукурузу, хорошо перемешиваем. Всыпаем рис, обжариваем примерно 5-7 минут и тщательно мешаем, чтобы все ингредиенты равномерно соединились.

Затем вливаем в блюдо кипяток так, чтобы он покрыл рис с овощами примерно на пару сантиметров. Не забываем посолить — при желании соль можно заменить соевым соусом или и вовсе отказаться от приправ. Варим на сильном огне 10 минут, а затем убавляем до минимума, накрываем крышкой и оставляем так ещё на 45-50 минут. Готово!

Пошагово процесс приготовления можно посмотреть в альбоме.