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Как приготовить рис с овощами (пошаговый ПП-рецепт с фото) на сковороде на ужин

Как приготовить полезный рис с овощами? Рецепт ПП-ужина
Тереза Данилова
Как приготовить полезный рис с овощами?
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Так можно разнообразить гарнир, не навредив фигуре.

На этот раз предлагаем попробовать вкусный, а главное, полезный рис с овощами. А если добавить в него ещё и куриную грудку, это будет полноценный сытный обед или ужин.

Вам понадобятся:

  • рис — 300 г;
  • морковь;
  • зелёный горошек (лучше замороженный);
  • кукуруза;
  • лук репчатый;
  • чеснок;
  • имбирь;
  • соль;
  • кунжутное или оливковое масло.

Количество ингредиентов регулируйте по своему вкусу.

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Для начала тщательно промываем рис и откидываем его на дуршлаг, чтобы стекла лишняя вода. Далее режем морковь, лук, чеснок и имбирь на мелкие кубики. Обжариваем на небольшом количестве кунжутного масла лук, имбирь и чеснок. А затем добавляем морковь и жарим ещё 4-5 минут. После кладём горох и кукурузу, хорошо перемешиваем. Всыпаем рис, обжариваем примерно 5-7 минут и тщательно мешаем, чтобы все ингредиенты равномерно соединились.

Затем вливаем в блюдо кипяток так, чтобы он покрыл рис с овощами примерно на пару сантиметров. Не забываем посолить — при желании соль можно заменить соевым соусом или и вовсе отказаться от приправ. Варим на сильном огне 10 минут, а затем убавляем до минимума, накрываем крышкой и оставляем так ещё на 45-50 минут. Готово!

Пошагово процесс приготовления можно посмотреть в альбоме.

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