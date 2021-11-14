Ни о каких эффективных тренировках не может быть и речи.

Чем опасна бессонница? Это проблема с серьёзными последствиями

Что такое бессонница и как от неё избавиться?



Разбираемся вместе с сомнологом.

Сон, пожалуй, самая важная часть отдыха для организма. Он помогает восстановиться и начать день с новыми силами. В среднем человеку необходимо от шести до 10 часов сна каждые сутки, причём именно в ночные часы. Но не у всех получается так просто уснуть. Многие считают, что проблемы со сном — вещь несерьёзная, но это совсем не так.

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Что же такое бессонница?

Бессонница, или инсомния (от латинского In — «без», somnus — «сон») — это самое частое нарушение сна после храпа, настоящий бич современного времени.

Фото: unsplash.com/@twinsfisch

Людям, страдающим бессонницей, трудно засыпать. Спят они прерывисто, за ночь просыпаясь по несколько раз. Как правило, поздно ложатся и рано встают. В результате это приводит к ухудшению самочувствия и проблемам со здоровьем.

Как распознать бессонницу?

К признакам бессонницы относят:

проблемы с засыпанием: если не получается уснуть более 30 минут;

неглубокий прерывистый сон, ночные пробуждения два и более раз;

раннее пробуждение — в 3-5 утра.

Бессонница бывает трёх видов: транзиторная, острая и хроническая.

Транзиторную бессонницу испытывал каждый человек хотя бы раз в жизни. Она случается после перелётов, на новых местах, до или после важных событий.

Острая бессонница — когда есть проблемы со сном не реже трёх раз в неделю на протяжении трёх месяцев.

Хроническая бессонница — если трудности со сном наблюдаются больше трёх месяцев.

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Чем опасна бессонница?

Среди последствий бессонницы выделяют:

лишний вес, ожирение;

болезни Альцгеймера и Паркинсона, ранние заболевания головного мозга;

неврозы, тревожность, навязчивые мысли и панические атаки;

различные психосоматические заболевания, в том числе снижение артериального давления;

снижение иммунитета — как следствие, высокий риск вирусных и простудных заболеваний;

преждевременное старение организма;

повышенный риск травм (если человек недостаточно спит, ухудшается концентрация, он становится невнимательным) — в том числе это опасно для спортсменов, не говоря уже о том, что тренировки в таком состоянии будут малоэффективными и могут принести больше вреда, чем пользы.

Кроме того, бессонница может быть признаком психических заболеваний: шизофрении, биполярного расстройства или депрессии.

Как избавиться от бессонницы и наладить сон?

Чтобы справиться с бессонницей, нужно выяснить её причину. Она может быть биологической, психологической или социальной.

Биологическая причина. К бессоннице может привести недостаток микроэлементов: йода, магния, железа. Также обострение хронических заболеваний: гипертония, гастриты, колиты и т. п. Поэтому необходимо восполнить дефициты и наладить работу организма. Для этого стоит регулярно проходить медицинские осмотры и заботиться о здоровье, правильно питаться и заниматься спортом.

Психологическая причина. Негативное мышление и эмоции нарушают выработку гормонов. Например, повышенная тревога блокирует синтез мелатонина (гормона сна). При нормальной работе организма его количество увеличивается после 20:00, достигая максимума к 22:00. Так гормон готовит тело ко сну.

Фото: unsplash.com/@b3njamin

При бессоннице вместо мелатонина в крови циркулирует кортизол (гормон стресса), организм напряжён, не может расслабиться, температура тела повышена. Всё это приводит к трудностям при засыпании. Поэтому необходимо повышать эмоциональную гибкость, менять мышление и восприятие самого себя и жизни. Можно начать с медитаций и дыхательных упражнений. Но если проблемы со сном беспокоят долгое время и ничего не помогает, следует обратиться к специалисту — психологу или психотерапевту.

Социальная причина. К бессоннице приводят стрессы, конфликты и недопонимания в отношениях, что усугубляется эмоциональными переживаниями. Поэтому важно выстраивать экологичные и гармоничные отношения с окружающими вас людьми.