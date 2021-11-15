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Тренировка Body Combat, что это такое в фитнесе, сколько калорий сжигается и можно ли похудеть

Body Combat: тренировка для тех, кто хочет похудеть и выпустить пар
Кирилл Иванов Алия Нургалеева
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Что такое Body Combat?
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За одно занятие можно сжечь до 700 калорий.

Тренировки даются с боем? В этом можно найти плюсы, если направить свою волю в нужное русло – например, пойти на тренировку Body Combat. Аэробное занятие бросает вызов выносливости, развивает силу духа и – самое главное – даёт возможность прожить эмоции через тело. В чём еще плюсы этого направления? Спросили экспертов.

<a href="https://www.lesmills.com/ru/">Кирилл Иванов</a>
Кирилл Иванов
главный тренер Les Mills Russia, презентёр и лектор российских и международных конвенций

Тренировка подходит для любого уровня физической подготовки, вариации есть для каждого – как для начинающих, так и продвинутых.

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Что такое Body Combat?

Body Combat – это аэробная кардиотренировка с элементами единоборств. Занятие представляет собой набор цикличных упражнений с ударами рук и ног на высокой интенсивности. Сложных движений осваивать не нужно, всё довольно просто и понятно. Тренировка полностью бесконтактна, вступать в бой ни с кем не надо – здесь идёт работа только над собой. Благодаря хорошему темпу, который держит пульс в диапазоне 65-90% от максимального, тренировка сжигает максимальное количество калорий. Цифры зависят от массы тела – чем больше вес, тем выше показатели. В среднем это 500-700 калорий за одно занятие длительностью 55 минут. А если выложиться по полной, то можно достичь и больших результатов.

Кирилл: Это своего рода «бой с тенью» под музыку, мотивирующей вас на результат. Неудивительно, что направление считается одним из самых популярных групповых программ Les Mills без оборудования в мире. В формате виртуальной тренировки, который включён уже во многих фитнес-клубах, каждый участник может самостоятельно выбрать формат занятия в зависимости от своего уровня подготовки, а также нагрузку и длительность тренировки.

Фото: www.lesmills.com

В чём польза этого направления?

<a href="https://www.instagram.com/daniil.lobakin/">Даниил Лобакин</a>
Даниил Лобакин
PRO-эксперт Спортмастер PRO

Большой плюс этих занятий в том, что они развивают практически все мышцы. Кроме того, микс упражнений из капоэйры, тхэквондо и других динамичных видов боевых искусств помогает развивать гибкость и выносливость, а также улучшать координацию. Как бонус — такие тренировки помогают справиться с напряжением, выплеснуть эмоции и снять стресс.

Ценность Body Combat не ограничивается лишь сжиганием калорий и проработкой мышц. Есть немало и других плюсов:

  • Во время занятия тренируется сердечно-сосудистая система, развивается ловкость.
  • Вся тренировка проходит под классные треки и без использования оборудования.
  • Упражнения с элементами единоборств приводят в тонус мышцы кора, рук, ног, спины, плечевого пояса и других мышц, о существовании которых вы даже не подозревали.
  • Взрывные движения задействуют быстро сокращающиеся волокна – те самые, которые работают при больших нагрузках и отличаются большой силой.
  • Body Combat способствует потере веса за счёт высокоинтенсивных нагрузок, которые может осилить даже неподготовленный человек.

Фото: www.lesmills.com

Кирилл: После таких тренировок вы заметите, как тело становится более подтянутым и рельефным. Во время занятия вы ещё выплёскиваете все негативные эмоции, а благодаря драйву и крутой музыке забываете про все проблемы. После занятия вас ждёт большая «доза» гормонов счастья – дофамина, окситоцина и эндорфинов.

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