Хотя в душе вы можете ощущать себя на 18 лет, реальный возраст всё же имеет значение.

Как меняется организм после 30 лет? И тренировки, и рацион придётся пересмотреть

Возраст спорту не помеха, и всему остальному тоже — мы в этом уверены. И всё же признаем, что с годами организм меняется далеко не в лучшую сторону, и к этому нужно быть готовыми. Каждую неделю вместе со специалистами мы будем рассказывать о том, на что стоит обращать внимание, как использовать перемены себе во благо, не растерять мотивацию к здоровому образу жизни и тренироваться в удовольствие, а не в тягость.

Сегодня поговорим о том, как в целом меняется организм после 30 лет, какие риски появляются и как с ними быть.

Сергей Алексутов травматолог-ортопед, главный подиатр сети салонов OPTEKA Первые изменения организма, вызванные неправильным образом жизни и большими нагрузками, заметны уже в 30-летнем возрасте.

Что меняется в организме с возрастом?

Перешагивая 30-летний рубеж, многие замечают первые признаки старения.

Главное изменение — замедление регенерации. Снижается выработка коллагена и эластина, кожа теряет прежнюю упругость.

Кости становятся менее прочными, весь организм — менее выносливым.

Фото: unsplash.com/@barcelocarl

После 30 лет снижается скорость реакции, поэтому во многих видах спорта спортсмены рано завершают карьеру.

Повышается риск травм и хронических заболеваний.

Клеточная регенерация замедляется во всех органах, и эта участь не обходит стороной даже мозг.

Во второй половине жизни нейронные связи образуются медленнее, поэтому с этого возраста сложнее учить иностранные языки и усваивать новую информацию.

Надежда Беземская врач клинической лабораторной диагностики СИТИЛАБ Конечно, это постепенный процесс, ведь необратимые изменения не происходят за один день. И всё же с 30 лет нужно намного внимательнее относиться к своему здоровью и не пренебрегать профилактическими обследованиями.



После этой цифры растёт риск многих заболеваний, поэтому раз в год обязательно стоит сдавать общий анализ крови и мочи, расширенный биохимический анализ крови, проверять половые гормоны, гормоны щитовидной железы и контролировать уровень микроэлементов.

Какие основные проблемы подстерегают после 30 лет?

Возраст бьёт по репродуктивной системе

Снижается фертильность, то есть способность организма производить потомство — причём не только у женщин, но и у мужчин. Накапливаются генетические мутации (те, что происходят в ДНК) — из-за этого повышается риск выкидыша на раннем сроке.

Беременность может протекать сложнее из-за сопутствующих хронических заболеваний, которых в раннем возрасте могло не быть.

Юлия Карпеева акушер-гинеколог, эксперт лаборатории СИТИЛАБ Возраст влияет на возможность зачать и выносить здорового ребёнка. Раньше существовал термин «старородящая» — он применялся к женщинам, которые рожали первого ребёнка в 26 лет. В современных реалиях, когда этот возраст существенно сместился, это звучит нелепо.



Сегодня особое отношение проявляют к роженицам старше 35 лет. До этого возраста цифры обычно не играют существенной роли в вопросе беременности.

Важно! Независимо от возраста планировать беременность врачи рекомендуют заранее.

Возможны и более серьёзные заболевания

Если человек с детства рос в солнечном регионе, не защищал кожу от прямых солнечных лучей, чрезмерно увлекался загаром, то уже к 30-летнему возрасту он может столкнуться с меланомой — злокачественной опухолью. При любых подозрительных родинках (если они слишком тёмные, с «рваными» краями, трескаются, шелушатся, зудят, имеют синеватый цвет или увеличиваются в размере) нужно обязательно показаться врачу.

Маргарита Сорокина врач-онколог лаборатории СИТИЛАБ К сожалению, как показывает статистика, рак с каждый годом «молодеет». В возрасте 30-40 лет наибольший риск онкологических заболеваний связан с наследственными патологиями желудка и кишечника. В качестве профилактики следует также сдать анализы.

Изнашивается позвоночник

От постоянной статической и динамической нагрузки со временем изнашивается опорно-двигательная система. Этот процесс протекает более интенсивно из-за сидячей работы, низкой физической активности, вредной для здоровья пищи. Первые изменения организма, вызванные неправильным образом жизни и большими нагрузками, заметны уже в 30-летнем возрасте. Любая несущая конструкция со временем изнашивается, и позвоночник человека не исключение.

Фото: unsplash.com/@nathanareboucas

Сергей: Сутулость во время работы за компьютером, неправильно подобранная подушка для сна и матрас, слишком интенсивные физические нагрузки, обувь на каблуках — всё это способствует износу позвоночника и изменению его структуры. Отсюда появляются боли в спине даже в молодом возрасте, которые могут перерасти в хронические.

Усиливаются боли в коленном суставе

Из-за интенсивных занятий спортом, тяжёлого физического труда, неправильной обуви, избыточного веса страдают суставы. Постепенно хрящевая ткань изнашивается и не восстанавливается.

Развиваются болезни стоп

Самая распространённая — плоскостопие. Многие живут с этой патологией и даже не подозревают о её наличии, пока не наступает более серьёзная стадия с беспокоящими симптомами. Из-за обуви на каблуках или, наоборот, на абсолютно плоской подошве ступни становятся более плоскими. Постоянные физические нагрузки, избыточный вес и даже беременность ухудшают ситуацию. К 30-летнему возрасту появляются первые признаки прогрессирующей стадии плоскостопия: усталость и боли в ногах к концу дня.

Повышается риск венозной болезни

Всё чаще людей 30-летнего возраста беспокоят проблемы с венами. Происходит это из-за нарушения работы венозных клапанов.

Сергей: Они обеспечивают правильное направление крови. Малоподвижный образ жизни, работа в офисе или работа на ногах, низкая физическая активность, беременность, чрезмерные нагрузки, длительные поездки — всё это нагружает клапаны и сказывается на их состоянии. Под воздействием этих факторов развивается варикозная болезнь.

Чтобы избежать многих проблем с опорно-двигательной системой, нужно вести более активный образ жизни, больше двигаться.

Необходимо гулять на свежем воздухе ежедневно не менее часа.

Следует контролировать свою осанку в положении сидя и во время ходьбы.

Фото: istockphoto.com

Надо избегать слишком интенсивных тренировок — занятия спортом всегда должны быть умеренными.

Здоровое питание помогает предотвратить появление лишнего веса и тем самым снизить нагрузки на опорно-двигательную систему.

Всегда нужно носить правильную обувь, которая включает каблук 2-4 см, широкий носок и формоустойчивый задник. От туфель на каблуках, моделей с узким мысом и обуви на полностью плоской подошве лучше отказаться.

Сергей: Важно пользоваться ортопедическими стельками, чтобы правильно перераспределять и снижать нагрузку на стопы. Избежать проблем с венами помогают упражнения на разминку в течение дня. Когда мы двигаемся, работают мышцы, которые стимулируют кровообращение. Ещё с этим помогают компрессионный трикотаж и умеренные занятия спортом (плаванием, скандинавской ходьбой, бегом). В целом современный образ жизни провоцирует старение организма и износ его систем. Многие болезни тоже «омолодились», поэтому об их профилактике стоит задумываться как можно раньше.

И хотя годы берут своё, не стоит отчаиваться. Это лишь повод задуматься о будущем и сделать выбор в пользу здорового образа жизни.