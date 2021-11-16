Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Главная Lifestyle Статьи

Спорт после 30 лет, особенности тренировок для женщин и мужчин, чем и как лучше заниматься после 30

Как меняется организм после 30 лет? И тренировки, и рацион придётся пересмотреть
Сергей Алексутов Алия Нургалеева
,
Как меняется организм после 30 лет?
Комментарии
Хотя в душе вы можете ощущать себя на 18 лет, реальный возраст всё же имеет значение.

Возраст спорту не помеха, и всему остальному тоже — мы в этом уверены. И всё же признаем, что с годами организм меняется далеко не в лучшую сторону, и к этому нужно быть готовыми. Каждую неделю вместе со специалистами мы будем рассказывать о том, на что стоит обращать внимание, как использовать перемены себе во благо, не растерять мотивацию к здоровому образу жизни и тренироваться в удовольствие, а не в тягость.

Сегодня поговорим о том, как в целом меняется организм после 30 лет, какие риски появляются и как с ними быть.

<a href="https://www.instagram.com/orteka_rus">Сергей Алексутов</a>
Сергей Алексутов
травматолог-ортопед, главный подиатр сети салонов OPTEKA

Первые изменения организма, вызванные неправильным образом жизни и большими нагрузками, заметны уже в 30-летнем возрасте.

Что меняется в организме с возрастом?

Перешагивая 30-летний рубеж, многие замечают первые признаки старения.

  • Главное изменение — замедление регенерации. Снижается выработка коллагена и эластина, кожа теряет прежнюю упругость.
  • Кости становятся менее прочными, весь организм — менее выносливым.

Фото: unsplash.com/@barcelocarl

  • После 30 лет снижается скорость реакции, поэтому во многих видах спорта спортсмены рано завершают карьеру.
  • Повышается риск травм и хронических заболеваний.
  • Клеточная регенерация замедляется во всех органах, и эта участь не обходит стороной даже мозг.
  • Во второй половине жизни нейронные связи образуются медленнее, поэтому с этого возраста сложнее учить иностранные языки и усваивать новую информацию.
<a href="https://www.instagram.com/citilab.ru/">Надежда Беземская</a>
Надежда Беземская
врач клинической лабораторной диагностики СИТИЛАБ

Конечно, это постепенный процесс, ведь необратимые изменения не происходят за один день. И всё же с 30 лет нужно намного внимательнее относиться к своему здоровью и не пренебрегать профилактическими обследованиями.

После этой цифры растёт риск многих заболеваний, поэтому раз в год обязательно стоит сдавать общий анализ крови и мочи, расширенный биохимический анализ крови, проверять половые гормоны, гормоны щитовидной железы и контролировать уровень микроэлементов.

Какие основные проблемы подстерегают после 30 лет?

Возраст бьёт по репродуктивной системе
Снижается фертильность, то есть способность организма производить потомство — причём не только у женщин, но и у мужчин. Накапливаются генетические мутации (те, что происходят в ДНК) — из-за этого повышается риск выкидыша на раннем сроке.

Беременность может протекать сложнее из-за сопутствующих хронических заболеваний, которых в раннем возрасте могло не быть.

<a href="https://www.instagram.com/citilab.ru/">Юлия Карпеева</a>
Юлия Карпеева
акушер-гинеколог, эксперт лаборатории СИТИЛАБ

Возраст влияет на возможность зачать и выносить здорового ребёнка. Раньше существовал термин «старородящая» — он применялся к женщинам, которые рожали первого ребёнка в 26 лет. В современных реалиях, когда этот возраст существенно сместился, это звучит нелепо.

Сегодня особое отношение проявляют к роженицам старше 35 лет. До этого возраста цифры обычно не играют существенной роли в вопросе беременности.

Как справиться с выгоранием и найти баланс между работой, личной жизнью и спортом Как справиться с выгоранием и найти баланс между работой, личной жизнью и спортом
Плохое настроение может испортить осанку. Как эмоции влияют на позвоночник Плохое настроение может испортить осанку. Как эмоции влияют на позвоночник

Важно! Независимо от возраста планировать беременность врачи рекомендуют заранее.

Возможны и более серьёзные заболевания
Если человек с детства рос в солнечном регионе, не защищал кожу от прямых солнечных лучей, чрезмерно увлекался загаром, то уже к 30-летнему возрасту он может столкнуться с меланомой — злокачественной опухолью. При любых подозрительных родинках (если они слишком тёмные, с «рваными» краями, трескаются, шелушатся, зудят, имеют синеватый цвет или увеличиваются в размере) нужно обязательно показаться врачу.

<a href="https://www.instagram.com/citilab.ru/">Маргарита Сорокина</a>
Маргарита Сорокина
врач-онколог лаборатории СИТИЛАБ

К сожалению, как показывает статистика, рак с каждый годом «молодеет». В возрасте 30-40 лет наибольший риск онкологических заболеваний связан с наследственными патологиями желудка и кишечника. В качестве профилактики следует также сдать анализы.

Изнашивается позвоночник
От постоянной статической и динамической нагрузки со временем изнашивается опорно-двигательная система. Этот процесс протекает более интенсивно из-за сидячей работы, низкой физической активности, вредной для здоровья пищи. Первые изменения организма, вызванные неправильным образом жизни и большими нагрузками, заметны уже в 30-летнем возрасте. Любая несущая конструкция со временем изнашивается, и позвоночник человека не исключение.

Фото: unsplash.com/@nathanareboucas

Сергей: Сутулость во время работы за компьютером, неправильно подобранная подушка для сна и матрас, слишком интенсивные физические нагрузки, обувь на каблуках — всё это способствует износу позвоночника и изменению его структуры. Отсюда появляются боли в спине даже в молодом возрасте, которые могут перерасти в хронические.

Усиливаются боли в коленном суставе
Из-за интенсивных занятий спортом, тяжёлого физического труда, неправильной обуви, избыточного веса страдают суставы. Постепенно хрящевая ткань изнашивается и не восстанавливается.

Развиваются болезни стоп
Самая распространённая — плоскостопие. Многие живут с этой патологией и даже не подозревают о её наличии, пока не наступает более серьёзная стадия с беспокоящими симптомами. Из-за обуви на каблуках или, наоборот, на абсолютно плоской подошве ступни становятся более плоскими. Постоянные физические нагрузки, избыточный вес и даже беременность ухудшают ситуацию. К 30-летнему возрасту появляются первые признаки прогрессирующей стадии плоскостопия: усталость и боли в ногах к концу дня.

Почему хрустят колени и можно ли тогда тренироваться? Почему хрустят колени и можно ли тогда тренироваться?
Из-за чего болит подъём во время бега и как это исправить? Из-за чего болит подъём во время бега и как это исправить?

Повышается риск венозной болезни
Всё чаще людей 30-летнего возраста беспокоят проблемы с венами. Происходит это из-за нарушения работы венозных клапанов.

Сергей: Они обеспечивают правильное направление крови. Малоподвижный образ жизни, работа в офисе или работа на ногах, низкая физическая активность, беременность, чрезмерные нагрузки, длительные поездки — всё это нагружает клапаны и сказывается на их состоянии. Под воздействием этих факторов развивается варикозная болезнь.

Чтобы избежать многих проблем с опорно-двигательной системой, нужно вести более активный образ жизни, больше двигаться.

  • Необходимо гулять на свежем воздухе ежедневно не менее часа.
  • Следует контролировать свою осанку в положении сидя и во время ходьбы.

Фото: istockphoto.com

  • Надо избегать слишком интенсивных тренировок — занятия спортом всегда должны быть умеренными.
  • Здоровое питание помогает предотвратить появление лишнего веса и тем самым снизить нагрузки на опорно-двигательную систему.
  • Всегда нужно носить правильную обувь, которая включает каблук 2-4 см, широкий носок и формоустойчивый задник. От туфель на каблуках, моделей с узким мысом и обуви на полностью плоской подошве лучше отказаться.

Сергей: Важно пользоваться ортопедическими стельками, чтобы правильно перераспределять и снижать нагрузку на стопы. Избежать проблем с венами помогают упражнения на разминку в течение дня. Когда мы двигаемся, работают мышцы, которые стимулируют кровообращение. Ещё с этим помогают компрессионный трикотаж и умеренные занятия спортом (плаванием, скандинавской ходьбой, бегом). В целом современный образ жизни провоцирует старение организма и износ его систем. Многие болезни тоже «омолодились», поэтому об их профилактике стоит задумываться как можно раньше.

Самые опасные упражнения, которых лучше избегать Самые опасные упражнения, которых лучше избегать
Как сделать тренировку неэффективной и довести себя до изнеможения? 5 вредных советов Как сделать тренировку неэффективной и довести себя до изнеможения? 5 вредных советов

И хотя годы берут своё, не стоит отчаиваться. Это лишь повод задуматься о будущем и сделать выбор в пользу здорового образа жизни.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
5 причин есть тыквенные семечки каждый день. Спортсменам точно стоит добавить их в рацион
5 причин есть тыквенные семечки каждый день. Спортсменам точно стоит добавить их в рацион
Как проверить физическую подготовку за 20 минут? 5 уличных упражнений от тренера
Как проверить физическую подготовку за 20 минут? 5 уличных упражнений от тренера
TOP 3
«По праздникам я ел доширак». Как профессионал паркура стал оператором «Хардкора»
Эксклюзив
«По праздникам я ел доширак». Как профессионал паркура стал оператором «Хардкора»
Тренды
Трэвел-тренды: как изменились путешествия в 2021 году
Трэвел-тренды: как изменились путешествия в 2021 году
Впечатления
Как собраться в зал, если ты новичок? Чек-лист самых необходимых вещей
Как собраться в зал, если ты новичок? Чек-лист самых необходимых вещей
Фитнес
© championat.com 2000–2021