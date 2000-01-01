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В Исландии создали пуховик из использованных масок
В Исландии создали пуховик из использованных масок
Стильный способ обратить внимание на экологию в 2021 году.
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Тобиа Замботти и Алекси Саастамойнен из Исландии разработали пуховик из использованных защитных масок, органической шерсти и прозрачного переработанного ламината.
Тобиа Замботти и Алекси Саастамойнен из Исландии разработали пуховик из использованных защитных масок, органической шерсти и прозрачного переработанного ламината.
Эта модель создана, чтобы решить одну из важнейших проблем современности — загрязнение окружающей среды.
Эта модель создана, чтобы решить одну из важнейших проблем современности — загрязнение окружающей среды.
Маски сократили количество заражений. Но выброшенные средства защиты наносят непоправимый ущерб окружающей среде.
Маски сократили количество заражений. Но выброшенные средства защиты наносят непоправимый ущерб окружающей среде.
Льдисто-голубой пуховик был создан исландскими дизайнерами, которые собрали около 1500 светло-голубых масок с улиц Рейкьявика.
Льдисто-голубой пуховик был создан исландскими дизайнерами, которые собрали около 1500 светло-голубых масок с улиц Рейкьявика.
Маски тщательно дезинфицируют газообразным озоном и отправляют в Хельсинки, где они становятся необычной начинкой для Coat -19.
Маски тщательно дезинфицируют газообразным озоном и отправляют в Хельсинки, где они становятся необычной начинкой для Coat -19.
Большинство масок изготовлено из полипропилена, который также используется в производстве наполнителя для пуховиков. Тот же материал, та же функция, хотя и в другой форме.
Большинство масок изготовлено из полипропилена, который также используется в производстве наполнителя для пуховиков. Тот же материал, та же функция, хотя и в другой форме.
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Новые технологии могут спасти мир и сделать занятия спортом комфортнее.
В Исландии создали пуховик из использованных масок
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