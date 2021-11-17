Адель похудела на 45 кг. Спорт помог певице пережить развод

В ноябре вышло новое интервью британской певицы Адель. Разговор с Опрой Уинфри затронул достаточно болезненные темы: закончившийся брак, тяжёлые отношения с отцом, алкогольную зависимость и масштабное похудение. Что помогло певице потерять вес и не потерять себя?

Мы уже рассказывали, что именно делала певица в процессе похудения. Но в последнем интервью она раскрыла новые подробности и рассказала о своей мотивации. Адель открыла секрет успеха ещё год назад — сиртфуд-диета и домашние тренировки под руководством специалиста. Чтобы прийти в форму, она отказалась от курения, сократила количество сахара и стала питаться более правильно. Заниматься же певица предпочитает дома — кардио, круговые тренировки, пилатес — по часу три раза в неделю.

Певица смогла сбросить почти 45 кг за два года. Она призналась, что причиной таких изменений стал сильный стресс из-за развода. Занятия спортом невероятно мотивировали Адель, потому что именно это позволяло ей избавиться от чувства тревожности и приступов паники. «Это вправило мне мозги», — призналась она.

Звезда рассказала, что у неё были сложные отношения с алкоголем, которые начались после ухода её отца из семьи. Переживая развод, она избавилась от этой вредной привычки, и это помогло ей больше узнать себя:

Как только я поняла, что мне нужно работать над собой, я перестала пить и начала много тренироваться.

Однако такая трансформация певицы не всем пришлась по душе: в сети стали появляться неоднозначные комментарии поклонников о том, что Адель предала их и саму себя. Комментаторы не забыли и позицию певицы в конфликте с Карлом Лагерфельдом в далёком 2012-м. Тогда в своей колонке для издания «Metro» знаменитый кутюрье писал: «Адель сейчас настоящая звезда. Она слишком толстая, но зато у неё красивое лицо и божественный голос».

В ответ на это и все подобные высказывания Адель сказала: «Никогда не хотела выглядеть, как девушка с обложки глянцевого журнала. Наоборот, я представляю большинство женщин и очень этим горжусь. Мне нравится и всегда нравилось быть собой. Видела людей, жизнью которых управляют идеи похудеть, обзавестись большой грудью. Мне такого не надо».

Бурное обсуждение похудения в сети и прессе, по словам Адель, её не волновало.

На протяжении всей карьеры я всегда была для кого-то слишком толстой или слишком худой, слишком страстной или слишком холодной. Я не пытаюсь оценивать то, что чувствуют другие по поводу их тел. Жаль, если кто-то страдает из-за собственных комплексов, но это не моё дело. Я устраиваю свою жизнь.