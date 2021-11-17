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Как похудела певицы Адель, фото до и после, секрет похудения певицы Адель

Адель похудела на 45 кг. Спорт помог певице пережить развод
Наида Саидова
Адель рассказала, как спорт помог ей
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Но не все поклонники оценили её изменения.

В ноябре вышло новое интервью британской певицы Адель. Разговор с Опрой Уинфри затронул достаточно болезненные темы: закончившийся брак, тяжёлые отношения с отцом, алкогольную зависимость и масштабное похудение. Что помогло певице потерять вес и не потерять себя?

Мы уже рассказывали, что именно делала певица в процессе похудения. Но в последнем интервью она раскрыла новые подробности и рассказала о своей мотивации. Адель открыла секрет успеха ещё год назад — сиртфуд-диета и домашние тренировки под руководством специалиста. Чтобы прийти в форму, она отказалась от курения, сократила количество сахара и стала питаться более правильно. Заниматься же певица предпочитает дома — кардио, круговые тренировки, пилатес — по часу три раза в неделю.

Как певице Адель удалось похудеть на 40 кг? Она сделала это ради сына Как певице Адель удалось похудеть на 40 кг? Она сделала это ради сына

Певица смогла сбросить почти 45 кг за два года. Она призналась, что причиной таких изменений стал сильный стресс из-за развода. Занятия спортом невероятно мотивировали Адель, потому что именно это позволяло ей избавиться от чувства тревожности и приступов паники. «Это вправило мне мозги», — призналась она.

Звезда рассказала, что у неё были сложные отношения с алкоголем, которые начались после ухода её отца из семьи. Переживая развод, она избавилась от этой вредной привычки, и это помогло ей больше узнать себя:

Как только я поняла, что мне нужно работать над собой, я перестала пить и начала много тренироваться.

Однако такая трансформация певицы не всем пришлась по душе: в сети стали появляться неоднозначные комментарии поклонников о том, что Адель предала их и саму себя. Комментаторы не забыли и позицию певицы в конфликте с Карлом Лагерфельдом в далёком 2012-м. Тогда в своей колонке для издания «Metro» знаменитый кутюрье писал: «Адель сейчас настоящая звезда. Она слишком толстая, но зато у неё красивое лицо и божественный голос».

В ответ на это и все подобные высказывания Адель сказала: «Никогда не хотела выглядеть, как девушка с обложки глянцевого журнала. Наоборот, я представляю большинство женщин и очень этим горжусь. Мне нравится и всегда нравилось быть собой. Видела людей, жизнью которых управляют идеи похудеть, обзавестись большой грудью. Мне такого не надо».

Бурное обсуждение похудения в сети и прессе, по словам Адель, её не волновало.

На протяжении всей карьеры я всегда была для кого-то слишком толстой или слишком худой, слишком страстной или слишком холодной. Я не пытаюсь оценивать то, что чувствуют другие по поводу их тел. Жаль, если кто-то страдает из-за собственных комплексов, но это не моё дело. Я устраиваю свою жизнь.
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