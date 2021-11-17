Как набрать мышечную массу, если ешь и не толстеешь?

Кто такие эктоморфы? Как выстроить рацион и план тренировок людям с быстрым метаболизмом?



Отвечают бодибилдеры.

Есть люди — худые от природы. Они могут есть всё, что им захочется, и не набирать лишние килограммы. Девушкам такому удачному стечению обстоятельств можно только позавидовать, а вот мужчинам в этом плане немного сложнее. Человек с ускоренным метаболизмом — эктоморф — с трудом набирает жировую массу. Это большой плюс. Но и с мышечной дела обстоят не очень: большинству мужчин хочется быть большими и сильными, а мышцы из-за особенностей организма расти не хотят. Но не стоит отчаиваться, раскачаться худощавому парню всё же можно. Главное — соблюдать несколько правил.

Станислав Линдовер мастер спорта по бодибилдингу, чемпион Европы в категории классический бодибилдинг 180+ Если бы я мог выбирать для себя тип обмена веществ, я бы хотел быть эктоморфом. Ведь правильно выстроенные тренировки и питание дают им фантастические дивиденды. Вы можете есть чаще и больше, можете есть то, что люди с медленным обменом веществ не могут себе позволить.

Как тренироваться эктоморфу?

Любые излишние движения для эктоморфов — это потеря веса и мышечной массы. Из тренировок должны быть исключены по возможности все кардионагрузки. Чем меньше энергии расходуется в процессе тренировки на какие-либо внешние факторы, тем больше её пойдёт на строительство мышц. При этом уделять внимание стоит в основном базовым нагрузкам. Важно перед выполнением упражнений с большими весами в совершенстве освоить технику, так как базовые движения весьма травмоопасны.

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Эктоморфам не рекомендуется проводить в спортзале слишком много времени. Ваш выход — короткие тяжёлые нагрузки. В идеале это 3-4 тренировки в неделю в среднем не больше часа. В это время следует уложить примерно шесть упражнений, каждое из которых будет выполняться по 8-12 раз. Перерыв между подходами должен быть таким, чтобы пульс успел прийти в состояние покоя. В среднем на это уходит 1-1,5 минуты.

Сергей Югай фитнес-методист Тренировки эктоморфа достаточно тяжёлые и относительно короткие. Напоминаю, мышцы растут не в тренажёрном зале, а дома во время отдыха.

Как выстроить рацион?

Эктоморф — это прежде всего быстрый обмен веществ и лишь после, исходя из этого, определённое телосложение. Быстрый обмен веществ предполагает регулярное поступление в организм топлива. Поэтому питаться эктоморфам стоит часто. Рацион должен состоять по возможности из натуральных, продуктов, которые хорошо и быстро усваиваются организмом. А именно: из белка, сложных углеводов и клетчатки в виде фруктов и овощей.

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Важно! Про углеводы нельзя забывать ни в коем случае. Многие спортсмены концентрируются на белках, но для эктоморфа это недопустимо.

Денис Гусев участник международных соревнований по бодибилдингу Если организм будет получать недостаточно углеводов, о росте мышечной массы можно будет забыть.

Сколько раз в день нужно есть?

Есть можно порядка 3-4 раз в день, но приёмы пищи должны быть обильными. Такое питание будет провоцировать подъём сахара в крови и выброс инсулина, а быстрый обмен веществ не позволит полученным микроэлементам отложиться в жировых тканях. При этом есть можно практически всё, включая и насыщенные жиры, и простые углеводы. Поскольку перед эктоморфом стоит задача набрать массу, повышенная калорийность в рационе ему необходима. Например, такому человеку можно есть фастфуд. Эктоморф, пожалуй, единственный тип телосложения, которому бургеры и картошка фри могут принести пользу.

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Источник: MuscleRussia.

Эктоморф вполне способен стать чемпионом по бодибилдингу. Важно лишь подойти к строительству тела с умом и знанием дела.