Что выпить на ночь, чтобы уснуть? 5 напитков, которые помогут в борьбе с бессонницей

Что делать, если не можешь заснуть? Какие напитки помогают в борьбе с бессонницей?



Разбираемся вместе с нутрициологом.

Практически каждый хотя бы раз сталкивался с бессонницей. Но не все знают, как она влияет на состояние организма и что с ней нужно активно бороться. Длительная бессонница ведёт к нарушениям центральной нервной системы, иммунной, эндокринной, сердечно-сосудистой. Ухудшаются внимание, аппетит и состояние кожи, нарушаются когнитивные способности. Однако, если проблемы с засыпанием беспокоят вас нечасто, справиться можно и самостоятельно.

Елена Доронкина специалист по питанию, основательница сервиса по доставке правильного питания GetVegetable Существует множество практик по улучшению качества сна: ложиться и вставать в одно и то же время, не спать днём, спать в темноте, проветривать комнату перед сном, выбрать качественный матрас и правильную подушку, медитировать и слушать мантры. Или выпить определённые напитки, которые способствуют крепкому медленному сну.

Ромашковый чай

Известный многим способ успокоиться и настроиться на сбалансированный сон — выпить чай из ромашки. Он поможет справиться с бессонницей, снять стресс и нервное напряжение. Кроме того, он обладает противовирусным эффектом, защищает от сезонных простудных заболеваний и не вызывает побочных эффектов.

Фото: unsplash.com/@thejasmine

Важно! Не рекомендуется людям, у которых диагностирована астма.

Тёплое молоко

Молоко — это «природный антидепрессант», оно снимает тревогу и беспокойство. Стакан молока на ночь повысит в организме уровень серотонина, одного из гормонов радости. А он, в свою очередь, положительно влияет на качество сна.

Чай с мятой

Мята — растение, известное своими многочисленными полезными свойствами. Она помогает снять раздражение после тяжёлого дня, снимает усталость и стресс. Чай с мятой, как и с ромашкой, будет полезен в период похолоданий, когда высок риск простудиться. Он способен уберечь от вирусных заболеваний — оказывает антисептическое воздействие. Мята также помогает при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, снижает давление и стабилизирует уровень сахара в крови.

Кокосовая вода

Витамин B, содержащийся в кокосовой воде, снизит уровень стресса и окажет общее успокаивающее воздействие на организм. Калий и магний в составе благоприятно воздействуют на тело, расслабляя его.

Фото: unsplash.com/@nisharamesh

Вишнёвый сок

Аминокислота триптофан, содержащаяся в вишне, регулирует мелатонин, гормон сна, и отвечает за качество ночного отдыха. Подойдёт именно вишнёвый сок, потому что в черешне содержится в шесть раз меньше мелатонина, чем в вишне. Чтобы улучшить качество сна и стабилизировать нервную систему, выпивайте в день не менее 400 мл вишнёвого сока.

Напитки помогут, если вы периодически испытываете небольшие проблемы со сном и подолгу не можете уснуть. Они облегчат погружение в сон, позволят наладить режим и обезопасят вас от возможных нервных срывов, повышенной эмоциональности и невнимательности.

А узнать о пяти привычках, которые вредят сну, можно в видео «Чемпионата».

Если чувствуете, что ни один напиток не помогает уснуть, не занимайтесь самолечением и немедленно обратитесь к врачу. Хроническая бессонница — серьёзное заболевание. Такой диагноз ставит специалист, он же назначает соответствующее лечение.