Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Главная Lifestyle Статьи

Что выпить, чтобы уснуть, 5 напитков, которые помогут в борьбе с бессонницей и улучшат качество сна

Что выпить на ночь, чтобы уснуть? 5 напитков, которые помогут в борьбе с бессонницей
Елена Доронкина Виктор Обморнов
,
5 напитков, которые помогут уснуть
Комментарии
Здоровый сон — залог эффективных тренировок и хорошего самочувствия.
Что делать, если не можешь заснуть? Какие напитки помогают в борьбе с бессонницей?

Разбираемся вместе с нутрициологом.

Практически каждый хотя бы раз сталкивался с бессонницей. Но не все знают, как она влияет на состояние организма и что с ней нужно активно бороться. Длительная бессонница ведёт к нарушениям центральной нервной системы, иммунной, эндокринной, сердечно-сосудистой. Ухудшаются внимание, аппетит и состояние кожи, нарушаются когнитивные способности. Однако, если проблемы с засыпанием беспокоят вас нечасто, справиться можно и самостоятельно.

<a href="https://getvegetable.com/">Елена Доронкина</a>
Елена Доронкина
специалист по питанию, основательница сервиса по доставке правильного питания GetVegetable

Существует множество практик по улучшению качества сна: ложиться и вставать в одно и то же время, не спать днём, спать в темноте, проветривать комнату перед сном, выбрать качественный матрас и правильную подушку, медитировать и слушать мантры. Или выпить определённые напитки, которые способствуют крепкому медленному сну.

Ромашковый чай

Известный многим способ успокоиться и настроиться на сбалансированный сон — выпить чай из ромашки. Он поможет справиться с бессонницей, снять стресс и нервное напряжение. Кроме того, он обладает противовирусным эффектом, защищает от сезонных простудных заболеваний и не вызывает побочных эффектов.

Фото: unsplash.com/@thejasmine

Важно! Не рекомендуется людям, у которых диагностирована астма.

Тёплое молоко

Молоко — это «природный антидепрессант», оно снимает тревогу и беспокойство. Стакан молока на ночь повысит в организме уровень серотонина, одного из гормонов радости. А он, в свою очередь, положительно влияет на качество сна.

Что такое жидкие калории? Возможно, именно они мешают избавиться от лишних килограммов Что такое жидкие калории? Возможно, именно они мешают избавиться от лишних килограммов
Чем заменить дорогие ПП-продукты? 10 доступных альтернатив Чем заменить дорогие ПП-продукты? 10 доступных альтернатив

Чай с мятой

Мята — растение, известное своими многочисленными полезными свойствами. Она помогает снять раздражение после тяжёлого дня, снимает усталость и стресс. Чай с мятой, как и с ромашкой, будет полезен в период похолоданий, когда высок риск простудиться. Он способен уберечь от вирусных заболеваний — оказывает антисептическое воздействие. Мята также помогает при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, снижает давление и стабилизирует уровень сахара в крови.

Кокосовая вода

Витамин B, содержащийся в кокосовой воде, снизит уровень стресса и окажет общее успокаивающее воздействие на организм. Калий и магний в составе благоприятно воздействуют на тело, расслабляя его.

Фото: unsplash.com/@nisharamesh

Вишнёвый сок

Аминокислота триптофан, содержащаяся в вишне, регулирует мелатонин, гормон сна, и отвечает за качество ночного отдыха. Подойдёт именно вишнёвый сок, потому что в черешне содержится в шесть раз меньше мелатонина, чем в вишне. Чтобы улучшить качество сна и стабилизировать нервную систему, выпивайте в день не менее 400 мл вишнёвого сока.

Тест: это с сахаром или без? Угадать не так просто, как кажется Тест: это с сахаром или без? Угадать не так просто, как кажется
Почему похудеть на жёсткой диете не получится? 4 причины возвращения веса Почему похудеть на жёсткой диете не получится? 4 причины возвращения веса

Напитки помогут, если вы периодически испытываете небольшие проблемы со сном и подолгу не можете уснуть. Они облегчат погружение в сон, позволят наладить режим и обезопасят вас от возможных нервных срывов, повышенной эмоциональности и невнимательности.

А узнать о пяти привычках, которые вредят сну, можно в видео «Чемпионата».

Если чувствуете, что ни один напиток не помогает уснуть, не занимайтесь самолечением и немедленно обратитесь к врачу. Хроническая бессонница — серьёзное заболевание. Такой диагноз ставит специалист, он же назначает соответствующее лечение.
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
5 причин есть тыквенные семечки каждый день. Спортсменам точно стоит добавить их в рацион
5 причин есть тыквенные семечки каждый день. Спортсменам точно стоит добавить их в рацион
Как голливудская звезда Ребел Уилсон похудела на 57 кг?
Как голливудская звезда Ребел Уилсон похудела на 57 кг?
TOP 3
«По праздникам я ел доширак». Как профессионал паркура стал оператором «Хардкора»
Эксклюзив
«По праздникам я ел доширак». Как профессионал паркура стал оператором «Хардкора»
Тренды
Трэвел-тренды: как изменились путешествия в 2021 году
Трэвел-тренды: как изменились путешествия в 2021 году
Впечатления
Как собраться в зал, если ты новичок? Чек-лист самых необходимых вещей
Как собраться в зал, если ты новичок? Чек-лист самых необходимых вещей
Фитнес
© championat.com 2000–2021