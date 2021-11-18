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В чём играют теннисисты: Роджер Федерер, Серена Уильямс — спортивные бренды больше не главные в теннисе

В теннисной моде больше нет монополии спортивных брендов
Павел Сухоруков
Как стритвир захватывает теннисные корты?
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Сам Роджер Федерер теперь выбирает не Nike.

Сложно поверить, но любой спорт становится всё менее интересным с точки зрения зрелищности. По сути, уже были придуманы и выполнены все элементы, поставлены рекорды, атлеты борются буквально за доли секунд и сантиметры. Но если попробовать посмотреть с точки зрения человека не увлекающегося — в спорте нет ничего кардинально нового.

Вместе со стилистом мы поговорим о связях моды со спортом и о том, почему теннисная одежда обосновалась в нашем повседневном гардеробе.

<a href="https://www.instagram.com/maxsusch/">Максим Сущевский</a>
Максим Сущевский
стилист

Зачем брендам уличной одежды заключать контракты и сотрудничать с именитыми спортсменами? Всё, скорее всего, связано с тем, что в последние годы теннис удивительно набирает обороты и завоёвывает новую аудиторию.

Почему брендам интересен теннис

Больший интерес вызывает сам атлет: его истории побед и поражений, травм и восстановлений зачастую куда интереснее фильмов о будущем. Поэтому сам человек становится хорошей рекламной площадкой. Что мы имеем в виду? Всё просто: атлеты – лидеры мнений. Фанаты следят за их выступлениями, личной жизнью, стараются подражать образу жизни и покупать те же вещи, что и их кумиры.

Маркетологи понимают, что спорт — это интересный рекламный рынок. Особенно с развитием телевизионных трансляций — заполучить эфирное время на телеканале стало проще и дешевле для брендов, а значит, ещё больше людей увидит рекламу. И как итог — больше продаж. В нашем мире всё держится на деньгах. Это факт.

За последние несколько лет большого развития в мире спорта достигли бренды одежды из направления street wear. Всеобщий интерес к различным коллаборациям брендов помог теннису попасть в топ рейтинга самых модных видов спорта. Об этом сообщила аналитическая платформа Lyst, подводя итоги 2018 года: количество fashion-запросов со словом «теннис» выросло на 59%, а теннисные юбки, платья и шорты оказались среди самых запрашиваемых вещей того года.

Street wear (стритвир) — побочный продукт нескольких американских субкультур 60-70-х годов: сёрфинга, скейтбординга и хип-хопа. Они предписывали своим последователям носить комфортную, лёгкую и брендированную одежду, будь то растянутые футболки, широкие джинсы, безразмерные бомберы или спортивные шорты.

Поскольку спортсмены тоже люди, им нужно в чём-то ходить за пределами арен, стадионов и тренировочных залов, а стритвир удобен и практичен, то выбор был очевиден. Практически сразу возник вопрос: а можно ли добавить такого же комфорта в свою спортивную форму? И бренды ответили — да.

Как теннисисты одевались раньше

Спортивная униформа в теннисе постоянно менялась. Люди играли в одежде, которая была актуальна — сначала рубашки с длинными рукавами и брюки у мужчин и длинное платье с корсетом у женщин. К счастью, такая форма продержалась недолго. Девушкам-теннисисткам предложили заменить платья на костюмы типа блумер — короткие юбки и пышные панталоны.

Фото: Getty Images

Также из истории известно, что в 1919 году случился первый скандал по поводу внешнего вида одной из теннисисток: 20-летняя француженка Сюзанн Ленглен появилась на Уимблдоне в необычном для того времени наряде: обычной футболке с коротким рукавом, плиссированной юбке и панамке. Средства массовой информации определили образ Ленглен «непристойным», что никак не отразилось на её игре — Сюзанн ещё не раз выигрывала Уимблдонский чемпионат, а также Открытый турнир Франции и завоевала три медали на Олимпийских играх.

Какие бренды представлены в теннисе сегодня

Lacoste, Fred Perry, Polo Ralph Lauren и Sergio Tacchini — именно эти марки стояли у истоков теннисной моды и обладали определённой монополией на спорт.

Уже позже теннисные подразделения стали создавать Nike, adidas и другие спортивные компании, но их «тенниски» не вызывали большого интереса среди людей. Так продолжалось до недавнего времени, пока в игру не включились ведущие бренды уличной одежды. Примеров сотрудничеств уйма, мы же взглянем лишь на некоторые.

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Серена Уильямс x Off-White

Серена Уильямс привлекла внимание мирового сообщества эксклюзивной капсулой Queen Collection, созданной специально для неё Вирджилом Абло (американский модельер и дизайнер одежды, занимающий должность художественного руководителя мужской одежды бренда Louis Vuitton, и создатель бренда уличной одежды Off-White).

Американец разработал для Серены не только игровую форму, но и кожаный комплект для выходов Off-White. Сама капсула Queen Collection напоминала больше балетную пачку со «свушем», а главное – отличалась от всего, что ранее делали остальные бренды для теннисной моды. Завершали образ Серены эксклюзивные кроссовки Nike x Off-White.

<a href="https://www.instagram.com/maxsusch/">Максим Сущевский</a>
Максим Сущевский
стилист

Что касается тенниса и внимания со стороны уличной одежды, а также люксовых брендов, которые цепляются за этот вид спорта — акция с Сереной и Off-White была разовой. У Ви́рджила выходил очередной лукбук, и представить кроссовки на таком значимом игроке в элитном виде спорта стало идеальным инфоповодом, чтобы подсветить коллекцию.

Роджер Федерер X Uniqlo

Безусловно громким событием в мире теннисной моды стал переход Роджера Федерера из Nike в Uniqlo. Из открытых источников известно, что Федерер подписал долгосрочный контракт на 10 лет и получит от японского масс-маркета $ 300 млн.

Форму для Роджера разрабатывал Кристоф Лемер, креативный директор Hermès и по совместительству главный дизайнер линии Uniqlo U.

<a href="https://www.instagram.com/maxsusch/">Максим Сущевский</a>
Максим Сущевский
стилист

10-летний контракт с Федерером Uniqlo подписали для того, чтобы пиарить свою спортивную линейку одежды. Поскольку у японцев всегда был неплохой базовый ассортимент вещей, они решили несколько лет назад добавить и спортивную. Правда, она не особо у них развита, к сожалению.

Союзы Supreme с Lacoste и Wilson

Марка Supreme, вдохновившись теннисом, сделала коллаборацию со старейшим брендом Lacoste, а ещё выпустила набор аксессуаров для игры с самым известным производителем товаров для тенниса — Wilson.

Через год теннисную капсулу с Wilson представил японский стритвир-бренд BAPE. Фирменный камо-принт и очертания гориллы нанесли на футболки, кепки и ракетки. Модели со всевозможными логотипами и в камуфляжной расцветке распродавались очень хорошо. Суть этих союзов была в том, чтобы соединить спортивную культуру, молодёжь и культуру стритвира воедино.

<a href="https://www.instagram.com/maxsusch/">Максим Сущевский</a>
Максим Сущевский
стилист

Идёт стремительная смена поколений игроков, потому что двое из «Большой тройки» — с травмами. Это отличная возможность заполучить новую и молодую аудиторию. Здесь как раз и появляются Uniqlo, Off-White, BAPE и Palace. Все те, кто не особо был связан с этим спортом, подумали: «О, теннис, попробуем занять эту нишу и сделать что-то клёвое». Бренды увидели отличную возможность запрыгнуть на волну хайпа. Отсюда и все коллабы стритвира в теннисе.

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