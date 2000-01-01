5 привычек, которые убивают пользу от тренировок
Придётся избавиться от них как можно скорее.
Не разминаться перед тренировкой
Разминку нужно делать обязательно, поскольку она разогревает тело перед занятием и за счёт этого снижает риск возникновения травм.
Тренироваться без плана
Если вы из тех людей, которые занимаются раз в неделю и потом забрасывают тренировки на месяц, пора что-то поменять. Без системы и дисциплины вы не добьётесь хороших результатов.
Игнорировать боль
Боль – это всегда сигнал об опасности, который посылает нам организм. Если в теле появляется резкая боль, которая мешает заниматься, нужно сразу же прекратить тренировку.
Хвалить себя едой
Зачастую люди тратят меньше калорий за тренировку, чем наедают потом. То, что вы едите, должно вписываться в дневной калораж.
Пить алкоголь до и после тренировки
Он создаёт дополнительную нагрузку на сердце и печень. А во время занятий спортом сердечно-сосудистая система и так работает на пределе. Поэтому алкоголь может сильно перегрузить организм.
Обратите внимание на эти ошибки. Возможно, именно из-за них вы не видите прогресса.
5 привычек, которые убивают пользу от тренировок
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