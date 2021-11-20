5 спортивных городов России. Где живут и чем занимаются зожники?

Где находится больше всего спортивных объектов? Какой спорт любят жители?



Отвечают эксперты.

Жители России очень любят спорт во всех его проявлениях: начиная от просмотра футбольных матчей в компании друзей и заканчивая упорными тренировками в фитнес-клубах. В нашей стране проводится огромное количество разных спортивных соревнований, куда приезжают показать себя атлеты со всего мира. Чтобы обеспечить российским спортсменам и иностранным гостям максимальный комфорт, архитекторы не покладая рук трудятся над созданием спортобъектов. Не забывают и про тех, кто просто хочет держать себя в форме, помимо фитнес-клубов, во многих крупных городах есть уличные воркаут-площадки и обустроенные беговые дорожки.

Марина Гончаренко руководитель отдела по работе с отелями Bronevik.com Самыми спортивными городами, как правило, называют те, в которых проходили крупные спортивные события. И это не только чемпионат мира по футболу в 2018 году. В некоторых местах и до этого проходило много чего масштабного и интересного.

Краснодар

В городе часто проводятся футбольные матчи, ведь здесь есть крупный стадион «Краснодар». В 2017 году вокруг него разбили парк с одноимённым названием, и это место стало ещё более спортивным. У архитекторов получился настоящий городок для самых активных: здесь есть скалодром, верёвочный парк, площадки для уличного баскетбола и скейтбординга. А ещё любой желающий может заглянуть в этот парк на тренировку по теннису или бадминтону.

Но это ещё не всё. В Краснодаре есть комплекс «Город Спорта» с десятком тренировочных залов, баскетбольной площадкой и дворцом хоккея. А ещё в городе находится парусный клуб для тех, кто давно мечтал научиться кататься на яхте.

Такое обилие спортивных объектов просто не может не мотивировать местных вести активный образ жизни.

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Москва

Лидер по количеству спортивных арен. Но, помимо крупнейших стадионов вроде «Лужников» и «Открытие Арены», на которых проводят футбольные матчи, городу есть чем порадовать любителей активного образа жизни.

Фитнес-клубы, беговые дорожки, велопрокаты, скейтпарки, бассейны – всё, что душе угодно. Летом москвичи занимаются йогой в парках и бегают вдоль набережных. А для тех, кто любит ставить рекорды в беге, всегда проводятся различные соревнования. Например, спортсмены могут пробежать марафон в самом сердце столицы.

Зимой в московских парках заливают льдом дорожки (например, в Сокольниках), и у жителей появляется возможность покататься на коньках. А каток на Красной площади вообще главная любовь многих туристов и горожан.

Ростов-на-Дону

Южнее от Москвы находится Ростов-на-Дону, в котором погода немного теплее, чем в столице. Здесь много спортивных площадок и стадионов. Местные обожают футбол, волейбол, настольный теннис, парусный спорт и боевые искусства. А ещё здесь находится ЗСК «Спорт-Дон» — одно из самых крупных спортивных сооружений Юга России.

Казань

В городе часто проходят соревнования по хоккею, баскетболу и самбо. Местные ведут активный образ жизни и занимаются бегом, хоккеем и лыжами. В городе бесчисленное множество спортивных площадок и 29 спортивных школ.

В 2013 году здесь прошла летняя Универсиада. К ней в городе построили несколько новых объектов:

Футбольный стадион «Казань Арена».

Дворец водных видов спорта.

Академию тенниса.

Дворец единоборств «Ак Барс».

Центр волейбола «Санкт-Петербург».

Центр бокса и настольного тенниса.

Центр гимнастики.

Центр гребных видов спорта на озере Средний Кабан.

Эти сооружения используются по назначению по сей день и, конечно, повлияли на уровень спортивной культуры жителей. Кроме того, в Казани очень много спортивных детских площадок (с кольцами, тренажёрами и другими снарядами). Туристы часто могут застать в городе международные спортивные соревнования. В 2021 году именно здесь прошёл чемпионат Европы по плаванию, а в 2024 году пройдёт чемпионат Европы по водным видам спорта. Казань один из немногих городов России, где спортивные объекты используются вовсю, в том числе и для турниров мирового масштаба.

Саранск

Здесь проходили матчи чемпионата мира, и к нему построили стадион «Мордовия Арена». А ещё по статистике Саранск входит в пятёрку городов, где больше всего спортивных школ в России. Город в целом часто принимает крупные спортивные события для молодёжи. Например, этим летом здесь прошла V Летняя спартакиада молодёжи России.

Калерия Волкова PR-менеджер Travel Ask Все эти города объединяют люди, горящие идеей заниматься спортом и думающие о своём здоровье.

Теперь у вас есть возможность расширить свои знания спортивной географии. Съездите хотя бы раз в каждый город из списка, не пожалеете!