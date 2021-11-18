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Почему нельзя заниматься спортом каждый день, в чём вред ежедневных тренировок, почему они не работают

3 причины, почему не стоит заниматься спортом каждый день
Ольга Андрианова Анастасия Радостева
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3 причины не заниматься спортом каждый день
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Даже у профессиональных спортсменов есть минимум один день на восстановление.
Можно ли тренироваться каждый день?

Разбираемся вместе с фитнес-тренерами.

«Чем чаще я буду тренироваться, тем быстрее приведу свою фигуру в порядок», — именно так думают многие. В погоне за идеальным телом люди порой забывают о здоровье. А ведь это может привести к серьёзным последствиям.

<a href="https://www.instagram.com/worldclassclubs/">Ольга Андрианова</a>
Ольга Андрианова
супервайзер и мастер-тренер тренажёрного зала World Class

Самое основное — нужно грамотно распределять нагрузку.

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Чем опасны ежедневные занятия?

Снижается иммунитет
Перегрузка нервной системы чревата переутомлением, нежеланием тренироваться, а также снижением иммунитета. Так организм показывает, что нуждается в отдыхе и восстановлении.

Фото: istockphoto.com

Увеличивается риск травм
После занятий мышцы должны отдыхать. Если продолжать заниматься, когда тело не успело восстановиться, риск получить травму вырастает в разы. Избежать этого можно, чередуя занятия на разные группы мышц или сменив направление тренировки. Например, нагрузить ноги вместо рук или сделать кардио вместо силовых.

Нарушается сон
Накопление усталости приводит к отёкам и вредит организму. Сон — один из способов восстановления после тренировок. И даже незначительные нарушения этого процесса говорят о перегрузке, необходимости сменить вид деятельности и отдохнуть. Причём столько, чтобы захотелось начать снова.

<a href="https://www.instagram.com/skoblova.lena/">Елена Скоблова</a>
Елена Скоблова
супервайзер и мастер-тренер тренажёрного зала World class, мастер спорта России по джиу-джитсу

Даже у профессиональных спортсменов в тренировочном плане всегда есть день отдыха, то есть без тренировок вообще.

Можно ли заниматься ежедневно?

Если вы всё же хотите заниматься каждый день, нужно грамотно распределять нагрузку. Чтобы не вредить здоровью, можно ориентироваться, например, на такую схему: три силовых тренировки, два кардио и два занятия на растяжку. При этом в качестве кардионагрузки подойдёт любая активность, которой вы можете заниматься около часа в примерно одинаковом ритме: бег, танцы, плавание — выбирайте, что вам по душе.

Фото: unsplash.com/@victorfreitas

Во время тренировок мышцы получают микротравмы — обычно их последствия мы чувствуем следующие пару дней, поэтому-то и необходимо восстановление. Делать это можно активно — например, немного пробежаться, сделать несложную растяжку, поплавать в бассейне в умеренном темпе. Или пассивно — сходить на массаж или в сауну (но с последней стоит быть осторожными).

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Заниматься каждый день или нет, зависит только от вашего желания. Важно уметь правильно распределять нагрузку и трезво оценивать собственные возможности. Не гонитесь за сиюминутным результатом — думайте о перспективе и, в первую очередь, о собственном здоровье.

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