В Москве за семь дней построили крутой скейтпарк
Там прошёл чемпионат Европы по BMX-фристайлу.
Большой и со множеством линий для катания. Фигуры стояли достаточно плотно, что позволяло спортсменам сделать больше трюков.
До 20 трюков за минуту
Из-за особенностей парка атлеты могли сделать больше прыжков, чем на Олимпийских играх.
Ни один спортсмен не пострадал
Это очень важно! Ведь после ЧМ во Франции многие участники получили травмы. Скейтпарк был собран неграмотно, из гнилых материалов и с ужасно подобранными расстояниями между фигур.
Легенда BMX-фристайла в восторге от парка в Москве
Алессандро Барберо говорит, что соревнования были похожи на праздник. А у атлетов было всё, что им нужно: трамплины, линии, атмосфера.
А что теперь?
Вынуждены расстроить желающих прийти и покататься: сразу после соревнований парк разобрали.
В Москве за семь дней построили крутой скейтпарк
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