В чём секрет успеха Брюса Ли? Путь дракона длиной в 32 года

Уже в 3 месяца он впервые снялся в кино, а в 21 год открыл собственную школу боевых искусств.

Брюс Ли был не только кинозвездой, мастером боевых искусств и культурным символом. Его путь и ценности, которые он транслировал, мотивируют уже несколько поколений после его смерти.

Рассказываем о жизни великого актёра и о том, как добиться успеха в боевых искусствах вместе с мастероом спорта международного класса по карате.

Александр Головихин мастер спорта международного класса по карате, эксперт в области физического воспитания Успех в боевых искусствах, как и в любом другом деле, — упорный труд, систематическая работа над собой, уверенность в успехе!

Будьте готовы меняться, когда начинаются перемены. Будьте гибкими, чтобы меняться, когда придёт время перемен. Опустошите себя. Откройтесь. Помните: польза чашки в том, что она пуста.

Брюс Ли

Маленький дракон

Брюс Ли был назван Ли Сяолуном в честь дракона, в год и час которого он родился в Сан-Франциско. Его родители Грейс Ли и Ли Хойченя, отец был артистом китайской оперы. С самого детства Брюс интересовался боевыми искусствами, хотя в школьном возрасте не отличался физической силой от своих сверстников, а скорее, наоборот, был щуплым и хилым мальчиком.

Свой же путь в кино он начал очень рано – уже в три месяца Брюс снялся в картине «Золотой ворот девушки».

Мастер боевых искусств

Всерьёз заниматься боевыми искусствами Брюс стал в возрасте 16 лет, чтобы уметь постоять за себя в уличных драках. Он тренировался у Ип Мана, мастера китайских боевых искусств, обучившего его кунг-фу. Позднее Ли изучил бокс, дзюдо и джиу-джитсу и создал свой собственный стиль кунг-фу – джиткундо. Брюс достиг совершенства в искусстве ведения боя, он тренировался часами ежедневно и выработал ежедневную норму в более чем 7 тыс. упражнений.

Благодаря каждодневным изнурительным тренировкам он довёл состояние своего тела практически до совершенства, о чём говорят его многочисленные достижения, которые могут показаться чем-то невозможным. А многие из них действительно находятся за гранью человеческого понимания.

Например, Брюс мог в воздухе поймать зерно риса палочками, мог 50 раз отжаться на двух пальцах, совершал нечеловеческие прыжки в 2,5 метра с места, а также мог держать уголок в стойке на руках в течение получаса. Известным фактом является и то, что молниеносные движения Брюса в кадре не всегда могли уловить современные по тем меркам камеры, что вынуждало съёмочную группу снимать сцены 32-кадровым способом.

Александр: Благодаря современному уровню развития интернета прославиться на весь мир стало намного легче. Но чтобы овладеть подобными навыками, нужно посвятить не менее 10-15 лет подготовке. Возможно, не всё получится. Занимаются боевыми искусствами много людей, великими становятся единицы. Упорный труд, жесточайшая дисциплина и желание достигнуть большую цель повышают шансы стать если не современным Брюсом Ли, то его последователем.

Популяризация кунг-фу

В возрасте 21 года, уже будучи известным актёром, Брюс открывает свою школу боевых искусств, где начинает обучать людей методике ведения боя – джиткундо, в переводе с китайского означающей «Путь опережающего кулака».

Учениками Брюса Ли были кинозвёзды Роман Полански, Стив Маккуин и Ли Марвин. Брюс работал над совершенствованием своей методики до самой смерти, но так и не продемонстрировал её ни в одном из фильмов, в которых он снялся.

Новаторство гонконгского актёра

Достижения в области боевых искусств принесли ему известность в киноиндустрии. Фильмография известного гонконгского актёра насчитывает более 20 ролей в различных фильмах. В картинах он демонстрирует свои фантастические навыки ведения боя, чем и запомнился большинству зрителей.

Однако режиссёры уверяли, что кино не передавало всех невероятных способностей Брюса. Чего стоит только его «дюймовый удар», который до сих пор пытаются повторить многие бойцы по всему миру.

Брюс Ли проявил себя также талантливым режиссёром, когда гонконгская кинокомпания Golden Harvest доверила молодому актёру поставить все боевые сцены в фильме.

Он привнёс в киноиндустрию множество новых трюков и комбинаций ударов, о чём позже отзывался сам Жан-Клод Ван Дамм: «До него каждый боец в кино лупил словно из пулемёта, а зритель думал, что это просто мельтешение. Каждый удар Брюса показательно мощен и уникален в своём роде».

Но, помимо поединков в кино, Брюс принимал участие и в настоящих боях. За свою жизнь он провёл множество состязаний, а первое и единственное поражение ему нанесли в 13 лет. Этот случай в том числе мотивировал Брюса Ли на пути становления величайшим бойцом кунг-фу всех времён.

Загадочная смерть и наследие

Брюс Ли ушёл при загадочных обстоятельствах в 32 года. Согласно самой популярной версии, умер он от отёка мозга, вызванного аллергической реакцией на таблетку от головной боли. Вокруг его смерти всё ещё строятся различные теории, однако ни одна из них до сих пор не нашла подтверждения.

Вклад Брюса в развитие боевых искусств и кино неоценим. Многие люди специально едут в Сиэтл на могилу актёра, чтобы почтить его память. У Брюса огромное количество фанатов по всему миру, один из них даже построил музей в его честь. А дочь Брюса Ли Шеннон создала фонд имени её отца, который в этом году учредил первую в мире Премию Брюса Ли.

Приспосабливайтесь как вода. Будьте как вода. Это самое податливое вещество на земле, но оно точит даже самый твёрдый камень. Может показаться, что вода иногда противоречит природе и течёт вверх по склону, но на самом деле она выбирает любой открытый ей путь к морю. Двигаясь быстро или неспешно, вода непреклонна, а её цель и судьба неизменны.

Брюс Ли

Александр: Чтобы добиться успеха в боевых искусствах, очень важно попасть к специалисту, который сможет поэтапно привить любовь к занятиям, создать физическую кондицию для занятий спортом, создаст условия для железной психики. Если такого мастера нет, его надо искать.