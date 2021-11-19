4 стильные и функциональные спортивные новинки. Что купить в ноябре

Осень всегда богата на новинки в сфере спортивной одежды и обуви, но мы собрали самые технологичные и необычные.

Кроссовки Reebok Zig Kinetica II Edge

Эти кроссовки состоят минимум на 30% из переработанных материалов, они вдохновлены заботой об окружающей среде и трейлраннингом как образом жизни. Массивная протекторная подошва из переработанной резины обеспечивает сцепление на любой поверхности.

Фото: Павел Сухоруков, «Чемпионат»

Кроссовки представлены линейкой из четырёх цветов, среди которых есть как полностью чёрный силуэт, так и светлые контрастные модели с яркими акцентами.

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Жакет Jordan New Classics Capsule

Фото: Павел Сухоруков, «Чемпионат»

Этот жакет — пожалуй, самый неожиданный предмет в новой коллекции бренда. Это свежий взгляд на классический деловой костюм, который дизайнеры воплощают в уличном стиле. Сам жакет с подплечниками и достаточно приталенной посадкой, которая при этом выглядит очень стильно. Материал приятный, эластичный.

Из деталей – вышитые элементы в цвет и фирменный металлический бегунок на молнии с логотипом Jumpman.

Фото: Павел Сухоруков, «Чемпионат»

В дополнение к жакету производители выпустили спортивные брюки. Всем, кто даже на официальных мероприятиях не планирует отказываться от спортивного стиля, такой вариант придётся по душе.

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Худи Thermowarm+Graphene Cotton Fleece

Это не просто худи, это одежда, которая сохраняет тепло. В составе этой модели есть графен — один из самых теплопроводимых материалов на планете. Функциональные вставки в специальных зонах помогают удержать на 8-15% больше тепла.

Фото: Павел Сухоруков, «Чемпионат»

Принт с графеном напечатан на внутренней стороне в ключевых зонах: на капюшоне и плечевых вставках. Он позволяет дольше оставаться в тепле в холодное время года. Худи представлено в четырёх цветах — чёрный, бежевый, синий и армейский зелёный.

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Кроссовки Lacoste L001

Это абсолютно новая модель бренда с налётом прошлого. Детали вдохновлены культовыми артефактами Lacoste: первой парой обуви, которую создал сам Рене Лакост, и чертами винтажной ракетки из 1980-х.

Фото: Павел Сухоруков, «Чемпионат»

Кроссовки сделаны из мягкой кожи с текстильными вставками.

Линейка постоянно пополняется новыми цветовыми вариантами, а недавно бренд выпустил эту модель в коллаборации с рэпером A$AP Nast.

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