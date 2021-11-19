4 стильные и функциональные спортивные новинки. Что купить в ноябре

Кроссовки из переработанной ткани или новое прочтение классического жакета?
Осень всегда богата на новинки в сфере спортивной одежды и обуви, но мы собрали самые технологичные и необычные.
Кроссовки Reebok Zig Kinetica II Edge
Эти кроссовки состоят минимум на 30% из переработанных материалов, они вдохновлены заботой об окружающей среде и трейлраннингом как образом жизни. Массивная протекторная подошва из переработанной резины обеспечивает сцепление на любой поверхности.
Фото: Павел Сухоруков, «Чемпионат»
Кроссовки представлены линейкой из четырёх цветов, среди которых есть как полностью чёрный силуэт, так и светлые контрастные модели с яркими акцентами.
Этот жакет — пожалуй, самый неожиданный предмет в новой коллекции бренда. Это свежий взгляд на классический деловой костюм, который дизайнеры воплощают в уличном стиле. Сам жакет с подплечниками и достаточно приталенной посадкой, которая при этом выглядит очень стильно. Материал приятный, эластичный.
Из деталей – вышитые элементы в цвет и фирменный металлический бегунок на молнии с логотипом Jumpman.
Фото: Павел Сухоруков, «Чемпионат»
В дополнение к жакету производители выпустили спортивные брюки. Всем, кто даже на официальных мероприятиях не планирует отказываться от спортивного стиля, такой вариант придётся по душе.
Это не просто худи, это одежда, которая сохраняет тепло. В составе этой модели есть графен — один из самых теплопроводимых материалов на планете. Функциональные вставки в специальных зонах помогают удержать на 8-15% больше тепла.
Фото: Павел Сухоруков, «Чемпионат»
Принт с графеном напечатан на внутренней стороне в ключевых зонах: на капюшоне и плечевых вставках. Он позволяет дольше оставаться в тепле в холодное время года. Худи представлено в четырёх цветах — чёрный, бежевый, синий и армейский зелёный.