Почему бегунам советуют заниматься йогой и как она поможет улучшить результаты?

Эффект будет заметен даже от 10-минутной лёгкой тренировки после пробежки.
Отвечает инструктор по хатха-йоге.
Казалось бы, бег и йога не взаимосвязаны, но, оказывается, их полезно совмещать. Почему? Так вы сможете удвоить свои результаты и значительно улучшить качество и безопасность бега. Сейчас объясним, как это работает.
Эти две практики отлично дополняют друг друга, расширяя возможности в беге. С помощью йоги можно значительно укрепить мышцы и увеличить их выносливость, тем самым снижая количество травм при тренировке.
Почему йога полезна бегунам?
Увеличивается амплитуда движений
Бег – это повторяющиеся и достаточно однообразные движения. Такой аэробный вид нагрузки может привести к напряжению мышц ног и уменьшению амплитуды их движений. Если целенаправленно проработать эти группы мышц и связок с помощью асан, то можно увеличить эту амплитуду. А это, в свою очередь, позволит бегать на большие расстояния и свести к минимуму усилия, необходимые для бега.
Фото: istockphoto.com
Улучшается дыхание
Анастасия: Для бегунов очень важно дыхание. Если контроль над дыханием потерян, то теряется контроль и над бегом. В йоге есть специальные дыхательные упражнения – пранаяма. Техники несложные, их можно освоить самостоятельно с помощью различных приложений. Такая тренировка даёт более расслабленный режим дыхания во время бега и значительно улучшает само занятие. Практикуя асаны йоги, вы также постоянно работаете с дыханием.
Повышаются мышечная сила и выносливость
Когда мышцы в плохой форме или уставшие, шансы получить травму увеличиваются. С помощью йоги можно значительно укрепить мышцы и увеличить их выносливость, тем самым снижая количество повреждений при беге.
Анастасия: Бег повышает уровень кортизола – печально известного гормона стресса. В целом это необязательно плохо, но в долгосрочной перспективе может вызвать множество проблем, в том числе привести к набору веса и ослабленному иммунитету. Добавление альтернативных упражнений, снижающих кортизол, таких как йога, отлично восстанавливает гормональный баланс.
Ускоряется восстановление
Это главная причина, по которой стоит заниматься йогой после пробежки. Проявите любовь к своему телу и посвятите 10 минут йоге.
Фото: istockphoto.com
Когда заниматься йогой — до или после бега?
Анастасия:Йога идеальна и до, и после бега. Но это должны быть разные комплексы. Цель практики перед пробежкой – разогреться и подготовиться. Следует избегать длительной статической растяжки, поскольку чрезмерное растяжение мышц может привести к травмам. Перед пробежкой можно выполнить суставную гимнастику и комплекс приветствия солнцу. А после бега следует сосредоточиться на удерживании поз в течение более длительного времени.