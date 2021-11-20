Эффект будет заметен даже от 10-минутной лёгкой тренировки после пробежки.

Почему бегунам советуют заниматься йогой и как она поможет улучшить результаты?

Отвечает инструктор по хатха-йоге.

Казалось бы, бег и йога не взаимосвязаны, но, оказывается, их полезно совмещать. Почему? Так вы сможете удвоить свои результаты и значительно улучшить качество и безопасность бега. Сейчас объясним, как это работает.

Анастасия Ожгихина международный инструктор по хатха-йоге Эти две практики отлично дополняют друг друга, расширяя возможности в беге. С помощью йоги можно значительно укрепить мышцы и увеличить их выносливость, тем самым снижая количество травм при тренировке.

Почему йога полезна бегунам?

Увеличивается амплитуда движений

Бег – это повторяющиеся и достаточно однообразные движения. Такой аэробный вид нагрузки может привести к напряжению мышц ног и уменьшению амплитуды их движений. Если целенаправленно проработать эти группы мышц и связок с помощью асан, то можно увеличить эту амплитуду. А это, в свою очередь, позволит бегать на большие расстояния и свести к минимуму усилия, необходимые для бега.

Фото: istockphoto.com

Улучшается дыхание

Анастасия: Для бегунов очень важно дыхание. Если контроль над дыханием потерян, то теряется контроль и над бегом. В йоге есть специальные дыхательные упражнения – пранаяма. Техники несложные, их можно освоить самостоятельно с помощью различных приложений. Такая тренировка даёт более расслабленный режим дыхания во время бега и значительно улучшает само занятие. Практикуя асаны йоги, вы также постоянно работаете с дыханием.

Повышаются мышечная сила и выносливость

Когда мышцы в плохой форме или уставшие, шансы получить травму увеличиваются. С помощью йоги можно значительно укрепить мышцы и увеличить их выносливость, тем самым снижая количество повреждений при беге.

Снижается уровень кортизола

Анастасия: Бег повышает уровень кортизола – печально известного гормона стресса. В целом это необязательно плохо, но в долгосрочной перспективе может вызвать множество проблем, в том числе привести к набору веса и ослабленному иммунитету. Добавление альтернативных упражнений, снижающих кортизол, таких как йога, отлично восстанавливает гормональный баланс.

Ускоряется восстановление

Это главная причина, по которой стоит заниматься йогой после пробежки. Проявите любовь к своему телу и посвятите 10 минут йоге.

Фото: istockphoto.com

Когда заниматься йогой — до или после бега?

Анастасия: Йога идеальна и до, и после бега. Но это должны быть разные комплексы. Цель практики перед пробежкой – разогреться и подготовиться. Следует избегать длительной статической растяжки, поскольку чрезмерное растяжение мышц может привести к травмам. Перед пробежкой можно выполнить суставную гимнастику и комплекс приветствия солнцу. А после бега следует сосредоточиться на удерживании поз в течение более длительного времени.

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Пожалуй, никакие атлеты так не нуждаются в йоге, как бегуны. Она помогает эффективно снять напряжение в тех точках, которые больше всего напрягаются, и подготовить тело к долгой пробежке.

В следующем материале вместе с экспертом мы составим для вас комплекс асан, которые стоит включить бегунам в свою тренировку.