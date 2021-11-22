Зачем спортивные бренды выпускают кроссовки на каблуках и без задников?

Кроссовки — это всегда про спорт, комфорт и движение. Казалось бы, справедливое утверждение. Однако в XXI веке оно перестало быть таким.

Дина Тороева автор и создатель блога об уличной культуре First Soupe Знает всё о том, как появились кроссовки на каблуке и кому это было нужно.

Иногда свежие релизы в индустрии кроссовок выглядят весьма странно: например, новая пара adidas Yeezy, скорее, напоминает валенки, чем кроссовки или даже ботинки.

Более того, adidas всю вторую половину 2021 года как бы намекает своей аудитории, что в сникер-игру возвращается дизайнер Джереми Скотт: мир снова увидел его кроссовки с крыльями, а также милые сланцы для бассейна, в которых лучше в бассейн не ходить, ведь они украшены плюшевой медвежьей мордочкой.

Adilette Slide Jeremy Scott x adidas Originals Фото: adidas

Конечно, по большому счёту всё это – антикроссовки: спортивные бренды как будто сами себя троллят. Они выпускают такую обувь, которая не то что не задумывается как спортивная, но даже не имеет отсылок к спорту или же отрицает их.

Для люксовых брендов, таких как Balenciaga, это, конечно, не новость: кроссовки культовой модели Triple S весили почти по килограмму и к спорту отношения не имели. Тем не менее у бренда есть и модели, которые пытаются «мимикрировать» под спортивный силуэт. Свежие кроссовки бренда пользователи сразу же сравнили с парой от мастодонта бега – Asics.

Антиспортивные кроссовки от Nike, adidas, New Balance и проч. для людей всё ещё в новинку. Потому что перед спортгигантами в целом стоит противоположная задача: им нужно создать иллюзию спорта для людей, которые, возможно, никогда спортом и не начнут заниматься.

И последние два десятилетия происходит примерно такая ситуация: бренды выпускают кроссовки для лайфстайла (обычной повседневной ходьбы), но включают туда технологии из прошлого, как бы создавая спортивную атмосферу для обычных людей – не бегунов, не баскетболистов, а просто для клерков и других не очень подвижных горожан.

New Balance 2002r Фото: New Balance

Такими кроссовками, имитирующими спорт, заявлены, например, модели New Balance 2002r с технологией N-ergy, adidas Ozweego с Adiprene и ещё масса кроссовок с массой технологий.

Впрочем, спортивная тематика слишком очевидна для ценителей кроссовок (заметьте – не любителей спорта). Пары, которые умело воспроизводят дух соревнований и рекордов, без всякого сомнения пользуются успехом (Nike Air Jordan 1 увековечила уже легендарная спортивная карьера Майкла Джордана). Но кроссовки вызывают дикий ажиотаж, если они по-настоящему редкие, забавные и даже безумные.

Пожалуй, рекордсмены в топе антикроссовок – это кроссовки на каблуках. Самое известное появление такой обуви было в 2013 году. Тогда уже упоминаемый дизайнер Джереми Скотт включил в своё сотрудничество с брендом adidas не только плюшевые кроссовки, но и кроссовки, которые могут прибавить минимум 10 сантиметров к вашему росту.

Фото: Jeremy Scott x adidas Originals

Каблуки появились и в лукбуке adidas, и в Vogue, где модели Скотта были обуты в свежую коллаборацию. Тремя годами позже кроссовки на каблуках появились у бренда Puma в коллаборации с певицей Рианной, и, что важно, этот релиз был заявлен как женский, в то время как многие кроссовки Джереми Скотта – и с медвежатами, и на каблуках – можно было найти в больших размерах.

Фото: Nike

Ещё позже – в 2018 году – «каблучный триумф» захотели повторить Nike в сотрудничестве с Comme des Garçons, но ограничились всего одним силуэтом, и их пара получилась как будто бы «слишком нормальная». Сникерхеды всё же запомнили Джереми Скотта за скандалы и вычурность, и повторить его опыт было действительно сложно.

Кроссовки-игрушки – вторые в этом импровизированном топе, и они точно не для детей. Мастер этого жанра – опять же Джереми Скотт, который эпатирует публику китчем и иногда не очень понятным юмором (например, кроссовки с кандалами никто не оценил).

adidas Originals by Jeremy Scott «Pink Poodle» Фото: adidas originals

Свой креатив дизайнер воплотил в коллаборации с adidas, и выбор тут огромный: разноцветные медвежата, розовые пудели, весёлые панды, радостные гориллы и многое-многое другое…

Следующие на очереди в топе – кроссовки из странных материалов, которые вообще ни под что не приспособлены, не говоря уже про спорт. И здесь первенство отдаётся бренду Nike, а точнее, скейтбордистскому его подразделению Nike SB. Надо признать, именно эти пары чаще всего оказываются очень дорогими на перепродаже.

Один из старейших таких экземпляров – релиз 2006 года Nike Dunk SB High Papa Bear, которые были меховыми. Удобно ли делать кикфлипы в меховых кроссовках – вопрос риторический. Можно ли их перепродать дороже, чем за $ 1000 – вопрос с однозначным ответом «да».

Но и сравнительно недавно выходили подобные пары, сделанные из намеренно неподходящих материалов, например, коллаборация Nike SB и скейтшопа Strangelove в 2020 году.

Выход кроссовок был приурочен ко Дню Святого Валентина, а сама пара на добрую половину состояла из розовой бархатной ткани, которая портилась от малейшего соприкосновения с асфальтом. Ради справедливости на промо Nike сразу показали их «в деле» и уже побитыми, намекнув, что в скейтбординге такие кроссовки долго не проживут (как и большинство влюблённостей в реальной жизни).

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Ну и завершают наш топ, пожалуй, самые ненавистные сникерхедами модели – это кроссовки-сандалии. Зачем они сделаны и для кого – вопрос серьёзный, а ответ на него никому не известен. Рецепт их заключается в следующем: бренд берёт самую любимую своей аудиторией модель, жестоко обрезает ей задник и продаёт чуть дешевле изначальных кроссовок.

New Balance 990v3 Фото: New Balance

Функционала у таких моделей и правда нет. Они не стали полноценной летней обувью из-за того, что у них просто нет задней части. Но это и не кроссовки теперь, а какие-то обрубки. Так, «обрубки» сделаны из New Balance 990v3, adidas Stan Smith, Nike Air Force 1 и многих других моделей.

The Nike Air Force 1 VTF Slingback Фото: Nike

Вам решать, на чью сторону вставать – «настоящих кроссовок» или не вполне. Тем не менее всё не так просто даже в обычной спортивной обуви – кто знает, что она вам подсунет: коллаборацию на каблуках, пары из плюша или игрушку медвежонка в подарок. Пускай для комфорта и тем более физических нагрузок такие кроссовки не подойдут, зато подойдут для того, чтобы необычным способом приобщиться к моде и искусству.