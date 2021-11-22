Учёные из США считают, что есть сухой протеин перед тренировкой опасно

Популярный в TikTok челлендж может привести к серьёзным последствиям, а эффект от него весьма сомнительный.

Чем опасен сухой протеин? Почему его не стоит есть перед тренировкой?



Разбираемся вместе с фитнес-тренером.

Если вам предложили принять участие в челлендже dry scooping (англ. «сухая ложка»), учёные настоятельно рекомендуют отказаться от этой авантюры. Эта сомнительная тенденция на поглощение сухого спортивного питания в последнее время становится всё популярнее и уже довела немало людей до больничной койки. Удушье, пневмония, проблемы с сердцем — вот далеко не полный список негативных последствий. Рассказываем, чем ещё опасен новый тренд в TikTok.

Иван Фомин тренер сети фитнес-студий SM Stretching Прежде чем употреблять спортивное питание, необходимо проконсультироваться с врачом и заранее выяснить, нет ли у вас непереносимости отдельных компонентов.

Что говорят учёные?

В социальной сети TikTok набирает обороты опасный челлендж. Суть нового тренда заключается в том, чтобы принять ложку протеинового порошка всухую и запить его водой или энергетиком. Сомнительный подход якобы даёт больший заряд энергии тренирующемуся. Но исследователь Нельсон Чоу, член Американской академии педиатров, считает, что такая практика небезопасна и может серьёзно навредить здоровью. Пострадавшие уже есть — одна из девушек, например, оказалась в больнице с сердечным приступом, а вторая долгое время не могла дышать. Сомнительное удовольствие, не так ли?

Исследователи предупреждают, что спортивное питание нужно употреблять по инструкции. Традиционно смесь (протеин, креатин, энергетик) растворяют в воде и выпивают примерно за полчаса до тренировки. Отклонение от инструкции влечёт за собой риски для здоровья. Например, порошок может случайно попасть в дыхательные пути. В лучшем случае у человека будет неприятно першить в горле и в носовой полости, а в худшем – могут возникнуть спазм гортани и удушье.

Также может возникнуть острая реакция на высокие дозы некоторых компонентов. Например, если перед приёмом протеина, в котором в среднем содержится 150-300 мг кофеина, человек выпил чашечку кофе, такая комбинация может вызвать резкий скачок давления и проблемы с сердцем. Причём это касается не только протеина, но и предтренировочных комплексов: смесей протеина с креатином или витамином С.

Почему употреблять сухой протеин опасно?

Иван: Передозировка витамином С может вызвать боль в животе, проблемы с сердцем, а также привести к образованию камней в желчном пузыре и почках. Избыток добавки вполне возможен, если есть её в сухом виде. Ведь может показаться, что порошка было слишком мало и стоит добавить ещё. Некоторые считают, что большая, хотя и сухая порция протеина принесёт в два раза больше пользы. Но у всего есть норма.

Фото: unsplash.com/@kellysikkema

У приёма протеина «всухомятку» есть ещё одно побочное действие. Порошок может травмировать слизистую пищевода и вызвать изжогу — чувство дискомфорта и жжения в этом случае как минимум испортит тренировку.

Фитнес-тренер рекомендует смешивать порошки спортивного питания с водой: продукт в этом случае усваивается лучше. Но и здесь есть нюансы, поскольку видов протеина существует много и подойдут они не каждому. Например, сывороточный протеин — один из самых популярных, причём в линейке любого спортивного бренда — это побочный продукт от производства сыра. Считается, что молочная сыворотка легко переваривается, но у людей с непереносимостью лактозы она может вызвать расстройство пищеварения.

Иван: Дело в том, что сыворотку молока прогоняют через специальные мембраны, отделяя тем самым молочные жиры, лактозу и белок друг от друга. Белок собирается, и получается порошок, который спортсмены уже употребляют как готовый продукт после тренировок. И хотя сыворотку перерабатывают, какой-то процент лактозы всё же остается. Поэтому тем, у кого есть непереносимость лактозы, не рекомендуется употреблять сывороточный протеин. Им больше подойдёт растительный или животный белок. В целом, прежде чем употреблять спортивное питание, необходимо проконсультироваться с врачом и заранее определить непереносимость отдельных компонентов.

Важно! Обращайте внимание на состав продукта — формулировки вроде «фирменная смесь», «секретный ингредиент» должны насторожить. Следите за содержанием кофеина — некоторые бренды используют концентраты сывороточного белка вместе с кофеином. Одна порция не должна превышать дозу кофеина в 400 мг. И следуйте инструкциям по применению — если продукт следует разбавлять водой, так тому и быть.

Как питаться, чтобы правильно набрать мышечную массу, смотрите в видео на «Чемпионате».

Если вы хотите выжать из тренировок максимум, следовать сомнительным фитнес-трендам не вариант. Есть более здоровые способы сделать тренировку максимально эффективной:

Смузи или протеиновый коктейль — хороший аналог «сухим» порошкам и легко усваивается.

Зарядиться энергией перед тренировкой поможет чашка кофе за полчаса.

Банан, ломтик хлеба с арахисовым маслом, варёное яйцо — здоровые варианты перекуса для тренировки, эффект которых сопоставим с протеиновыми добавками.