Красивые ягодицы и пресс за 30 минут в день. Тренировка от чемпионки мира по бодифитнесу

Если совмещать комплекс упражнений Юлии Ушаковой с основными тренировками, результат будет виден уже через месяц.
Подтянутая попа и плоский живот – мечта многих девушек. Но для её достижения нужно усердно тренироваться. Если вы уже давно ходите в зал, хотите увеличить нагрузку и разнообразить план занятий, попробуйте наш комплекс упражнений. Он довольно простой, и с его помощью вы быстрее приведёте тело в тонус.
Перед началом занятий надеваем на щиколотки браслеты-утяжелители. Если вы новичок, можно заниматься с собственным весом. Упражнения делаем друг за другом без остановки. Всего выполняем три круга, перерыв между которыми – две минуты.
Фото: instagram.com/yulia_ushakova/
Приседания с махом
Техника выполнения:
Ноги ставим на ширине плеч, руки перед собой, спина ровная.
Приседаем, отводя таз назад.
Поднимаемся. Когда ноги окончательно выпрямлены, делаем одной из них мах назад.
Повторяем упражнение, но теперь мах совершаем другой ногой.
Делаем по 15 раз на каждую ногу.
Боковые скручивания
Техника выполнения:
Ложимся на спину, кисти сцепляем за головой, колени согнуты.
Приподнимаем туловище и левую ногу одновременно.
Тянемся правым локтем до левого колена.
Возвращаемся в исходное положение.
Повторяем упражнение, но теперь тянемся левым локтем до правого колена.
Важно: поясницу от пола не отрываем.
Делаем по 15 раз на каждую сторону.
Фото: instagram.com/yulia_ushakova
Ягодичный мостик
Техника выполнения:
Ложимся на спину, сгибаем колени и ставим пятки максимально близко к ягодицам.
Руки лежат вдоль туловища.
Поднимаем таз и напрягаем ягодицы. Задерживаемся в верхней точке на 1-2 секунды.
Возвращаемся в исходное положение.
Спину во время выполнения упражнения не подключаем, работаем только ягодицами.