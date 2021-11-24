Какие кроссовки чаще всего подделывают и где продают фейки?

Уличная мода настолько популяризировалась, что становится всё менее доступной для широких масс. Но от этого носить кроссовки нам хочется не меньше. В условиях падения доходов населения продажи фейков модных брендов только растут, причем продавцы подделок обживаются в онлайне.

В 2019 году мониторинговая платформа BrandMonitor обнародовала исследования, в которых поделилась, что «треть проданных в России кроссовок — подделки». Этот показатель увеличивается с каждым днём.

Где продают ненастоящие кроссовки?

Основная часть контрафакта (70%) реализуется через офлайн-каналы — магазины в торговых центрах (37%) и вещевые рынки (33%). Оборот таких продаж составляет порядка 54 млрд рублей. На онлайн-сектор приходится около 30% всех поддельных кроссовок. Среди них большую часть рынка составляют продажи через интернет-магазины, а также торговля через социальные сети.

Фото: unsplash.com/@hermez777

Контролировать контрафактную продукцию становится сложнее, так как изделия поставляют разные компании, которые сами управляют ассортиментом. При этом важно понимать, что подделку можно встретить не только на рынке, но и в оригинальных и дорогих бутиках и премиальных ТЦ.

Никто не может быть застрахован от покупки фейка, однако в крупных компаниях создаются целые отделы по борьбе с нелегальными подделками.

Кто и зачем покупает фейки?

Из исследования BrandMonitor видно, что основная целевая аудитория фейковых кроссовок —молодые люди в возрасте до 24 лет. Согласно опросу, 38% респондентов покупают поддельную обувь сознательно, в том числе из-за недостатка средств.

Фото: unsplash.com/@queens_photos

Отвечая на вопрос, почему и зачем люди покупают подделки, можно выделить две самые распространённые причины:

Высокие цены и недоступность оригинальных моделей. Порой это является главной причиной. Модными хотят быть не только богатые. Плюс ко всему не все считают рациональным покупать вещи по цене в несколько сотен или тысяч долларов, если аналоги можно найти в виде более дешёвых реплик;

Порой это является главной причиной. Модными хотят быть не только богатые. Плюс ко всему не все считают рациональным покупать вещи по цене в несколько сотен или тысяч долларов, если аналоги можно найти в виде более дешёвых реплик; Качество реплик не уступает оригинальному. Тогда зачем платить больше? Хорошие реплики практически не отличаются качеством от оригинала, а если постараться, можно найти копии даже лучше.

Что подделывают чаще всего?

В 2020 году платформа StockX провела исследования, в ходе которых сравнила рынок фейков с состоянием на 2016 год.

5 лет назад самыми распространёнными подделками были adidas YEEZY Boost 350 V2, Nike Air Jordan 1 Banned и Nike Air Jordan 11 Space Jam — все три модели относительно доступны для обычного покупателя.

Однако в прошлом году самыми распространёнными фейками были Off-White ™ x Nike Air Jordan 1 Chicago, Off-White ™ x Nike Air Jordan 4 Sail и Travis Scott x Nike Air Jordan 1 High — все три модели являются очень редкими и, скорее, уникальными.

Air Jordan 1 High OG SP из коллаборации с Travis Scott Фото: Nike

«Когда мы смотрим на самые популярные подделки в 2016 году по сравнению с 2020 годом, одно из наиболее заметных изменений, которые мы видим, — это типы кроссовок в списках», — говорит главный экономист StockX Джесси Эйнхорн. «В 2016 году все три модели кроссовок вошли в пятёрку самых продаваемых на StockX. Если посмотреть на три самых популярных подделки в 2020 году, ни одна из моделей не вошла в число 50 наших лучших бестселлеров. Это были одни из самых ограниченных релизов года, в которых участвовали известные личности».

adidas Yeezy 350 V2 Фото: adidas

На данный момент самыми популярными подделками в мире являются Air Jordan 1 и adidas Yeezy Boost 350 V2, отмечает Жасмин Хаббоучи, специалист по подлинности eBay Australia.

Как отличить поддельные кроссовки от оригинальных?

Фото: unsplash.com/@samuelopes

Чтобы понять, как отличить подлинные кроссовки от фейковых, мы советуем следовать таким правилам:

Обращайте внимание на упаковку. Цвет коробки и любые напечатанные на ней рисунки — одни из самых сложных деталей для подделок, а мошенники чаще всего ими пренебрегают. Когда вы покупаете кроссовки в интернете, внимательно относитесь к любым фотографиям, на которых изображена коробка.

Цвет коробки и любые напечатанные на ней рисунки — одни из самых сложных деталей для подделок, а мошенники чаще всего ими пренебрегают. Когда вы покупаете кроссовки в интернете, внимательно относитесь к любым фотографиям, на которых изображена коробка. Понюхайте обувь. Это главный совет всех специалистов по аутентификации. Каждая обувь состоит из смеси материалов, придающих ей уникальный запах, и фальшивомонетчики часто сокращают производственные затраты, используя более дешёвые материалы для внутренних частей обуви.

Это главный совет всех специалистов по аутентификации. Каждая обувь состоит из смеси материалов, придающих ей уникальный запах, и фальшивомонетчики часто сокращают производственные затраты, используя более дешёвые материалы для внутренних частей обуви. Обратитесь к экспертам. Да, рынок кроссовок стал таким большим и важным, что появилась новая профессия – леджит-чекер. Это человек, который экспертно сможет определить, оригинал у вас в руках или подделка. Нужно будет сфотографировать не только сами кроссовки, но и коробки, чеки и бирки, чтобы финальный вердикт был как можно более достоверным.

Да, рынок кроссовок стал таким большим и важным, что появилась новая профессия – леджит-чекер. Это человек, который экспертно сможет определить, оригинал у вас в руках или подделка. Нужно будет сфотографировать не только сами кроссовки, но и коробки, чеки и бирки, чтобы финальный вердикт был как можно более достоверным. Пообщайтесь с продавцом. Если вы покупаете кроссовки через платформу-посредника, то поговорите с продавцом лично: узнайте историю происхождения пары, запросите фотографии чеков и коробки;

Если вы покупаете кроссовки через платформу-посредника, то поговорите с продавцом лично: узнайте историю происхождения пары, запросите фотографии чеков и коробки; Покупайте обувь на официальных сайтах или проверенных ресейл-площадках. Сейчас такие платформы существуют в двух форматах: одни работают исключительно как посредники, другие гарантируют подлинность.

Сейчас такие платформы существуют в двух форматах: одни работают исключительно как посредники, другие гарантируют подлинность. Если вам продали подделку, жалуйтесь на продавца. Вероятнее всего, вам вернут деньги (если вы воспользовались советом из пункта выше).

От себя как от фаната сникеркультуры могу добавить следующее: ещё лет 5 назад большинство из нас не понимали, зачем покупать право на просмотр фильма, если можно скачать его с торрентов, а сегодня мы имеем кучу подписок в онлайн-кинотеатрах. Так же и с кроссовками — мало кто относится к ним как к авторской собственности, как к предмету культуры или носителю истории, именно поэтому внутри себя нам трудно оправдать те суммы, за которые продаются некоторые модели.

Лично я фейкам предпочитаю симпатичные и доступные модели из массмаркета. Каждый сам для себя решает, покупать подделки или нет, но вряд ли в реплике Air Jordan вы будете чувствовать себя как потомок великого баскетболиста.