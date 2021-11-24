Какие кроссовки чаще всего подделывают и где продают фейки?

Уличная мода настолько популяризировалась, что становится всё менее доступной для широких масс. Но от этого носить кроссовки нам хочется не меньше. В условиях падения доходов населения продажи фейков модных брендов только растут, причем продавцы подделок обживаются в онлайне.
В 2019 году мониторинговая платформа BrandMonitor обнародовала исследования, в которых поделилась, что «треть проданных в России кроссовок — подделки». Этот показатель увеличивается с каждым днём.
Где продают ненастоящие кроссовки?
Основная часть контрафакта (70%) реализуется через офлайн-каналы — магазины в торговых центрах (37%) и вещевые рынки (33%). Оборот таких продаж составляет порядка 54 млрд рублей. На онлайн-сектор приходится около 30% всех поддельных кроссовок. Среди них большую часть рынка составляют продажи через интернет-магазины, а также торговля через социальные сети.
Фото: unsplash.com/@hermez777
Контролировать контрафактную продукцию становится сложнее, так как изделия поставляют разные компании, которые сами управляют ассортиментом. При этом важно понимать, что подделку можно встретить не только на рынке, но и в оригинальных и дорогих бутиках и премиальных ТЦ.
Никто не может быть застрахован от покупки фейка, однако в крупных компаниях создаются целые отделы по борьбе с нелегальными подделками.
Кто и зачем покупает фейки?
Из исследования BrandMonitor видно, что основная целевая аудитория фейковых кроссовок —молодые люди в возрасте до 24 лет. Согласно опросу, 38% респондентов покупают поддельную обувь сознательно, в том числе из-за недостатка средств.
Фото: unsplash.com/@queens_photos
Отвечая на вопрос, почему и зачем люди покупают подделки, можно выделить две самые распространённые причины:
- Высокие цены и недоступность оригинальных моделей. Порой это является главной причиной. Модными хотят быть не только богатые. Плюс ко всему не все считают рациональным покупать вещи по цене в несколько сотен или тысяч долларов, если аналоги можно найти в виде более дешёвых реплик;
- Качество реплик не уступает оригинальному. Тогда зачем платить больше? Хорошие реплики практически не отличаются качеством от оригинала, а если постараться, можно найти копии даже лучше.
Что подделывают чаще всего?
В 2020 году платформа StockX провела исследования, в ходе которых сравнила рынок фейков с состоянием на 2016 год.
5 лет назад самыми распространёнными подделками были adidas YEEZY Boost 350 V2, Nike Air Jordan 1 Banned и Nike Air Jordan 11 Space Jam — все три модели относительно доступны для обычного покупателя.
Однако в прошлом году самыми распространёнными фейками были Off-White ™ x Nike Air Jordan 1 Chicago, Off-White ™ x Nike Air Jordan 4 Sail и Travis Scott x Nike Air Jordan 1 High — все три модели являются очень редкими и, скорее, уникальными.
Air Jordan 1 High OG SP из коллаборации с Travis Scott
Фото: Nike
«Когда мы смотрим на самые популярные подделки в 2016 году по сравнению с 2020 годом, одно из наиболее заметных изменений, которые мы видим, — это типы кроссовок в списках», — говорит главный экономист StockX Джесси Эйнхорн. «В 2016 году все три модели кроссовок вошли в пятёрку самых продаваемых на StockX. Если посмотреть на три самых популярных подделки в 2020 году, ни одна из моделей не вошла в число 50 наших лучших бестселлеров. Это были одни из самых ограниченных релизов года, в которых участвовали известные личности».
adidas Yeezy 350 V2
Фото: adidas
На данный момент самыми популярными подделками в мире являются Air Jordan 1 и adidas Yeezy Boost 350 V2, отмечает Жасмин Хаббоучи, специалист по подлинности eBay Australia.
Как отличить поддельные кроссовки от оригинальных?
Фото: unsplash.com/@samuelopes
Чтобы понять, как отличить подлинные кроссовки от фейковых, мы советуем следовать таким правилам:
- Обращайте внимание на упаковку. Цвет коробки и любые напечатанные на ней рисунки — одни из самых сложных деталей для подделок, а мошенники чаще всего ими пренебрегают. Когда вы покупаете кроссовки в интернете, внимательно относитесь к любым фотографиям, на которых изображена коробка.
- Понюхайте обувь. Это главный совет всех специалистов по аутентификации. Каждая обувь состоит из смеси материалов, придающих ей уникальный запах, и фальшивомонетчики часто сокращают производственные затраты, используя более дешёвые материалы для внутренних частей обуви.
- Обратитесь к экспертам. Да, рынок кроссовок стал таким большим и важным, что появилась новая профессия – леджит-чекер. Это человек, который экспертно сможет определить, оригинал у вас в руках или подделка. Нужно будет сфотографировать не только сами кроссовки, но и коробки, чеки и бирки, чтобы финальный вердикт был как можно более достоверным.
- Пообщайтесь с продавцом. Если вы покупаете кроссовки через платформу-посредника, то поговорите с продавцом лично: узнайте историю происхождения пары, запросите фотографии чеков и коробки;
- Покупайте обувь на официальных сайтах или проверенных ресейл-площадках. Сейчас такие платформы существуют в двух форматах: одни работают исключительно как посредники, другие гарантируют подлинность.
- Если вам продали подделку, жалуйтесь на продавца. Вероятнее всего, вам вернут деньги (если вы воспользовались советом из пункта выше).
От себя как от фаната сникеркультуры могу добавить следующее: ещё лет 5 назад большинство из нас не понимали, зачем покупать право на просмотр фильма, если можно скачать его с торрентов, а сегодня мы имеем кучу подписок в онлайн-кинотеатрах. Так же и с кроссовками — мало кто относится к ним как к авторской собственности, как к предмету культуры или носителю истории, именно поэтому внутри себя нам трудно оправдать те суммы, за которые продаются некоторые модели.
Лично я фейкам предпочитаю симпатичные и доступные модели из массмаркета. Каждый сам для себя решает, покупать подделки или нет, но вряд ли в реплике Air Jordan вы будете чувствовать себя как потомок великого баскетболиста.