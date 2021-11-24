Кофе будет работать эффективнее, если пить его правильно

Что такое coffee nap? Чем он полезен и как правильно его делать?



Разбираемся вместе с сомнологом.

Совсем недавно многие обсуждали дневной сон, насколько он полезен и как помогает восстановиться. Сейчас же говорят про «кофейную дрёму», coffee nap. И у многих возникают неоднозначные эмоции, даже сомнения — как можно выпить кофе и при этом лечь спать?

Дарья Лебедева сомнолог Выполняйте рекомендации чётко и проблем со сном у вас не будет.

Когда говорим про дневной сон, мы не имеем в виду сиесту, которая так распространена во многих жарких странах. В таком климате люди вынуждены сидеть дома и не работать посреди дня, но это не значит, что они в это время спят. Иначе бы у всех поголовно возникали бы проблемы с засыпанием ночью.

Дневной отдых — то, что на английском часто называют nap — не всегда значит сон. Это может быть короткий отдых, чтобы восстановить силы и работать дальше. Именно в это время многие прибегают к помощи кофе, если возможности сделать длительный перерыв нет. Но куда эффективнее обычной чашки будет так называемый coffee nap.

Почему днём хочется спать?

Во-первых, такое желание может возникнуть, потому что вы не «выспали» свою норму часов сна.

Фото: istockphoto.com

Во-вторых, существует теория, согласно которой циклы по 1,5 часа, которые начинаются как только мы засыпаем, продолжаются и днём. И у среднестатистического человека дневная сонливость возникает примерно в 14:00, когда циклы замыкаются.

В-третьих, сонное состояние нередко появляется, если вы не бываете на улице, не видите солнца — остатки мелатонина циркулируют в крови, вызывая желание вздремнуть.

Как правильно проводить «кофейную дрёму»?

Чтобы в полной мере почувствовать пользу coffee nap нужно сделать следующее:

выключить телефон;

поставить будильник на 20 минут, причём в режиме вибрации;

по возможности принять горизонтальное положение;

закрыть кабинет;

зашторить окна или надеть маску для сна;

надеть беруши или наушники без звука.

Фото: unsplash.com/@a_d_s_w

Прежде чем засыпать, выпейте чашку кофе, ведь его действие наступает не сразу. Напитку требуется время, чтобы дойти до желудка и усвоиться. Только после этого кофеин начнёт блокировать рецепторы аденозина — того самого вещества, из-за которого вас клонит в сон. Это происходит как раз через 20 минут.

Когда вы выпили кофе, именно засыпать необязательно. Достаточно полежать с закрытыми глазами, следя за дыханием. А когда через 20 минут прозвенит будильник, разбудит вас не только он, но и кофеин, который как раз начнёт действовать. Так, за небольшой промежуток времени вы получите заряд бодрости и сможете восстановиться, чтобы продолжить работу.

Дарья: Coffee nap практиковать можно, но обязательно завести будильник. Иначе вы рискуете, несмотря на то, что выпили кофе, проспать час-два. Особенно это актуально для тех, кто хронически недосыпает или невосприимчив к кофеину. После такого долго дневного сна вы, скорее всего, проснётесь разбитым, а вечером возникнут сложности с засыпанием — такое и вовсе может обернуться хронической бессонницей.