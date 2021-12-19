Где любят тренироваться бегуны? Популярные беговые маршруты со всего мира

В какой местности атлеты любят бегать во время подготовки к соревнованиям?



Отвечают спортсмены.

Что заставляет сердце бегуна биться быстрее? Изобилие маршрутов и комфортная погода. И кое-где такие места для пробежек действительно существуют, но есть сложность – они разбросаны в разных уголках планеты. Вместе с экспертами мы выбрали самые вдохновляющие беговые маршруты со всего мира, которые выведут ваши тренировки на новый уровень и подарят массу впечатлений. Погнали!

Сан-Диего, США

Сан-Диего считается одним из самых лучших калифорнийских городов для бегунов. Всегда идеальная погода, солнце круглый год, огромное разнообразие беговых маршрутов – в таких условиях шансы пропустить тренировку совсем малы. В целом здесь есть всё – от чистых парков до гор и равнинных пляжей. Можно подняться по 10-километровой тропе на гору Фортуна или пробежаться по плотно утрамбованному песку на побережье Ла-Хойя. А в гигантском местном парке Бальбоа насчитывается в общей сложности 100 километров трасс различных уровней сложности и немало точек для спорта. Это место ещё славится своим зоопарком – так что заскучать на тренировке вряд ли получится.

Сан-Диего Фото: GettyImages

Кения, Восточная Африка

Даниил Лобакин PRO-эксперт и амбассадор Спортмастер PRO, кандидат в мастера спорта Есть беговая мекка для бегунов со всего мира – это Кения. Место, где рождаются самые сильные бегуны мира. На длинных дистанциях – в марафонах, полумарафонах – побеждают в основном кенийцы. Вся беговая элита приезжает тренироваться именно сюда. Помимо большой популярности, преимущество этой локации в высоте – около 2000 метров над уровнем моря.

Одно из самых известных тренировочных мест здесь – это город Итен.Там есть множество стадионов и маршрутов, где тренируются бегуны. Среди них – стадионы Тамбач и Камарини, лес Сингоре, дорога Моибен.

Кения Фото: GettyImages

Пенише, Португалия

В Португалии есть прекрасная береговая линия с невероятными пейзажами, которая идеально подходит для бегунов. Небольшой прибрежный городок Пенише – удобное место для бега на открытом воздухе протяжённостью 7-8 км. Место открывает просторы и более опытным спортсменам, которые могут пробежаться по скалам. А ещё вдоль маршрута расположен открытый тренажёрный зал, что очень удобно.

Пенише Фото: istockphoto.com

Кисловодск, Россия

Бегуны выезжают не только за границу, но и в ближайшие тёплые места, где можно тренироваться не в сезон. Кисловодский национальный парк – один из самых популярных беговых маршрутов среди россиян. Это крупнейший в Европе городской парк.

Даниил: Кисловодск – это среднегорье, там высота порядка 1000 метров. Поэтому здесь, как и в случае с Кенией, спортсмены тренируются в условиях небольшого дефицита кислорода. Приезжают за какое-то время до старта или проводят там сборы. Тренируются, возвращаются в Москву и показывают результат лучше, чем если бы так же тренировались, но на нулевой высоте.

Кисловодск Фото: РИА Новости

Стокгольм и Прага, Европа

Владимир Кузьмин PRO-эксперт и амбассадор Спортмастер PRO, марафонец Среди европейских городов это Стокгольм, Прага. В туристический сезон рекомендую встречать в этих местах рассвет – выбегать пораньше и наслаждаться пробежкой, не прорываясь сквозь толпу туристов. Если рассуждать о красоте мест для беговых тренировок, то начать можно с Великой Китайской стены – это очень впечатляющее место. Из американских городов очень популярен Сан-Франциско – здесь красивые виды с легендарными мостами.

В Праге побегать можно в парке Стромовка, бывшем королевском заповеднике. Маршрут есть как по грунту, так и по асфальту. Неподалёку от этого места расположен ещё один парк Летна, где есть несколько смотровых площадок с великолепным видом на город.

Стокгольм Фото: GettyImages

Где лучше бегать — за рубежом или в России?

У каждого места есть свои плюсы и минусы. Например, европейские курорты недоступны для тренировок зимой из-за снега, а в Африке могут быть проблемы с доступом к привычной европейцам пище и с гигиеной. Ради тренировок в тепле бегуны, как правило, выезжают на равнинные места. Довольно популярное место для тренировок зимой (как у европейцев, так и у российских спортсменов) – провинция Алгарве в Южной Португалии. Спортсмены селятся в Албуфейре, где есть стадион, или в Монте-Горду, где можно тренироваться в лесу, но стадион тоже близко, в соседнем Вила-Реал-ди-Санту-Антониу, куда добегают в рамках разминки.

Александр Головин мастер спорта в марафонском беге, основатель клуба Running Expert В Восточной Европе тоже есть неплохое место на высоте 2000 м над уровнем моря – Бельмекен (Болгария) – олимпийский комплекс, построенный в свое время в сотрудничестве с ГДР. Но известен он в достаточно узких кругах.

В России тоже есть хорошие места для пробежек. Сёстры Нургалиевы, которые на двоих 10 раз выиграли это соревнование, много тренировались в Кисловодске. Это предгорье до 1200 м и с рельефом там всё хорошо. Впрочем, для этих целей подходит Кемер, который использовали российские спортсмены, когда готовились к самому популярному сверхмарафону мира «Комрадс» в ЮАР (сейчас из-за бана ВФЛА они не допускаются до этого старта). Там можно тренировать бег в многокилометровые подъёмы.