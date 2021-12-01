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Какой протеин лучше для набора мышечной массы или похудения, виды протеина, как выбрать для мужчин и женщин

Как правильно выбрать протеин? Существует 5 основных видов
Екатерина Любаева
Как правильно выбрать протеин?
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Худеющим нужен один белок, а спортсменам «на массе» — совсем другой.
Екатерина Любаева
Екатерина Любаева
к. м. н., врач высшей категории, врач спортивной медицины, диетолог, медицинский директор Halsa

Каким бывает протеин и чем отличается? Какой выбрать?

Рынок наводнили разные марки и типы протеина ― гидролаты, изоляты, концентраты, протеиновые коктейли с витаминами и минералами. Как разобраться в этом разнообразии и, в конце концов, что же выбрать?

Каким бывает протеин?

Протеин делится на пять основных типов в зависимости от первоначального продукта. Из молока получают сывороточный и казеиновый, есть яичный и говяжий, а также соевый белок.

Фото: istockphoto.com

Сывороточный
Этот протеин, пожалуй, самый популярный у спортсменов: в нём есть все девять незаменимых аминокислот. Обычно он продаётся в трех вариантах: концентрат (минимум лактозы, жира и углеводов), изолят (нет жира и лактозы, зато больше 90% белка) и гидролизат (легко усваивается за счёт предварительной подготовки белка, высокая способность стимулировать секрецию инсулина).

Казеиновый
Такой белок ― самый медленно усваиваемый, и его любят как раз за это. Он высвобождается после приёма пищи в течение 4-6 часов и обеспечивает постепенное насыщение организма аминокислотами.

Яичный
Такой протеин включает в себя полноценный набор незаменимых аминокислот. Хорошо усваивается, питателен и не содержит жиров и углеводов. Поэтому подходит и для набора массы, и для сушки.

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Мясной
Белок содержит полноценный аминокислотный состав, легко усваивается. Кроме того, в составе есть креатин, который спортсмены часто принимают отдельно для набора мышц.

Соевый
Его можно найти в популярных белковых коктейлях — он самый дешевый и наименее эффективный за счёт несбалансированного аминокислотного состава. К примеру, в соевом протеине мало аминокислоты, которая участвует в производстве белковых соединений и укрепляет защитные механизмы организма. Соевый белок также не рекомендуют принимать мужчинам, так как в сое содержатся фитоэстрогены, которые стимулируют синтез женских половых гормонов и приводят к снижению тестостерона.

Как выбрать протеин?

Чтобы выбрать правильный белок, важно разобраться с целями, так как именно задача диктует оптимальный тип протеина.

Фото: istockphoto.com

Для похудения и сушки
Рекомендуются сывороточный и казеиновый протеины. Эти белки отлично усваиваются, способствуют расщеплению жира и дают организму необходимый уровень суточного содержания белка.

Для набора массы
Для набора мышечной массы и силовых показателей также рекомендуется покупать сывороточный протеин в форме концентрата. Но им не стоит увлекаться, так как его долгое употребление нарушает работу желудочно-кишечного тракта — в целом это справедливо для употребления любого белка, если вы превышаете суточную норму. Как рассчитать свою суточную норму, мы уже рассказывали.

А как набрать мышечную массу, если метаболизм слишком быстрый, можно посмотреть в видео на «Чемпионате».

Источник: MuscleRussia.

Для восстановления после тренировок
Для анаболизма оптимален приём «быстрого» гидролизата (частично расщеплённый белок) до тренировки, чтобы обеспечить мышцы питанием, а изолята (белковая смесь с минимумом углеводов) — после. Также для восстановления после активных тренировок подходит казеиновый протеин: пьют его на ночь как дополнительный приём пищи вне зависимости от того, когда было занятие.

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Для диет
Если человек сидит на низкобелковой диете и не добирает протеин в рацион, подойдёт казеиновый белок. Соевый больше подходит людям, которые избегают животных белков в рационе и придерживаются вегетарианской или веганской диеты.

На что обращать внимание при покупке?

Перед покупкой протеина, конечно, стоит изучить состав.

Какие аминокислоты?
В протеине должно быть минимум девять незаменимых аминокислот. Может быть и больше, но это означает, что количество каждой на одну порцию будет меньше.

Фото: istockphoto.com

Есть ли сахар?
Сахар в составе протеиновых коктейлей можно с осторожностью употреблять людям, у которых недостаток веса. И даже в этом случае растёт риск заболеваний эндокринной системы. Выбирайте протеиновые коктейли, которые содержат качественные сахарозаменители растительного происхождения: например, стевию или сироп гуавы.

Есть ли витамины?
Очень часто производители хвастаются, что продукт обогащён витаминами и минералами — и это повод насторожиться. У любой добавки есть своя дозировка, в случае с протеином это мерная ложка. Если в стандартную дозировку добавить витамины, изменится баланс: или витаминов будет мало, или недостаточно аминокислот. Такие продукты не подходят для спортивного питания, я не рекомендую их покупать.

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И ещё совет напоследок: если вы покупаете новый продукт, возьмите на пробу маленькую упаковку, чтобы понять, подходит ли этот протеин вам.

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