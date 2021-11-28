Как избавиться от целлюлита? Мощная тренировка для борьбы с «апельсиновой коркой»

Каждая девушка мечтает о красивом, подтянутом теле. Зачастую проблемной зоной становятся бёдра и ноги, на которых появляется «апельсиновая корка». Избавиться от неё помогут тренировки в комплексе со здоровым питанием, массажами и обёртываниями.

Что такое целлюлит и как он появляется?

Ольга Андрианова супервайзер тренажёрного зала World Class Триумф Если рассматривать природу целлюлита, то это структурные изменения подкожно-жировой клетчатки. Подкожная клетка увеличивается в размере, и тем самым образуется бугор, та самая «апельсиновая корка». Из-за нарушения питания клетки эта проблема затягивается. Ослабленные соединительные ткани, увеличенные жировые клетки и уменьшенная микроциркуляция в подкожном слое приводят к появлению целлюлита.

Необходимо соблюдать целый комплекс действий для улучшения ситуации. Регулярные тренировки, сбалансированное питание, процедуры по уходу за телом, бани, массажи – аппаратные и ручные, обёртывания и крема. Только при длительном воздействии на организм и тщательном уходе можно улучшить состояние тела и удержать результат.

Фото: istockphoto.com

Как тренироваться для борьбы с целлюлитом?

Ольга: В борьбе с «апельсиновой коркой» помогут функциональные упражнения, ходьба, бег: они задействуют большое количество мышечных групп. Выпады, приседания, зашагивание на тумбу, отжимания, планка, челночный бег, забегание на лестницу, подъём ног в висе дадут результат. Для усложнения тренировки можно взять отягощение.

В качестве кардио выбирайте интервальные тренировки. Они так называются из-за чётких регламентов нагрузки. Например, две минуты – шаг, две минуты – бег или можно чередовать ходьбу в гору и на плоскости.

Эффективная тренировка для борьбы с целлюлитом

Шаги в стороны

Техника выполнения:

Делаем шаги из стороны в сторону.

На каждое подставление ноги делаем хлопок руками.

Упражнение выполняется в динамическом режиме.

Делаем упражнения в течение 30 секунд.

Подъём колена

Техника выполнения:

Ставим правую ногу вперёд, левую отводим назад.

Руки на поясе.

Динамичным движением выносим согнутую в колене левую ногу вперёд.

Возвращаемся в исходное положение.

Делаем по 30 секунд на каждую ногу.

Пульсирующий присед с разведением стоп

Техника выполнения:

Ставим ноги на ширине плеч. Руки перед собой в «замке». Стопы направлено прямо.

Выполняем приседание и «пружиним» три раза.

На каждую «пружинку» стопы немного разводим в стороны, а потом сводим их как в исходном положении.

Выполняем упражнение в течение 30 секунд.

Фото: istockphoto.com

Боковой выпад

Техника выполнения:

Встаём прямо, ноги вместе. Руки вдоль туловища.

Отводим левую ногу в сторону и приседаем на неё.

Руки перед собой в «замке». Стопы направлены прямо.

Возвращаемся в исходное положение.

Делаем упражнение по 30 секунд на каждую ногу.

Пульсирующий присед с разведением стоп

Техника выполнения:

Ставим ноги на ширине плеч. Руки перед собой в «замке», стопы направлено прямо.

Выполняем приседание и «пружиним» три раза.

На каждую «пружинку» стопы немного разводим в стороны, а потом сводим их как в исходном положении.

Выполняем упражнение в течение 30 секунд.

Выпад вперёд и толчок ноги назад

Техника выполнения:

Встаём прямо, правая нога отведена назад, руки вдоль туловища.

Делаем выпад на правую ногу.

Возвращаемся в исходное положение и динамичным движением поднимаем левую ногу вверх.

Делаем по 30 секунд на каждую ногу.

Фото: istockphoto.com

Приседания с поворотом в прыжке

Техника выполнения:

Ставим ноги на ширине плеч. Руки в «замке», стопы расположены прямо.

Приседаем. Поднимаемся вверх, делаем лёгкий прыжок, поворачиваясь примерно на 45 градусов.

Возвращаемся в исходное положение.

Делаем упражнение в течение 30 секунд.

Важно! Если вы подошли к этому рубежу тренировки, настало время отдохнуть. Восстанавливаемся в течение 20 секунд.

Кик ногой из положения сидя

Техника выполнения:

Садимся на коврик, ноги перед собой, руки отведены назад, стоят на коврике.

Поднимаем туловище вверх и выполняем толчок ногой вверх.

Делаем поочерёдно на каждую ногу.

Выполняем упражнение в течение 30 секунд.

Поднятие ног из положения на четвереньках

Техника выполнения:

Становимся на четвереньки, ладони строго под плечами.

Поднимаем согнутую в колене правую ногу вверх.

Опускаем её до параллели с полом и полностью выпрямляем.

Затем снова сразу же сгибаем правую ногу и толкаем её вверх.

Делаем по 30 секунд на каждую ногу.

Фото: istockphoto.com

Мах ноги с приседанием из положения «Собака мордой вниз»

Техника выполнения:

Упираемся ладонями в коврик, ноги отводим назад, поднимаем таз вверх, образуем угол 90 градусов.

Выпрямляем колени, делаем мах ногой вверх.

Сгибаем колени и выполняем движение, как будто хотим присесть.

Возвращаемся в исходное положение и повторяем движение уже с другой ногой.

Делаем упражнение 30 секунд.

Пульсирующее отведение ноги из положения на четвереньках

Техника выполнения:

Встаём на четвереньки, ладони строго под плечами.

Отводим согнутую в колене правую ногу в сторону и делаем ей три небольших маха.

Возвращаемся в исходное положение.

Делаем по 30 секунд на каждую ногу.

Кик ногой боком из положения на четвереньках

Техника выполнения:

Встаём на четвереньки, ладони под плечами.

Отводим правую ногу в сторону и делаем «удар».

Возвращаемся в исходное положение.

Делаем по 30 секунд на каждую ногу.

Ягодичный мост с разведением колен

Техника выполнения:

Ложимся на спину, ноги сгибаем в коленях, стопа прижата к полу, руки вдоль туловища.

Поднимаем таз вверх, колени вместе.

Разводим колени в стороны и сразу же сводим их обратно.

Возвращаемся в исходное положение.

Делаем упражнение в течение 30 секунд.

Фото: istockphoto.com

Ножницы

Техника выполнения:

Ложимся на спину, прямые ноги поднимаем вверх, руки вдоль туловища.

Разводим ноги в стороны.

Сводим их обратно и скрещиваем.

Возвращаемся в исходное положение.

Делаем упражнение в течение 30 секунд.

Пульсирующее поднятие ног лёжа на боку

Техника выполнения:

Ложимся на правый бок, опираемся на локоть.

Правую ногу сгибаем, левая выпрямлена.

Поднимаем левую ногу и покачиваем ей вверх-вниз. На пол её не опускаем.

Делаем по 30 секунд на каждую сторону.

Тренировка окончена.

Напоминаем, к борьбе с целлюлитом нужно подходить комплексно. Тренируйтесь больше, ешьте меньше вредного и не забывайте ухаживать за собой. И тогда результат не заставит себя долго ждать!