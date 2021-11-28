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Упражнения от целлюлита, как убрать целлюлит на бёдрах и ягодицах, тренировка в домашних условиях

Как избавиться от целлюлита? Мощная тренировка для борьбы с «апельсиновой коркой»
Ольга Андрианова Анна Кускова
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Анцителлюлитная тренировка
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Короткие упражнения по 30 секунд — часть комплексного подхода к подтянутой фигуре.

Каждая девушка мечтает о красивом, подтянутом теле. Зачастую проблемной зоной становятся бёдра и ноги, на которых появляется «апельсиновая корка». Избавиться от неё помогут тренировки в комплексе со здоровым питанием, массажами и обёртываниями.

Что такое целлюлит и как он появляется?

<a href="https://www.championat.com/authors/4313/1.html">Ольга Андрианова</a>
Ольга Андрианова
супервайзер тренажёрного зала World Class Триумф

Если рассматривать природу целлюлита, то это структурные изменения подкожно-жировой клетчатки. Подкожная клетка увеличивается в размере, и тем самым образуется бугор, та самая «апельсиновая корка». Из-за нарушения питания клетки эта проблема затягивается. Ослабленные соединительные ткани, увеличенные жировые клетки и уменьшенная микроциркуляция в подкожном слое приводят к появлению целлюлита.

Необходимо соблюдать целый комплекс действий для улучшения ситуации. Регулярные тренировки, сбалансированное питание, процедуры по уходу за телом, бани, массажи – аппаратные и ручные, обёртывания и крема. Только при длительном воздействии на организм и тщательном уходе можно улучшить состояние тела и удержать результат.

Фото: istockphoto.com

Как тренироваться для борьбы с целлюлитом?

Ольга: В борьбе с «апельсиновой коркой» помогут функциональные упражнения, ходьба, бег: они задействуют большое количество мышечных групп. Выпады, приседания, зашагивание на тумбу, отжимания, планка, челночный бег, забегание на лестницу, подъём ног в висе дадут результат. Для усложнения тренировки можно взять отягощение.

В качестве кардио выбирайте интервальные тренировки. Они так называются из-за чётких регламентов нагрузки. Например, две минуты – шаг, две минуты – бег или можно чередовать ходьбу в гору и на плоскости.

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Эффективная тренировка для борьбы с целлюлитом

Шаги в стороны

Техника выполнения:

  • Делаем шаги из стороны в сторону.
  • На каждое подставление ноги делаем хлопок руками.
  • Упражнение выполняется в динамическом режиме.

Делаем упражнения в течение 30 секунд.

Подъём колена

Техника выполнения:

  • Ставим правую ногу вперёд, левую отводим назад.
  • Руки на поясе.
  • Динамичным движением выносим согнутую в колене левую ногу вперёд.
  • Возвращаемся в исходное положение.

Делаем по 30 секунд на каждую ногу.

Пульсирующий присед с разведением стоп

Техника выполнения:

  • Ставим ноги на ширине плеч. Руки перед собой в «замке». Стопы направлено прямо.
  • Выполняем приседание и «пружиним» три раза.
  • На каждую «пружинку» стопы немного разводим в стороны, а потом сводим их как в исходном положении.

Выполняем упражнение в течение 30 секунд.

Фото: istockphoto.com

Боковой выпад

Техника выполнения:

  • Встаём прямо, ноги вместе. Руки вдоль туловища.
  • Отводим левую ногу в сторону и приседаем на неё.
  • Руки перед собой в «замке». Стопы направлены прямо.
  • Возвращаемся в исходное положение.

Делаем упражнение по 30 секунд на каждую ногу.

Пульсирующий присед с разведением стоп

Техника выполнения:

  • Ставим ноги на ширине плеч. Руки перед собой в «замке», стопы направлено прямо.
  • Выполняем приседание и «пружиним» три раза.
  • На каждую «пружинку» стопы немного разводим в стороны, а потом сводим их как в исходном положении.

Выполняем упражнение в течение 30 секунд.

Выпад вперёд и толчок ноги назад

Техника выполнения:

  • Встаём прямо, правая нога отведена назад, руки вдоль туловища.
  • Делаем выпад на правую ногу.
  • Возвращаемся в исходное положение и динамичным движением поднимаем левую ногу вверх.

Делаем по 30 секунд на каждую ногу.

Фото: istockphoto.com

Приседания с поворотом в прыжке

Техника выполнения:

  • Ставим ноги на ширине плеч. Руки в «замке», стопы расположены прямо.
  • Приседаем. Поднимаемся вверх, делаем лёгкий прыжок, поворачиваясь примерно на 45 градусов.
  • Возвращаемся в исходное положение.

Делаем упражнение в течение 30 секунд.

Важно! Если вы подошли к этому рубежу тренировки, настало время отдохнуть. Восстанавливаемся в течение 20 секунд.

Кик ногой из положения сидя

Техника выполнения:

  • Садимся на коврик, ноги перед собой, руки отведены назад, стоят на коврике.
  • Поднимаем туловище вверх и выполняем толчок ногой вверх.
  • Делаем поочерёдно на каждую ногу.

Выполняем упражнение в течение 30 секунд.

Поднятие ног из положения на четвереньках

Техника выполнения:

  • Становимся на четвереньки, ладони строго под плечами.
  • Поднимаем согнутую в колене правую ногу вверх.
  • Опускаем её до параллели с полом и полностью выпрямляем.
  • Затем снова сразу же сгибаем правую ногу и толкаем её вверх.

Делаем по 30 секунд на каждую ногу.

Фото: istockphoto.com

Мах ноги с приседанием из положения «Собака мордой вниз»

Техника выполнения:

  • Упираемся ладонями в коврик, ноги отводим назад, поднимаем таз вверх, образуем угол 90 градусов.
  • Выпрямляем колени, делаем мах ногой вверх.
  • Сгибаем колени и выполняем движение, как будто хотим присесть.
  • Возвращаемся в исходное положение и повторяем движение уже с другой ногой.

Делаем упражнение 30 секунд.

Пульсирующее отведение ноги из положения на четвереньках

Техника выполнения:

  • Встаём на четвереньки, ладони строго под плечами.
  • Отводим согнутую в колене правую ногу в сторону и делаем ей три небольших маха.
  • Возвращаемся в исходное положение.

Делаем по 30 секунд на каждую ногу.

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Кик ногой боком из положения на четвереньках

Техника выполнения:

  • Встаём на четвереньки, ладони под плечами.
  • Отводим правую ногу в сторону и делаем «удар».
  • Возвращаемся в исходное положение.

Делаем по 30 секунд на каждую ногу.

Ягодичный мост с разведением колен

Техника выполнения:

  • Ложимся на спину, ноги сгибаем в коленях, стопа прижата к полу, руки вдоль туловища.
  • Поднимаем таз вверх, колени вместе.
  • Разводим колени в стороны и сразу же сводим их обратно.
  • Возвращаемся в исходное положение.

Делаем упражнение в течение 30 секунд.

Фото: istockphoto.com

Ножницы

Техника выполнения:

  • Ложимся на спину, прямые ноги поднимаем вверх, руки вдоль туловища.
  • Разводим ноги в стороны.
  • Сводим их обратно и скрещиваем.
  • Возвращаемся в исходное положение.

Делаем упражнение в течение 30 секунд.

Пульсирующее поднятие ног лёжа на боку

Техника выполнения:

  • Ложимся на правый бок, опираемся на локоть.
  • Правую ногу сгибаем, левая выпрямлена.
  • Поднимаем левую ногу и покачиваем ей вверх-вниз. На пол её не опускаем.

Делаем по 30 секунд на каждую сторону.

Тренировка окончена.

Напоминаем, к борьбе с целлюлитом нужно подходить комплексно. Тренируйтесь больше, ешьте меньше вредного и не забывайте ухаживать за собой. И тогда результат не заставит себя долго ждать!

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