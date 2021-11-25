Что такое эмоциональное выгорание и как отличить его от лени?

Алина Сотова психолог Как распознать эмоциональное выгорание? Что поможет с ним справиться?

С точки зрения психологии эмоциональное выгорание — это синдром. Своего рода такое состояние, при котором человек чувствует усталость, повышенную утомляемость, когда нет мотивации выполнять рабочие задачи. Далеко не всегда стоит сразу же винить себя за лень. Важно уметь прислушаться к себе и вовремя позаботиться о своём здоровье.

Как отличить эмоциональное выгорание от усталости и лени?

Зачастую у эмоционального выгорания есть физиологические симптомы, например, частые головные боли или физические зажимы. Как правило, они возникают во время работы. Может даже ухудшиться зрение, и в целом снижается тонус организма.

Эмоциональное выгорание возникает по факту в двух случаях. Первый — когда вы очень любите свою работу и максимально в неё вкладываетесь. Часто не соизмеряете свои силы с количеством задач, которые нужно выполнить, и нагружаете себя слишком сильно. Причём как в плане физиологическом, так и в эмоциональном. Собственно, из-за этого и происходит эмоциональное выгорание.

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Особенно к этому склонны люди «помогающих профессий», то есть, спасатели, врачи, психологи. А также сотрудники госкорпораций или больших компаний, которые занимают руководящие должности. Как правило, такие позиции требуют мультизадачности.

Второй вариант — когда вы изначально не видите смысла в своей работе, но в силу каких-то причин, например, финансового положения, не можете от неё отказаться. Соответственно, вкладываетесь в нелюбимое дело. И даже если задач не так уж много, мотивации не хватает даже на них и приходится постоянно принуждать себя — отсюда и эмоциональное выгорание.

Можно ли справиться с выгоранием самостоятельно?

Да, это вполне возможно. Главное — не дожидаться хронического состояния, когда появляется апатия или даже депрессия. Чтобы не доводить до этого, желательно позаботиться о своём ментальном и физическом здоровье заранее.

Причём взять пару дней выходных будет недостаточно. Хотя порой это и может помочь, но всё же в таких случаях организму требуется более глубокий отдых. Например, длительный — насколько это возможно — отпуск. Лучше всего сменить местоположение, обстановку, полностью отключиться от рабочих задач и переключить внимание на другие сферы своей жизни. Например, на увлечения, друзей, партнёра — это даст дополнительную энергию и тот самый ресурс, о котором так много говорят в последнее время.

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Очень важно в целом научить организм отдыхать — это жизненно необходимо. В противном случае состояние будет только усугубляться.

Что помогает в борьбе с эмоциональным выгоранием?

Необходимо научиться балансировать свои обязанности и силы, адекватно оценивать те затраты, которые вы вкладываете в работу. Важно честно ответить, почему вы так стараетесь доводить всё до совершенства, несмотря на собственные потребности.

Если вы понимаете, что наступило эмоциональное выгорание, в первую очередь нужно дать себе отдых, отпустить все мыслительные процессы в отношении работы. Также помогут различные практики осознанности. Некоторые относятся к ним с предубеждением, но в целом они помогают. Это подтверждают даже научные исследования — рассказывали об этом здесь.

В случае с эмоциональным выгоранием важно объяснить себе, что без вашего участия в рабочих процессах ничего страшного не случится. Система не рухнет, а жизнь не закончится. Важно научиться отпускать ситуацию — не только на работе, но и в жизни.