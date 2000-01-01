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5 рецептов детокс-смузи для очищения организма
5 рецептов детокс-смузи для очищения организма
Рассказываем вместе с нутрициологом Еленой Доронкиной.
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Яблоки + имбирь
Яблоки + имбирь
• вода;
• яблоки;
• имбирь;
• лайм.
Заряжает энергией, тонизирует, повышает иммунитет.
Банан + яблоко + отруби
Банан + яблоко + отруби
• вода;
• банан;
• яблоко;
• 1 ст.л. отрубей;
• шпинат;
• кинза.
Полезно для желудка, хороший антидепрессант и напиток для укрепления иммунитета.
Перец + лайм<br/>
Перец + лайм
• вода;
• болгарский перец;
• лайм.
Витамины B и С в чистом виде. Очищает организм, укрепляет нервы, придаёт сил.
Огурец + шпинат
Огурец + шпинат
• вода;
• шпинат;
• огурец;
• лимон;
• мята.
Укрепляет здоровье, очищает организм.
Кокосовое молоко + ягоды<br/>
Кокосовое молоко + ягоды
• кокосовое молоко;
• замороженные ягоды (клубника/малина/черника/ежевика);
• мята.
Снижает вес, оказывает противовоспалительное действие, улучшает кожу и волосы.
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5 рецептов детокс-смузи для очищения организма
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