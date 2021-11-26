Каким спортом занимаются мировые знаменитости, чтобы оставаться в хорошей форме?

К знаменитостям постоянно прикованы взгляды поклонников и журналистов. Есть звёзды, для которых поддержание хорошей формы – издержки профессии, однако очень многие селебрити получают удовольствие от активного образа жизни и посвящают спорту почти всё своё свободное время.

Елена Скоблова супервайзер и мастер-тренер тренажёрного зала World Сlass Занятия физической активностью нужны всем, можно выбрать для себя абсолютно любой вид спорта. Главное, чтобы вам нравилось то, чем вы занимаетесь, будь то бокс, пробежки или танцы.

Дуэйн Джонсон

Один из самых востребованных актёров последних лет славится не только своей игрой на киноэкране, но и сумасшедшей физической формой. Ещё до съёмок в фильмах Скала занимался рестлингом, и уже тогда его мышцам могли позавидовать многие. Несмотря на то что спортивная карьера осталась позади, он продолжает держать себя в форме.

Сейчас Джонсон выглядит даже лучше, чем когда он был действующим чемпионом WWA. У Скалы есть своя программа тренировок, которую он не скрывает. Дуэйн Джонсон уверен – успешно поддерживать себя в форме можно и после 40 лет — и подтверждает свои слова делом. Он придерживается очень строгого рациона питания с тщательно высчитанными калориями. Дуэйн занимается в тренажёрном зале. Тренировочный план у него непостоянный, однако Джонсон отлично знает, какая нагрузка нужна его телу. И это его залог успеха.

Елена: Бодибилдинг хорошо подходит для развития красивого атлетичного тела, что, конечно, важно для актёров.

Фото: instagram.com/therock

Мэттью Макконахи

Макконахи очень активно поддерживает всё, что связано со спортом в штате Техас. А совсем недавно актёр стал совладельцем остинского футбольного клуба. Дела у команды идут не очень, и Мэттью очень переживает за результаты.

Актёр и сам активно занимается спортом. Он любит работать с «железом» в зале – это важная часть его жизни. И у него есть своя программа тренировок. Но больше всего Макконахи любит гольф и сёрфинг. Он уверен, что именно эти виды спорта заносят его в по-настоящему невероятные места.

Елена: Гольф и сёрфинг многие сначала рассматривают как хобби. Но так как в этих видах спорта нужны достаточно хорошо развитые физические способности, в дальнейшем это перерастает в полноценные тренировки.

Фото: instagram.com/officiallymcconaughey

Леди Гага

Королева поп-музыки тоже посвящает много времени спорту. Гага периодически сидит на диетах, чтобы быстро привести себя в форму. Она полностью исключает хлеб из рациона и ест в основном овощи. Больше всего Леди Гага любит йогу и серьёзно ей увлекается. Звезда считает, что именно йога позволяет ей чувствовать себя так, будто она может сделать всё что угодно. Но Гага не останавливается на традиционных практиках, она с удовольствием посвящает время sup-йоге, катаясь на специальной доске и выполняя разные асаны прямо на воде.

Елена: Йога подходит не всем по внутренним ощущениям. Всё-таки у практики есть свои особенности, она достаточно неторопливая. Но многие получают удовольствие от спокойного течения урока.

Фото: instagram.com/ladygaga

Том Круз

Известный по главным ролям в экшен-фильмах актёр даже в 59 лет продолжает держать своё тело в отличной форме. Круз на съёмочной площадке зачастую сам выполняет все сложнейшие трюки. И в этом ему помогает здоровый образ жизни. Каждый день актёра расписан под определённый план тренировок. Том любит пробежки, каякинг, лазание по скалам, бокс и триатлон. Но не забывает и про работу в зале. Круз советует чередовать силовую нагрузку и кардиотренировки для достижения лучших результатов.

Елена: У Тома Круза самый широкий набор, но, пожалуй, отдельно стоит отметить триатлон – для профессиональных занятий необходимо строго выверять свой график, достаточно спать, есть и восстанавливаться.

Фото: instagram.com/tomcruise/

Джиджи Хадид

Супермодель априори должна следить за своей формой, но Джиджи нестандартно подходит к этому вопросу. Она обходит диеты стороной, но навёрстывает перебор с калориями с помощью бокса. Она очень любит этот спорт и уделяет тренировкам много времени. Во время спарринга всё тело человека испытывает напряжение, бокс развивает выносливость, реакцию и помогает сбросить парочку лишних килограммов.

Елена: Бокс, пожалуй, один из самых интенсивных из всех перечисленных видов активности. В качестве фитнеса он прекрасно развивает выносливость, скорость и координацию, а также помогает выплеснуть отрицательную энергию.

Фото: instagram.com/gigihadid/

А какой вид спорта больше всего любите вы?