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Какая каша полезнее, на воде или молоке, как лучше варить кашу, чем полезны каши на молоке

Какая каша полезнее — на воде или на молоке? Дело не только в калорийности
Елена Доронкина
Какая каша полезнее — на воде или на молоке?
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Нужно правильно готовить завтрак, чтобы получить максимум полезных веществ.
<a href="https://www.championat.com/authors/5049/1.html">Елена Доронкина</a>
Елена Доронкина
специалист по питанию, основательница сервиса по доставке правильного питания GetVegetable

На чём лучше готовить кашу? Какой способ более полезный и почему?

Пожалуй, одним из самых полезных утренних блюд считается каша. Если вы употребляете её каждое утро, вам не грозят апатия, депрессия и проблемы с лишним весом. В кашах содержится много полезных веществ и микроэлементов, напрямую влияющих на работоспособность, заряд энергией и даже иммунитет.

Но надо отметить, что способы приготовления каш бывают разными. И если вы действительно заботитесь о своём здоровье и хотите питаться правильно – лучше убрать из рациона каши быстрого приготовления. Они содержат огромное количество сахара (из-за чего очень калорийны), вкусовых добавок, красителей и консервантов. Обеспечьте себя хорошим настроением на весь день — приготовьте кашу самостоятельно. Но какая же полезнее — на воде или на молоке?

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С чем лучше варить кашу?

Каша на воде низкокалорийна. К примеру, гречка на молоке содержит 160 ккал на 100 г, а на воде — 109 ккал. Овсянка на молоке — 140 ккал, на воде — 70 ккал. Но дело не только в калориях. Молоко препятствует полноценному усвоению витаминов и минералов в организме, в отличие от воды, которая, наоборот, помогает полезным веществам усваиваться лучше.

Фото: unsplash.com/@plant

Если очень хочется молока, лучше добавить его в конце, когда каша уже будет готова (при варке из молока испаряются полезные вещества). И желательно, чтобы это было натуральное фермерское молоко — оно более полезно, чем пастеризованное. Вообще, последнее при частом употреблении может привезти к неблагоприятным последствиям со здоровьем, поэтому выбирать его стоит тщательно.

Кроме того, воздержаться от каши на молоке стоит, если у вас проблемы с желудком или особенно чувствительный кишечник — в таком случае однозначно рекомендуется каша на воде. Более того, её лучше не варить, а запаривать. Например, в запаренной овсянке сохраняются такие витамины, как А, C, Е, PP, а также калий, кальций, цинк, никель, фосфор, магний и хром. Запаренная овсянка на воде — отличное средство для выведения шлаков и токсинов, нормализации обмена веществ в организме.

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Кому ещё рекомендуются каши на воде? Тем, у кого есть проблемы с усвоением лактозы, страдающим расстройством пищеварения и аллергией, а также тем, кто стремится сбросить вес и похудеть.

В каше, сваренной на молоке, тоже есть свои плюсы. Во-первых, она чрезвычайно питательна. Ей вы можете насытиться быстрее. Во-вторых, вкус такой каши лучше и насыщеннее, чем у каши на воде. В-третьих, в молоке содержится жир, способствующий усвоению витамина А. Он полезен для иммунитета, здоровья глаз и синтеза белков в организме.

Как приготовить полезную кашу?

Вот рецепт овсяной каши без варки с сухофруктами, которая отлично подойдёт в качестве завтрака.

Вам понадобятся:

  • овсяные хлопья — 8 ст. л.;
  • курага — 2 ст. л.;
  • горсть изюма;
  • вода — 2 стакана.

Фото: unsplash.com/@foodess

Сухофрукты необходимо тщательно промыть, воду вскипятить. Если под рукой есть любые сухофрукты — изюм, финики, чернослив, курага — можете добавлять их. Крупные сухофрукты желательно разрезать на части.

Складываем на дно глубокой тарелки сухофрукты и высыпаем сверху овсяные хлопья. Заливаем вскипевшей водой. Если вы хотите более жидкую кашу, на четыре столовые ложки овсянки вам потребуется один стакан воды. Если густую — добавляйте меньше воды на ваше усмотрение. Сахар, соль и сливочное масло (или более полезную альтернативу, например, масло гхи) также можно добавить по вкусу.

Накройте кашу тарелкой, заверните в полотенце и дайте настояться 15-20 минут. Ваш суперполезный и низкокалорийный завтрак готов.

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