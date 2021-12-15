Всё чаще можно встретить стильные коллекции, не заканчивающиеся размером L.

Как одеваться на тренировки девушкам plus size? 5 брендов, которые в этом помогут

Проблема иногда стоит настолько остро, что многие обладательницы солидных форм просто отказываются от тренировок, так как чувствуют неловкость а такой ситуации. К счастью, ассортимент одежды для женщин размером 50 и более с каждым сезоном всё больше расширяется.

Спортивная одежда — не исключение. В чём тренироваться девушкам с пышными формами? Вместе со специалистом рассказываем в материале.

Юлия Аристова стилист Одежда для тренировок должна быть удобной и красивой, подчёркивать достоинства.

Бодипозитив изменил рынок спортивной одежды

Сегодня линейки plus появляются у всех уважающих себя брендов. Бодипозитив как социальный тренд подарил женщинам возможность принимать, любить своё тело и ощущать себя комфортно независимо от цифры на бирке. А для fashion-рынка это веяние стало основной причиной возрастания спроса на вещи больших размеров.

До недавнего времени одежда плюс-сайз располагалась на отдельных секциях рядом с коллекциями для беременных, а то и только в специализированных магазинах. Несколько десятилетий модная индустрия игнорировала тот факт, что количество покупателей с большими размерами возрастает: согласно исследованиям Obesity Research & Clinical Practice, с 1980 годов процент людей с размером plus size возрос на 10%.

Раскрытие проблемы знаменитостями, масштабные рекламные кампании, обложки Vogue и Glamour и показы модных домов Chanel и Versace с моделями плюс-сайз — все эти факторы в совокупности повлияли на развитие «нестандартной» моды.

Не прячьтесь в балахоны

Самая большая иллюзия, что девушкам с формами нужно выбирать максимально объёмные вещи, обманчива. Выбирая «висячие» вещи, вы добавляете объём своему силуэту. Подчёркивайте красивые формы умеренно облегающими вещами. Самое главное — одежда для спортзала не должна сковывать движения или затруднять дыхание.

Такая девушка точно будет выглядеть подтянутой, бодрой и динамичной.

Яркие расцветки и контрастные вставки помогут скрыть лишнее. В данном случае лучше выбирать холодные оттенки и не переборщить с обилием цветов. Остановитесь на основе в виде простого базового цвета (например, чёрного) и 2-3 контрастных оттенков.

Выбирайте V-образные вырезы и избегайте излишней многослойности. Полные руки удачно скрывают рукава 3/4, подчеркивающие запястья.

Юлия Аристова стилист Для обладательниц пышных форм главным достоинством является роскошный бюст. Но при этом желательно сместить внимание с зоны плеч и шеи, чтобы не получить «грузный вид». Ещё одно важное правило, которое помогает зрительно вытянуть силуэт — цветовая вертикаль. Это означает, что в процессе подбора одежды нельзя «отрезать» верх от низа разными цветами или поясами. Нужно подбирать комплекты одного цвета, ну или по крайней мере близкие по оттенкам. Если есть желание сфокусировать внимание на какой-то части тела (верхней или нижней), то для неё можно выбрать более светлые тона.

Где выбирать одежду больших размеров?

Мы собрали несколько больших и не очень брендов, которые помогут выглядеть в зале ярко, несмотря на размер.

Nike Plus-Size

В 2017 году известный спортивный бренд Nike выпустил первую инклюзивную коллекцию plus size с размерной сеткой до XXXL. Сейчас в ассортимент спортивной одежды Nike входят одежда для беременных, колготки, шорты, леггинсы, базовые модели до 52-го размера.

Фото: Nike.com

Бренд расширил линейку для йоги, а в 2019 году компания представила манекены нестандартных размеров в магазинах-флагманах и начала сотрудничество с инфлюенсерами и моделями plus size. Количество поисковых запросов резко возросло, что подтверждает, что спорт любят все независимо от телосложения.

SUPERFITHERO

Создательницы компании считают: заниматься спортом может любая женщина, вне зависимости от её фигуры и размера одежды. Ведь тело — это единственное, что для этого нужно. В компании SUPERFITHERO верят, что женщина может спасти мир, если ей помочь стать уверенной в себе.

Одежда бренда обеспечивает удобство и комфорт: вещи хорошо тянутся, но не обтягивают и не мокнут. Бренд представляет всю линейку размеров — от XS до 4XL.

Asos Curve

Британский онлайн-ритейлер Asos запустил собственную линейку плюс-сайз Curve ещё в 2010 году. Сегодня это полноценный раздел сайта, где представлены мировые бренды, выпускающие plus size линейки. На площадке можно найти как товары собственного производства ASOS, так и одежду крупнейших спортивных брендов — adidas, Puma, Reebok, Under Armour и других.

Фото: asos.com

Компания была одной из первых, кто откликнулась на потребности потребителей и существенно изменила рынок, удовлетворив спрос на одежду больших размеров. В этом разделе на сайте представлена одежда в размерах 44-58.

Latrenda

Российская компания имеет собственное производство, что позволяет создавать широкий ассортимент одежды. Помимо повседневных образов, бренд предлагает отличный выбор спортивных вещей.

Здесь можно найти трикотажные спортивные костюмы, функциональные топы и удобные футболки. Все позиции представлены в размерах 48-68.

Bluemoon

Ещё один российский бренд с широким ассортиментом товаров. Одной из фишек коллекции стало хлопковое боди для представительниц пышных форм, которое позволит чувствовать себя уютно и на занятиях по растяжке, и на танцах.