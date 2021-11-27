Как воспитать в себе маму чемпиона и не навредить ребёнку? Рекомендации тренера

Быть мамой чемпиона — большой труд. Это требует много времени и сил, но взамен приносит невероятную гордость и радость. В преддверии международного дня матери рассказываем, как помочь ребёнку завоевать высшие титулы, вместе с опытным детским тренером.

Игорь Трифонов профессиональный сквош-тренер, ведущий тренер детской академии сквош-клуба «Москва» Желание заниматься спортом должно исходить от ребёнка.

И в радости, и в печали

Роль мамы в воспитании спортсмена сложно переоценить. Главное, что вы можете дать ребёнку – это поддержка. Мама первее всех остальных должна поддерживать все начинания, желания ребёнка. Но речь не только об ободряющих словах.

Безусловно, самое ценное — это моральная поддержка. Мама всегда должна быть рядом и не давать ребёнку опустить руки, бросить спорт или сдаться.

Не забывайте, что на плечах родителей лежит и организация тренировочного процесса, наравне с тренерским составом. Мама должна помочь ребёнку организовать своё время, она ответственна за то, чтобы ребёнок учился управлять своим временем, своим фокусом внимания.

Особенно важно помочь встроить спорт в повседневную жизнь: ребёнок должен и уроки успеть сделать, и в школу пойти, и с друзьями поиграть, и спортом заниматься обязательно.

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Роль мамы очень сильно проявляется, когда юный спортсмен терпит неудачу. Это происходит в силу того, что связь с мамой у детей немного крепче, чем с папой, неважно, мальчик это или девочка. Когда у ребёнка что-то не получается, такого утешения от папы не услышать, не почувствовать. Только мама в таких случаях может помочь встать на ноги и не потерять уверенность.

Как делать не нужно

Одна из самых больших ошибок родителей – это требование быстрых результатов и постоянных побед. Вы сами для себя должны понять — такого не бывает. В спорте есть взлёты и падения. Не получится быть победителем, но всегда получится быть тем, кто выкладывается по полной, кто фокусируется на том, чтобы отдать все свои силы, всю свою энергию ради результата. Мамам важно концентрироваться именно на этом.

Фото: istockphoto.com

Ещё одна ошибка, которую допускают очень многие мамы — обсуждение и осуждение. Речь может идти о тренерах, соперниках или даже партнёрах по команде. Не позволяйте себе высказываться негативно в присутствии ребёнка или в ситуации, где есть даже малейший шанс, что вас услышат. Дети это чувствуют, они начинают тоже некорректно относиться к тем партнёрам, о которых родители говорят плохо. Это своего рода токсичное влияние родителя на ребёнка.

Важный пункт — это турнирная и соревновательная этика, точнее, её отсутствие. Неумение вести себя на соревнованиях — настоящий порок мам юных спортсменов. Не будьте чересчур эмоциональными, держите себя в руках. Когда мама во время турнира нервозно реагирует на события, это же отсутствие контроля переходит и на ребёнка, он тоже перестает контролировать свои эмоции. Это ведёт к снижению результативности.

В конечном итоге самое большое разочарование маме может принести желание реализоваться через ребёнка.

Когда мама закрывает через юного спортсмена свои гештальты — это, наверное, самый вредоносный аспект в детском спорте. Чаще всего это происходит подсознательно, но знайте, что это самый проигрышный подход к спортивной карьере ребёнка.

Как привить любовь к спорту?

Самый простой способ – это дать ему попробовать позаниматься различными видами спорта. Важно, чтобы он сформировал своё отношение по ходу занятий и захотел проявить себя. Ещё один важный момент — собственный пример. Это самый лучший инструмент, который поможет привить любовь к активностям.

Фото: istockphoto.com

Не забывайте интересоваться тем, что происходит в тренировочном процессе: ребёнку важно чувствовать ваш интерес и заботу. Мама должна знать, с кем ребёнок тренируется, как общается с тренером и партнёрами, какая атмосфера в команде.

Плохо, когда мама начинает проявлять интерес только тогда, когда возникают какие-то проблемы.

У мамы должно быть положительное, доверительное отношение к тренеру и она должна это проявлять. Дети очень сильно зависят от этого, у них формируются такие же положительно-доверительные отношения к тренеру и к спорту в целом.

Мне очень нравится аналогия отношений врача, медсестры и пациента. То есть врач – это тренер, медсестра – это мама, ученик – это пациент. Врач проводит приём, принимает решение, какой ставить диагноз, как лечить. Мама-медсестра создаёт всевозможные условия, которые обеспечат успешное лечение. Пациент доверяет медсестре, врачу, он следует всем их предписаниям. Когда медсестра начинает вводить определённые коррективы, тут может быть несколько вариантов развития событий. Представьте себе, что нет доверительных отношений между сестрой и врачом, соответственно, пациент это видит и сам начинает сомневаться.

Мама обязательно должна знать, как вести себя на соревнованиях, как общаться с ребёнком после поражения, как его мотивировать, как разговаривать с тренером. Это одна из важнейших частей – один из тех маленьких кирпичиков, на котором может держаться очень большая конструкция.