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Упражнения с ребёнком на руках для похудения и поддержания формы, что такое тренировка fitness-baby

Фитнес с ребёнком. Лёгкая и эффективная тренировка для мам
Дарья Иванова Анастасия Радостева
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Дарья Иванова
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Тренер уверена: после родов можно быстро вернуться в форму. А малыш вам в этом поможет.

Многие женщины не знают, как привести себя в форму после родов, так как всё свободное время уходит на ребёнка. Но что, если мы скажем, что малыш может вам помочь сбросить лишние килограммы? Заниматься спортом вместе с ребёнком очень весело, поэтому предлагаем попробовать нашу тренировку.

<a href="https://www.instagram.com/ivanovadashenka/">Дарья Иванова</a>
Дарья Иванова
фитнес-тренер, автор проекта Fitness with baby

Перед началом физических нагрузок нужно проконсультироваться с гинекологом и хирургом. Вы должны знать, что у вас всё в порядке и нет никаких противопоказаний.

Фото: instagram.com/fitness_with_baby

Разминка

Каждую тренировку нужно начинать с разминки. Предлагаем попробовать вариант с малышом на руках.

Порядок упражнений:

  • Open step (выполняем перенос тяжести тела на одну ногу, стопа полностью на полу, колено слегка согнуто; пятка свободной ноги поднимается от пола, опора только на носок).
  • Повторяем такой шаг, но теперь делаем захлёст каждой ногой поочерёдно.
  • Делаем двойной захлёст поочерёдно правой и левой ногой.
  • Выполняем махи ногами поочерёдно в стороны;.
  • Делаем двойной мах ногами поочерёдно в стороны.
  • Снова делаем Open step.
  • Поднимаем поочерёдно колени вверх.
  • Выполняем двойное поднятие коленей поочерёдно вверх.
  • Step touch (сначала делаем в сторону шаг одной ногой, потом левую ногу приставляем к правой ноге).
  • Поднимаем малыша на уровень подмышек и делаем двойной Step touch.
  • Шагаем на месте, делаем вдох-выдох, поднимая свободную руку.
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Приседания с поворотом малыша в сторону

Техника выполнения:

  • Приседаем, делаем вдох.
  • Встаём – выдох и поворот вправо.
  • Приседаем – вдох.
  • Встаём – выдох и поворот налево.

При вставании делаем упор на пятки, спину держим ровно.

Делаем 20 раз.

Фото: instagram.com/fitness_with_baby

Реверанс

Техника выполнения:

  • Правую ногу отводим назад, приседаем – вдох.
  • Поднимаемся – выдох.
  • Левую ногу отводим назад, приседаем.

Делаем 10 раз на каждую ногу.

Поднятие малыша над собой

Техника выполнения:

  • Ставим ноги чуть шире плеч, колени мягкие, таз подкрутили.
  • При подъёме локти разводим в сторону.
  • На вдохе опускаем ребёнка вниз, на выдохе — поднимаем.

Делаем 15 раз.

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Пресс на косые мышцы живота

Техника выполнения:

  • Садимся на коврик, держим корпус под углом 45 градусов.
  • Ребёнка держим в руках.
  • Делаем скручивания поочерёдно в левую и правую сторону.
  • Стараемся выполнять упражнение так, чтобы носочки ребёнка касались пола.

Делаем 12 раз.

Планка-перекаты

Выполняя это упражнение, нужно посадить ребёнка рядом.

Техника выполнения:

  • Встаём в планку на локтях.
  • Поворачиваем таз поочерёдно вправо-влево.

Поясницу во время выполнения упражнения нельзя прогибать, а копчик нужно подкрутить. Следим, чтобы локти были под плечами.

Делаем 20 раз.

Фото: instagram.com/fitness_with_baby

Гиперэкстензия

Выполняя это упражнение, нужно посадить ребёнка рядом.

Техника выполнения:

  • Ложимся на живот. Ноги лежат на коврике, работаем только корпусом.
  • Руки согнуты в локтях.
  • Поднимаем корпус вверх, сводя лопатки.
  • Опускаемся в исходное положение.

Делаем 20 раз.

Заминка

Порядок упражнений:

  • «Кошечка» – становимся на четвереньки, ладони под плечами, колени под тазобедренными суставами. Делаем красивый глубокий прогиб и округляем спину, затем «шагнули» руками вперёд и прогнули спину ещё ниже, стараясь коснуться грудью коврика.
  • Правую ногу кладём на бедро, а левую вытягиваем назад. Следим, чтобы колено левой ноги смотрело вниз. Опускаемся на локти, чтобы левое бедро растягивалось лучше. Разворачиваемся по диагонали и опускаемся ещё ниже, усложняя себе выполнение упражнения. Берёмся за левую ногу и тянем пятку к ягодицам – растягиваем квадрицепсы. Повторяем упражнение на другую ногу.
  • Садимся в «бабочку». Пытаемся развернуть стопы вверх и локтями давим на ноги, наклоняем корпус вперёд и держимся 10 секунд.

Тренировка окончена. Для того чтобы комплекс упражнений был эффективнее, его нужно повторить ещё два раза (не учитывая разминку и заминку).

Для хорошего результата стоит заниматься 3-4 раза в неделю. Тренируйтесь, и у вас точно всё получится.

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