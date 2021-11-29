Вирджил Абло и его культовые кроссовки: кого потерял мир уличной моды?

28 ноября не стало дизайнера, которому удалось совместить в своём творчестве традиции люкса и характер уличной культуры. По официальной информации, Абло скончался от рака, с которым он втайне боролся последние несколько лет. Ему был 41 год.

Рассказываем, кто такой Вирджил Абло и почему о нём скорбят все сникерхеды по всему миру. В том числе и мы.

От инженера до иконы высокой моды

Вирджил — сын мигрантов из Ганы, которых можно было причислить к среднему классу. После школы Абло стал изучать инженерное дело, но в конце обучения увлёкся историей искусства. С этого момента и началась творческая карьера дизайнера.

В 2009 году Вирджила приняли в качестве стажера в модный дом Fendi. Именно там дизайнера заметил Канье Уэст и назначил его на пост креативного директора своих проектов. Это сотрудничество продолжалось много лет.

В 2012 году появился проект Pyrex Vision, идейным вдохновителем которого был Абло. В 2015 году бренд трансформировался в Off-White. В 2014-м попал в финал самой престижной премии для молодых дизайнеров LVMH.



Абло был уверен, что заставит весь мир носить стритвир и действительно смог переодеть в худи и кроссовки не только мужчин, но и женщин.

Всё, что я делаю — для 17-летней версии себя.

Вирджил Абло

В это время одной из целей дизайнера становится пост креативного директора в одном из домов моды с историей. Это выглядело абсурдно, учитывая то, что дизайнерского образования у него не было, а для такой позиции в мире высокой моды это было необходимо. В 2017 году Абло присоединился к Louis Vuitton на позицию, о которой так долго мечтал. Журнал Time включил его в топ-100 самых влиятельных людей мира. Он успел поработать с Levi’s, Byredo, Jimmy Choo, IKEA, Moncler, Warby Parker, SSENSE, Champion, Evian, Converse, Dr. Martens и десятками других брендов.

Одним из козырей дизайнера стали кроссовки, которые носят звезды и спортсмены по всему миру. Мы собрали несколько пар, которые, на наш взгляд, стали культовыми ещё при жизни дизайнера.

Off-White x Nike Air Jordan1

Верхняя часть Off-White x Air Jordan 1 сделана из премиальных материалов: качественные кожа, текстиль и резина. Сама основа кроссовок — белая с ярко-красными акцентами. Естественно, присутствует фирменный стиль Off-White: «прикреплённый» Swoosh сбоку, пластиковая бирка, надписи сбоку, и шнурки «SHOELACES».

Off-White x Nike Air Jordan2 Low

Вирджил Абло и бренд Jordan выпустили интересную пару кроссовок. За основу была взята ретро-модель Jordan 2. Кроссовки получили расцветку в стиле оригинальных «двоек».

Верх сникеров – из белой кожи с текстурой, дополнен красными деталями, и, естественно, брендингом Jordan. Касательно стилистики Off-White, так это: надписи на боках, яркие ярлычки, и ставшая уже фирменной промышленная пластиковая бирка.

Off-White x Converse Chuck 70

В 2018 году Вирджил слегка расширил свою работу с компанией Converse. Под эксперимент попали классические Converse Chuck 70. В 2021 году состоялось переиздание обуви. Модель была очень популярной, чем и заслужила перевыпуск.

Эти кроссовки получили до боли знакомый силуэт высоких белых «конверов» в сочетании с элементами Off-White (дополнительный оранжевый ярлычок сбоку, крупный текст, полосатая межподошва и оранжевая резиновая аутсоль).

Off-White Floating arrows

Абло был склонен брать классический силуэт моделей кроссовок и менять его таким образом, чтобы сохранялись элементы культового наследия.

Floating arrows — это кеды с закругленными носками, шнурками «SHOELACES», застёжкой на пряжке с двумя язычками, боковым логотипом в виде стрелки и плоской подошвой из резины.

Louis Vuitton Trainers

Люксовые сникеры — это не те, которые можно носить каждый день на работу. И они больше востребованны среди тех, кто разбирается в высокой моде. Но у модели Louis Vuitton Trainers RED ещё и отдельная миссия — вся выручка, полученная от продаж, передаётся в фонд борьбы со СПИДом.

Смелый многослойный силуэт, удачно объединил в себе люкс и стиль улицы. Но и фирменные штрихи Абло, тоже не остались в стороне.

Nike DUNK x Off-White

Американский модельер очень любил Nike за возможность экспериментировать. Не случайно у этого союза так много совместных продуктов.

Nike Dunk Low в синей расцветке «University Gold/Midnight Navy/White» имеют уникальную систему шнуровки со стяжками Off-White, а ещё чёрные надписи сбоку и на подошве. Пластиковая бирка тоже нашла своё место.

Serene x Nike x Off-White

Во время турнира US Open 2018-го года Серена Уильямс привлекла внимание мирового сообщества эксклюзивной капсулой Queen Collection, созданной специально для неё Вирджилом. Американец разработал для Серены не только игровую форму, но и кожаный комплект для выходов Off-White.

Сама капсула Queen Collection напоминала больше балетную пачку со «свушем», а главное – отличалась от всего, что ранее делали остальные бренды для теннисной моды. Завершали образ Серены эксклюзивные кроссовки Nike x Off-White.