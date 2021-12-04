«Никаких диет не существует» — говорит певица, но в чём тогда секрет?

Как в 58 лет похудеть на 20 килограммов и стать новой иконой молодёжи? История Лолиты

Рассказываем про преображение певицы и вместе с врачом-эндокринологом разбираемся, как правильно начать процесс похудения.

Татьяна Гудожникова врач-эндокринолог Диета – это чтобы сбросить 3-5 кг и застегнуть на себе любимое платье, которое так хорошо выглядело полгода назад. Если нужно похудение более 5 кг, это уже планомерное, грамотное и многоцентричное планирование питания и физических нагрузок.

Певица сделала упор не на цифры, а на внутреннее состояние организма. Прежде всего возьмите под контроль метаболизм.

Никогда не поздно начать

Лолита Милявская всегда была королевой эпатажа и неоднократно высказывалась против стандартизации женской красоты. Певица имеет природную склонность к полноте и уже много лет отвечает на нападки о своей внешности.

В юности на выручку певице приходил быстрый обмен веществ и бешеный рабочий график, а после 40 лет организм начал охотнее запасать лишние килограммы. Это не раз становилось настоящей проблемой, ведь певица не привыкла отказывать себе в еде. Лолита не скрывает, что её любимые блюда низкой калорийностью не отличаются: жареная картошка, пироги, баранина на гриле и чипсы.

В начале ноября 2021 года певица совместно с молодым исполнителем Коста Лакоста выпустила новый клип, где показала невероятную фигуру. Это вызвало шквал вопросов, на которые Лолита с удовольствием отвечает в своём «инстаграме».

Никаких пилюль не существует, ни на каких диетах я не сижу. Я пошла к эндокринологу по совету подруги. Я не открою вам никаких секретов: с возрастом все процессы, включая метаболизм, замедляются в организме. Наладить самостоятельно их невозможно, изменить их диетами невозможно. Врач сказала: нельзя банан, виноград и алкоголь. Это было очень сложно. Я выдержала три месяца. Сейчас мне можно уже всё.

Лолита

Процесс похудения

В 2020-м, когда стали заметны первые изменения во внешности, певица комментировала резкое похудение вместе с новостью о разрыве отношений с мужем: «Ем один раз в день и много двигаюсь».

Вес резко пошёл вниз, но для здоровья это был не самый полезный процесс. В результате певица обратилась к специалисту, и лечащий врач назначил ей программу питания с учетом особенностей её организма. Милявская перестала наедаться перед сном: последний приём пищи приходится не позднее, чем за 3 часа до сна. В общей сложности Лолита ест 4-5 раз в день, но маленькими порциями.

При этом из меню исчезли продукты с высоким содержанием сахара и животных жиров, а также алкоголь.

«Всем советую: если вы чувствуете, что пошёл набор веса, — бегом к врачу. Не надо ждать милости от природы и слушать всякую ерунду, что вы сами можете справиться. Я знаю, что многие стесняются врачей, но поддерживающая терапия нужна. И во всём мире этого не стыдятся», — советует своим поклонникам певица.

Основу рациона Лолиты составляют:

нежирные кисломолочные продукты;

курица и индейка;

морепродукты;

зелёные листовые овощи.

Чтобы вывести токсины из организма, Лолита пьёт много жидкости. Вместо чая и кофе — чистая минеральная вода без газа или травяные настои. Ранее певица регулярно практиковала питьевые разгрузочные дни: употребляла только воду с кленовым сиропом и лимонным соком.

Тренажёрного зала в моей жизни нет, не было и, надеюсь, не будет. Я генетически не создана для спорта.

Лолита

Она также добавила, что желающим похудеть для начала надо определить причину, по которой вы стали полнеть. «Вес – дело наживное. Он приходит и уходит. Главное – самочувствие», – заключила певица.

По словам эксперта, существует определённый набор анализов и обследований, которые нужно пройти перед похудением:

общий анализ крови;

железо крови;

ферритин;

липидный профиль;

глюкоза;

инсулин;

лептин;

билирубин общий и свободный;

ТТГ;

Т4св;

свободный тестостерон;

УЗИ щитовидной железы и брюшной полости.

Татьяна Гудожникова врач-эндокринолог И диета, и физические нагрузки должны быть строго индивидуальны, так как одним подойдёт питание с длинными интервалами между приёмами пищи, а другим категорически нельзя голодать и делать промежутки между едой более 3 часов. Важно! Организм помнит неправильное похудение более 10 лет. И если первый раз вы похудели быстро, просто резко ограничив питание, в следующий раз тело никак не даст сбросить вес легко. Организм помнит, какой стресс он испытывал, и так больше не хочет, и лучше накопит жирка «про запас».