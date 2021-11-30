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Какую спортивную форму можно купить на AliExpress?

6 стильных спортивных вещей с AliExpress в пределах 1000 рублей
Анастасия Васильева
6 спортивных вещей с Алиэкспресс в пределах 1000
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Для велопрогулки, йоги и комфортного отдыха.

Спорт уже давно стал доступен для всех, а чтобы посетить зал, устроить забег или отправиться с компанией в активное путешествие, вовсе не обязательно покупать дорогую спортивную одежду, ехать за ней в торговый центр или просить консультанта рассказать о характеристиках. Всё это можно сделать дома, причём форма будет стоить в разы дешевле.

Спортивная куртка для бега

Фото: aliexpress

У этой ветровки много интересных характеристик. Во-первых, она обладает непромокаемым эффектом, и если вдруг во время пробежки начнётся дождь, то все капли останутся на поверхности ткани. Во-вторых, материал обработан специальным средством, которое предотвращает появление катышков.

Куртка доступна в шести универсальных цветах, которые легко встроить в свой спортивный гардероб.

Цена: 921,80 руб.

Утеплённый бомбер

Фото: aliexpress

Женский оверсайз-бомбер с удлинённым рукавом и клетчатым принтом был в тренде этой осенью, но стилисты прогнозируют, что все будут носить такие куртки с флисовой подкладкой и весной. Акценты в виде ярко-красных нашивок помогут определиться с аксессуарами.

Цена: 950,37 руб.

Zip-толстовка для занятий йогой

Фото: aliexpress

Эта модель обладает быстросохнущим эффектом, что поможет сократить время на сборы в зал. В интернет-магазине доступно 17 цветов, а отдельно можно докупить леггинсы в той же цветовой гамме. Облегающий силуэт толстовки поможет подчеркнуть талию и создаст привлекательную форму.

За счёт эластичности ткани выполнять упражнения будет гораздо комфортнее, чем в базовой футболке.

Цена: 802,91руб.

Комплект для велоспорта

Фото: aliexpress

Костюм отлично подойдёт для профессиональных велогонщиков, которые даже в непогоду не могут пропустить тренировку. Он обладает термозащитным эффектом и выполнен из дышащего материала. У велофутболки есть гелевая прослойка, которая облегчит столкновение и позволит избежать ушибов.

Цена: 866,21руб.

Трикотажный костюм

Фото: aliexpress

Во время локдауна спортивные костюмы пользовались большим успехом среди покупателей. Худи и широкие брюки с высокой посадкой можно приобрести и сейчас – такой комплект стал базой уличного стиля и не собирается сдавать свои позиции. На сайте можно выбрать между голубым, зелёным, ярко-розовым и нейтральными оттенками.

Цена: 983,56 руб.

Топ и леггинсы для фитнеса

Фото: aliexpress

Такой комплект плотно прилегает к телу и не стесняет движений спортсмена. У топа с удлинённым рукавом есть вырез для большого пальца, что тоже достаточно удобно для выполнения некоторых упражнений. Рукава не будут заворачиваться и доставлять дискомфорт.

И леггинсы, и топ сшиты из дышащего материала, а на это важно обращать внимание при выборе фитнес-формы.

Цена: 993,59 руб.

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