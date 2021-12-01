Чем заменить сливочное масло? 4 полезных альтернативы

Елена Доронкина специалист по питанию, основательница сервиса по доставке правильного питания GetVegetable Чем вредно сливочное масло? Чем его можно заменить?

Сливочное масло — это молочный жир, получаемый путём взбивания сливок. Как правило, делают его из коровьего молока, и это продукт с высокой калорийностью — 717 ккал на 100 г. Он содержит витамины, белки и насыщенные жиры, что очень важно для здоровья. Вещества в составе масла замедляют старение, а также считаются отличным источником антиоксидантов. Ещё одна важная особенность сливочного масла — витамин D, которого нам особенно не хватает в зимнее время года. Он очень важен для поддержания иммунитета, а также для усвоения организмом кальция.

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Но есть и другая сторона медали — опасные вещества. В сливочном масле содержатся холестерин и трансжиры, избыток которых может вызвать проблемы с желчным пузырём и спровоцировать развитие атеросклероза. А при жарке на таком масле образуются канцерогены, которые могут вызывать развитие онкологических заболеваний.

Не рекомендуется употреблять сливочное масло людям, имеющим проблемы с сердцем и сосудами, страдающим лишним весом и болеющим панкреатитом.

Какие же существуют альтернативы сливочному маслу? Рассмотрим самые популярные.

Кокосовое масло

Калорийность: 862 ккал / 100 г.

Кокосовое масло укрепляет организм, способствует нормализации пищеварения, повышает умственную активность. Обязательно смотрите, чтобы это было именно пищевое кокосовое масло, а не косметическое. Для еды оно бывает двух видов — неочищенное и очищенное. Первое добавляют в напитки и салаты, а второе — при жарке и в выпечку.

Всё же стоит злоупотреблять кокосовым маслом, так как это может негативно сказаться на сосудах.

Топлёное масло

Калорийность: 892 ккал / 100 г.

Это масло подойдёт тем, кто страдает непереносимостью молочных продуктов, так как оно почти не содержит молочных белков. Топлёное масло наполнено полезными жирами. Также в нём содержатся витамины А, Е и К, укрепляющие зрение. Это масло благоприятно влияет на пищеварение и предотвращает возникновение язвы желудка. Витамин К укрепляет кости и насыщает их полезным кальцием.

Фото: unsplash.com/@rachelloughman

Ещё одно хороше свойство топлёного масла — поддержание здорового уровня инсулина и снижение риска сахарного диабета. Витамины А и Е способствуют сиянию кожи и ровному цвету лица. Важный фактор — при жарке топлёное масло не образует канцерогенов.

Но его нежелательно употреблять при серьёзных проблемах с желудком, гастритах, язвах, а также тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Миндальное масло

Калорийность: 816 ккал / 100 г.

Миндальное масло не рекомендуется использовать при больших температурах, так как оно теряет свои полезные свойства. Масло хорошо подойдёт при простудных заболеваниях, гриппе, бронхите, астме, кашле, проблемах с кишечником и желудочно-кишечным трактом, а также при гастрите и изжоге.

Миндальное масло поддерживает в норме уровень холестерина, укрепляет иммунитет и улучшает память. Но противопоказано при лишнем весе и индивидуальной непереносимости.

Масло из рисовых отрубей

Калорийность: 864 ккал / 100 г.

Его производят из зародышей зерна риса и рисовых отрубей. Широко применяется в кулинарии, особенно в салатах. Также оно прекрасно подойдёт для жарки — на нём хорошо тушить овощи и мясо. Такое масло не боится высоких температур, сохраняя полезные свойства.

Масло рисовых отрубей содержит витамины А, В, РР, но больше всего в нём «витамина молодости» — Е. Также оно насыщенно жирами Омега-3, Омега-6 и Омега-9. Считается сильнейшим антиоксидантом.

Фото: unsplash.com/@joannakosinska

Противопоказаний у масла из рисовых отрубей почти нет. Однако нежелательно употреблять его слишком много тем, кто страдает диареей, гастритом или язвой.