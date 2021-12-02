Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Главная Lifestyle Статьи

Польза закаливания для организма, зачем и как закаляться холодной водой, 5 полезных эффектов

Зачем нужно закаляться? 5 причин, чтобы сделать это привычкой
Юлия Дворкина Арина Забгаева
,
5 причин, чтобы начать закаляться
Комментарии
Правильная процедура избавит от целлюлита, считают врачи.
Зачем нужно закаляться? Чем полезно закаливание?

Разбираемся вместе с врачом.

Считается, что, если регулярно закаляться, можно повысить не только устойчивость к холоду (что очень кстати при такой-то погоде), но и иммунитет. Якобы короткий стресс стимулирует защитные процессы в организме и увеличивает его устойчивость к заболеваниям. Так ли это на самом деле и стоит ли вообще закаляться?

<a href="https://www.championat.com/authors/5027/1.html">Юлия Дворкина</a>
Юлия Дворкина
врач высшей квалификационной категории, заведующая отделением функциональной диагностики

Цель закаливания — улучшить иммунную систему, повысить устойчивость к простудным заболеваниям и к негативным воздействиям на организм в целом.

Фото: istockphoto.com

Закаливание (а не закалка) — это регулярно проводимая тренировка для организма, воздействие на него различными факторами. Но не лекарствами, не действиями вроде конкретных упражнений, а именно внешними природными проявлениями: водой, воздухом, солнцем. Подробнее о том, каким бывает закаливание и как делать его правильно, мы рассказывали здесь.

Чем полезно закаливание?

Правильное закаливание стимулирует сложные обменные процессы в организме, укрепляет иммунитет и помогает адаптироваться к вредным условиям окружающей среды. Среди положительных эффектов процедуры можно выделить несколько.

Как баня влияет на здоровье и когда туда нужно ходить? Как баня влияет на здоровье и когда туда нужно ходить?
Праздничное закаливание: как крещенские купания влияют на здоровье Праздничное закаливание: как крещенские купания влияют на здоровье
  • Усиливается иммунитет. Если вы регулярно закаляетесь, подхватить насморк или простыть после прогулки без шапки вам почти не грозит.
  • Повышается выносливость организма.
  • Улучшается терморегуляция, как следствие, лучше регулируется потоотделение, что положительно сказывается на состоянии кожи.
  • Уменьшается вероятность целлюлита.
  • Стимулируются обменные процессы: шлаки и токсины быстрее выводятся из организма.

Кому не стоит закаляться?

Прежде чем начать закаляться, стоит обратиться к врачу и пройти обследование. Специалист проведёт необходимые тесты и выяснит, можно ли вам проводить такую процедуру.

Фото: istockphoto.com

Юлия: При некоторых заболеваниях нельзя использовать «сильнодействующие» методики, например, купаться в проруби, окунаться в ледяную воду после бани с предельно высокими температурами. К условным противопоказаниям можно отнести сердечно-сосудистые заболевания и нарушение терморегуляции организма. Например, если у вас всегда повышена температура тела. Не сказать, что в таких случаях однозначно нельзя закаляться, но делать это нужно крайне осторожно и обязательно после консультации с врачом.

Против вирусов. Какие продукты помогут укрепить иммунитет Против вирусов. Какие продукты помогут укрепить иммунитет
Естественный барьер: что такое иммунитет и нужно ли его укреплять? Естественный барьер: что такое иммунитет и нужно ли его укреплять?

Даже если вы полностью здоровы, к закаливанию стоит относиться со всей серьёзностью: если решили заняться, то проводить процедуру стоит регулярно. Важно увеличивать интенсивность медленно, постепенно. Нырять с головой в ледяной омут точно не стоит.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
Какая каша полезнее — на воде или на молоке? Дело не только в калорийности
Какая каша полезнее — на воде или на молоке? Дело не только в калорийности
Чем заменить сливочное масло? 4 полезных альтернативы
Чем заменить сливочное масло? 4 полезных альтернативы
TOP 3
Красивые ягодицы и пресс за 30 минут в день. Тренировка от чемпионки мира по бодифитнесу
Видео
Красивые ягодицы и пресс за 30 минут в день. Тренировка от чемпионки мира по бодифитнесу
Фитнес
Зачем спортивные бренды выпускают кроссовки на каблуках и без задников?
Зачем спортивные бренды выпускают кроссовки на каблуках и без задников?
Тренды
Адель похудела на 45 кг. Спорт помог певице пережить развод
Адель похудела на 45 кг. Спорт помог певице пережить развод
Мотивация
© championat.com 2000–2021