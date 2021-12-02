Звезды, победившие анорексию. Гага, Джоли и Бекхэм когда-то весили меньше 40 килограммов

В погоне за идеальными формами девушки зашли слишком далеко, но смогли выбраться.

Нервная анорексия — жуткий феномен современного мира. Несмотря на расцвет движения бодипозитива, эта болезнь продолжает поражать людей по всему миру, независимо от рода деятельности и социального статуса.

Рассказываем про звёзд, которые смогли победить недуг. Вместе с экспертом разбираемся, как распознать первые признаки анорексии и как помочь людям с таким диагнозом.

Татьяна Филиппова эндокринолог, диетолог Анорексия — это расстройство пищевого поведения, к которому могут привести навязчивые мысли о похудении, стройной фигуре, недовольстве своим телом. Большое значение оказывают давление общества и социальные «стандарты» внешнего вида. Также это отношения в семье и с близкими людьми. Больше подобному давлению подвержены подростки, и именно в этой возрастной категории анорексия выявляется чаще всего.

Почему это так опасно?

Каждые 62 минуты от расстройства пищевого поведения (РПП) в мире умирает один человек. По статистике, смертность от анорексии в мире составляет 5-6%. Симптомами данного заболевания являются не только отказ от питания и прогрессирующая потеря веса, но и трудный психологический фон, возникший после жизненных проблем и негативного влияния общества.

Фото: istockphoto.com

По словам эксперта, основной признак заболевания — это потеря веса либо отсутствие набора веса, если речь идёт о детях. Также это головные боли, головокружения, вплоть до потери сознания, боли в животе, нарушение сна, проблемы со стулом и другие. Самостоятельно человеку, как правило, сложно оценить признаки, так как он, наоборот, чувствует себя хорошо и радуется похудению. Пациенты отмечают, что «никогда не чувствовали себя так хорошо», хотя при этом уже присутствуют проблемы со здоровьем. Замечают изменения, как правило, родные и близкие друзья.

Всегда нужно помнить, что шанс на полное выздоровление есть у каждого, главное, вовремя обратиться к специалисту. От анорексии не застрахован никто, и довольно часто через этот тернистый путь проходят и знаменитости. Рассказываем о некоторых из них.

Виктория Бекхэм

Виктория рассказывала журналистам, что сидит на самых строгих диетах, чтобы поддерживать стройную фигуру. Иногда ограничения доходили до того, что её рацион состоял из яблок и листьев салата. Как следствие — поликистоз яичников. В 2011-м врачи настояли, чтобы девушка набрала вес для нормального протекания беременности, что Виктория и сделала.

Тогда постепенно стал возвращаться аппетит, но строго контролировать рацион и много заниматься спортом Бекхэм не перестала и по сей день. Часто худобу Виктории высмеивали в рекламных роликах, после которых девушку стали называть иконой анорексии.

Леди Гага

Леди Гага с 15 лет боролась с анорексией и булимией. Стефани признаётся, что долгое время разговоры о своём теле были для неё больной темой. Когда у актрисы выявили фибромиалгию – болезнь, которая проявляется сильными хроническими мышечно-скелетными болями в теле – это дало толчок к лечению и принятию себя.

На сегодняшний день Леди Гага – сторонница бодипозитива. Она игнорирует негативные высказывания подписчиков, не боится набрать вес и призывает женщин радоваться жизни в любом теле. «Всем девочкам, которые думают, что они уродливы, потому что у них не нулевой размер, хочу сказать, что каждая — красавица номер один! Это общество уродливо».

Анджелина Джоли

Первым, кто заметил неестественную худобу актрисы и забил тревогу, был бывший муж Анджелины Брэд Питт. Он просил её начать немедленное лечение, но Джоли не могла отложить деятельность посла ООН и выступления в благотворительных организациях. При росте 169 см она весила около 37 кг. Ситуация начала меняться в 2013 году, когда Роберт Стромберг, режиссёр фильма «Малефисента», утвердил Джоли на главную роль при условии, чтобы та набрала минимум 10 килограммов.

Актрисе потребовалось пять лет, чтобы вернуться к здоровому весу и рассказать фанатам, что стало причиной пищевого расстройства. Трудный жизненный период, несколько операций по удалению груди и яичников, смерть матери и развод с Питтом — всё повлияло на неприятие организмом пищи.

Юлия Липницкая

Фигуристка ушла из профессионального спорта из-за борьбы с пищевым расстройством. Перед этим она провела три месяца в одной из европейских больниц, где ей поставили диагноз — нервная анорексия. Спортсменка не смогла принять изменения тела во время полового созревания – ей не удавалось с прежней лёгкостью выполнять вращения и прыжки.

После того как Юлия перешла от Этери Тутберидзе к Алексею Урманову, тренер поставил задачу — быстро согнать вес. После этого девушке было сложно выполнять любые физические нагрузки и пришлось проходить курс стационарного лечения.

Татьяна Филиппова эндокринолог, диетолог Самое главное — это вовремя обратиться за помощью к специалисту. Занимается данной проблемой психиатр или психотерапевт, но дополнительно может понадобиться консультация диетолога, эндокринолога, гастроэнтеролога. Самостоятельные действия могут быть неэффективны, т.к. человек не может адекватно оценить себя и своё состояние.

Анорексия — болезнь XXI века, и с ней справляются не все. Ничего такого, если я открыто об этом скажу. Единственное, о чём сожалею, что не сделала этого раньше, потому что всё продолжалось уже не первый, не второй и не третий год.

Юлия Липницкая