Что происходит c организмом, если вы бросаете курить?

Как отказ от курения влияет на организм? Как долго никотин выводится из организма?



Разбираемся вместе с врачами.

Если вы задаётесь вопросом, стоит ли бросать курить, то имейте в виду вот что. Человеческий организм в большинстве случаев излечивает сам себя — и происходит это быстрее, чем многие думают. Уже через 20 минут после последней выкуренной сигареты частота сердечных сокращений снижается и приходит в норму. Что уж говорить о более продолжительном отказе от вредной привычки. Это потребует немалого количества времени, но результат стоит того.

Георгий Зильберман врач общей практики Уже через два дня после отказа от курения нервы начинают восстанавливаться, угарный газ выходит из организма, а лёгкие очищаются от слизи.

Почему так трудно бросить курить?

Отказ от курения — тяжёлый процесс как физически, так и психологически. Почему? Всё не так сложно: никотин — это неполноценный аналог нейромедиаторов. Это вещества, благодаря которым происходит передача нервного импульса между клетками различных мышц, в том числе и сердечной. Когда человек курит, выработка естественных нейромедиаторов снижается. И после отказа от вредной привычки восстанавливается не сразу. А до тех пор человек испытывает сильный стресс, трудности с концентрацией, раздражительность, тревожность.

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Также среди последствий — нарушение сна, снижение стрессоустойчивости, увеличение веса. Гораздо реже возникают такие симптомы: кашель, боль в горле, заложенность в груди, головокружение и головные боли, ощущение тошноты, общее чувство недомогания и слабости. Чтобы сам организм отвык от никотина, обычно требуется месяц. Но психологическая борьба длится куда дольше.

Что происходит с организмом после отказа от сигарет?

Процесс отказа от курения у всех происходит по-разному, но чаще всего с организмом происходит примерно следующее.

Через 1-3 дня

В первый день после отказа от сигарет риск сердечного приступа начинает снижаться. В целом курение повышает риск ишемической болезни сердца, поскольку снижает уровень хорошего холестерина — заниматься спортом в этом случае сложнее.

Через день без курения начинает снижаться артериальное давление, а это уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Повышается уровень кислорода, облегчая бывшему курильщику физическую активность.

Кирилл Ювченко медицинский директор цифровой лаборатории Lifetime+ Продукты горения вызывают хроническое воспаление и секрецию мокроты, угарный газ связывается с гемоглобином и лишает его способности переносить кислород. Поэтому в первые три дня слизистая «заживает», как от ожога.

Георгий: Курение повреждает нервные окончания, отвечающие за обоняние и вкус. Но уже через два дня после отказа от курения нервы начинают восстанавливаться, угарный газ выходит из организма, а лёгкие очищаются от слизи. Человек может заметить обострение обоняния и более яркие вкусовые ощущения. Через три дня после отказа от курения уровень никотина в организме снижается. В этот период у большинства бывает плохое настроение и раздражительность, сильные головные боли и тяга к курению, поскольку тело перестраивается.

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Через 1-9 месяцев

Уже через месяц без сигарет лёгкие начинают работать лучше. По мере их заживления и увеличения объёма уменьшаются кашель и одышка, повышается спортивная выносливость. На этом этапе бывшие курильщики замечают, что снова могут справляться с кардионагрузкой, например, с бегом и прыжками. В течение следующих нескольких месяцев кровообращение продолжает улучшаться.

Георгий: Через девять месяцев лёгкие становятся крепче. Тонкие, похожие на волоски структуры внутри них, называемые ресничками, восстанавливаются. Они помогают выталкивать слизь из лёгких и бороться с инфекциями. Примерно в это время многие бывшие курильщики замечают, что стали реже болеть, как раз потому, что зажившие реснички лучше справляются со своей работой. Через год без сигарет риск развития ишемической болезни сердца снижается вполовину.

Через 5-20 лет

Сигареты содержат множество токсинов, которые вызывают сужение артерий и кровеносных сосудов и повышают риск образования тромбов. Но после пяти лет воздержания от курения эта проблема исчезает, снижается вероятность инсульта.

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Георгий: Через 15 лет после отказа от вредной привычки риск ишемической болезни сердца практически сводится к нулю. Аналогично снижается и вероятность рака поджелудочной железы. Через 20 лет шансов умереть от причин, связанных с курением, включая болезни лёгких, почти не остаётся.

Как бросить курить?

Кирилл: Я бы советовал заниматься спортом. Так вы обеспечите себя альтернативным источником эндорфинов, которые помогут выдержать сложный этап. В идеале выбирать командный вид спорта — обязательства перед другими участниками помогут не забросить занятия и пережить дискомфорт от недостатка никотина. Ведь его дефицит приводит к сбою всех систем в организме: ускорению сердцебиения, повышению давления, вялости, проблемам с пищеварением. Но уже спустя пару недель всё стабилизируется. Обязательно следите за своим здоровьем, периодически проходите профилактическое обследование или как минимум отслеживайте основные показатели.

И не забывайте, отвыкнуть от привычки брать сигарету в руки — задача сложная, но выполнимая.