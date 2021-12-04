Генетика играет роль в длине и форме конечностей, но ей можно помочь с помощью регулярных нагрузок.

Стройные ноги как у модели за 5 минут в день. Интенсивная тренировка для похудения

Добиться красивых ног мечтает любая девушка. Но достичь этого не так просто. Помимо регулярных занятий в зале, важно уделять особое внимание своему рациону на каждый день, а также уходу за телом: обёртывания и массажи будут отличными помощниками в погоне за красивой фигурой. Если вы часто тренируетесь и хотите увеличить нагрузку, попробуйте нашу тренировку. Она не отнимет много времени, но позволит дать мышцам дополнительный тонус.

Елена Скоблова фитнес-тренер World Class Генетика играет роль в первую очередь в длине и форме конечностей, в том числе мышц, поэтому тренировки должны быть систематическими и достаточно сложными.

Прыжки на скакалке

Минута прыжков на скакалке подготовит к тренировке и разогреет мышцы. После такой кардионагрузки процесс жиросжигания ускорится и снизится вероятность получения травмы.

Важно! Каждое упражнение делаем в течение минуты.

Фото: istockphoto.com

Боковые выпады

Они отлично проработают заднюю и переднюю поверхности бедра и приведут мышцы в тонус. Старайтесь медленно выполнять упражнение, чтобы полностью прочувствовать ноги.

Техника выполнения:

Встаньте ровно. Ноги на ширине плеч. Стопы развёрнуты в направлении коленей.

Руки выставляем перед собой, локти немного согнуты, кисти соединены в замок перед грудью.

На выдохе делаем шаг в сторону правой ногой, сгибаем её в колене и переносим на неё вес тела.

Левая нога выпрямлена и стоит на полной стопе.

Делаем упражнение в динамике по очереди на каждую ногу.

Приседания с прыжками

Это отличное упражнение на жиросжигание и прокачку мышц ног. Из-за того, что во время тренировки будет усиливаться пульс, вы сожжёте больше калорий.

Техника выполнения:

Встаньте прямо, носки развёрнуты в стороны. Подтяните живот. Выпрямите спину. Чуть согните в локтях руки.

Сделайте неглубокий присед.

Затем сразу же прыжком вернитесь в исходное положение, сводя ноги вместе.

«Джампинг Джек»

Упражнение считается одним из лучших для похудения. Оно быстро разгонит пульс и будет воздействовать на несколько мышечных групп.

Техника выполнения:

Руки опущены вдоль туловища, ноги вместе.

Делаем прыжок, одновременно меняя положение рук и ног: теперь ноги находятся гораздо шире плеч, мыски «смотрят» в разные стороны. Руки подняты вверх, согнуты в локтях, ладони прикасаются друг к другу.

Повторяем прыжки, меняя положение рук и ног.

Фото: istockphoto.com

Приседания с махами ногой в сторону

Это упражнение хорошо тем, что во время его выполнения создаётся дополнительная нагрузка на ягодицы за счёт маха ногой.

Техника выполнения:

Встаём прямо. Ноги на ширине плеч, руки сцеплены в замок перед грудью.

Делаем приседание.

Возвращаемся в исходное положение и делаем мах в сторону левой ногой.

Снова приседаем и, возвращаясь в исходное положение, делаем мах правой ногой.

Тренировка окончена.

Помните, что залог красивой фигуры — регулярные тренировки. Придерживайтесь своего плана занятий и старайтесь не пропускать их.