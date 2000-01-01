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Сможете ли вы выполнить школьные нормативы по физкультуре?
Сможете ли вы выполнить школьные нормативы по физкультуре?
Попробуйте сдать зачёт за 10 класс на отлично.
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Прыжок в длину
Прыжок в длину
Мальчики: «5» – 220 см, «4» – 210 см, «3» – 190 см.
Девочки: «5» – 185 см, «4» – 175 см, «3» –160 см.
Подъём туловища за минуту
Подъём туловища за минуту
Мальчики: «5» – 55 раз, «4» – 50 раз, «3» – 45 раз.
Девочки: «5» – 45 раз, «4» – 40 раз, «3» – 30 раз.
Отжимания от пола
Отжимания от пола
Мальчики: «5» – 32 раза, «4» – 27 раз, «3» – 22 раза.
Девочки: «5» – 22 раза, «4» – 17 раз, «3» – 12 раз.
Челночный бег 4x9
Челночный бег 4x9
Мальчики: «5» – 9,3 секунды, «4» – 9,7 секунды, «3» – 10,3 секунды.
Девочки: «5» – 9,7 секунды, «4» – 10,1 секунды, «3» – 10,8 секунды.
Подтягивания
Подтягивания
Мальчики (высокая перекладина): «5» – 16 раз, «4» – 11 раз, «3» – шесть раз.
Девочки (низкая перекладина): «5» – 13 раз, «4» – девять раз, «3» – пять раз.
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Сможете ли вы выполнить школьные нормативы по физкультуре?
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