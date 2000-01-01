6 неочевидных продуктов, которые стоит ограничить
Разбираемся вместе с нутрициологом Анной Берсеневой.
Сыры и йогурты
Молочные продукты вызывают пищевую аллергию. Это может задерживать жидкость в организме, мешать работе ЖКТ и способствовать появлению лишнего веса.
Перцы, баклажаны, помидоры
В них содержится соланин – ядовитое органическое соединение. Если вы чувствительны к этому веществу, такие овощи могут плохо сказаться на здоровье.
Пшеница, рожь, ячмень
В них содержится много глютена и дрожжей. Первый может усугубить проблемы и нарушить пищеварение. А дрожжевой грибок увеличивает риск воспалительных заболеваний кишечника.
Экзотические и сладкие фрукты
Избыток фруктозы увеличивает нагрузку на печень, из-за чего организм хуже расщепляет и усваивает жиры. Злоупотребление фруктами может привести к нарушению липидного обмена.
Мясо и птица
И в красном, и в белом мясе содержатся Омега-6 жирные кислоты. Повышенное содержание этого вещества в организме увеличивает риск ожирения.
Яйца
В них содержится немало холестерина. У тех, кто ест много яиц, риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний значительно выше.
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Их негативное влияние на организм не так очевидно, поэтому многие об этом даже не задумываются.
6 неочевидных продуктов, которые стоит ограничить
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