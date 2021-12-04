Почему спортивные вещи теряют гендер? Унисекс-коллекции становятся всё популярнее

«Фейсбук» теперь позволяет пользователям выбирать свой гендер из 71 варианта, а бренды всё чаще выпускают коллекции, которые подойдут и парням, и девушкам. Спортивная индустрия достаточно ожидаемо стала одной из первых, кто подхватил эту тенденцию. Брендам даже не пришлось кардинально менять концепцию.

Евгения Павловская эксперт по стилю С начала XX века по сегодняшний день спортивная одежда претерпела большие изменения. Она стала более универсальной практически во всех видах спорта.

А были ли различия?

Унисекс, гендерно-нейтральная, андрогинная — все три термина можно применить к большей части современной одежды. Такая одежда призвана стирать грань между ярко выраженными мужскими и женскими признаками. Глубокий анализ моды и её истории показывает: вопреки мнению тех, кто думает, что гендерно-нейтральная мода — это новая тенденция, наиболее современный цикл её развития начался ещё 70 лет назад.

Термин «гендер» был впервые использован в 1955 году для описания социальных и культурных аспектов маскулинности и фемининности независимо от биологического пола. В свою очередь, термин «унисекс» был введён в 1960-х годах применительно к одежде, предназначенной для ношения обоими полами.

Происхождение современной одежды унисекс можно связать с периодом Второй мировой войны, когда женщинам пришлось занять место мужчин на тех должностях, где без брюк было не обойтись. Следующий крупный сдвиг произошёл в 1968 году, когда на подиумах появились коллекции, вдохновлённые космической гонкой и футуризмом.

Однако со спортивным стилем всё более прозаично. Спортивную одежду нельзя анализировать наравне с повседневной вплоть до 2000-х, потому что она всегда стояла особняком и не имела амбиций попасть на подиумы.

Евгения Павловская эксперт по стилю Благодаря Коко Шанель с 20-х годов стали появляться модели унисекс — брючные костюмы, джемперы. Но ещё долгое время практически во всех видах спорта женщины соревновались в юбках, реже в широких брюках, собранных на щиколотке. Дальше женщины больше стали осваивать и «мужские» занятия: бокс, борьба, тяжёлая атлетика, хоккей. Спортивная одежда стала более универсальной практически во всех видах спорта.

Дизайнеры предсказывают, что в недалёком будущем спортивная и уличная мода (а значит, и вся остальная) может прийти к тому, что все коллекции изначально будут только агендерными, а главным средством выражения пола станут аксессуары.

Сегодня: борьба за равенство и коллекции для всех

Сегодня спортивный стиль и уличная мода уверенно заняли свою нишу в индустрии и даже диктуют свои тенденции. Именно за свободу мы и полюбили спорт-шик: свободный крой, комфортные ткани и яркие акценты. Теперь парням можно не стесняться розового цвета, а девушкам — носить массивные мускульные кроссовки.

Помимо развития такой тенденции на рынке спортивной одежды, революция совершается и на самих спортивных площадках. Международный олимпийский комитет создаёт специальные программы и документы, призванные стремиться к достижению гендерного равенства. Уравнивается количество атлетов в мужском и женском зачётах, корректируется размер призовых и создаются новые медальные зачёты.

Однако скандальные информационные поводы всё ещё возникают. На чемпионате Европы по пляжному гандболу 2021 года спортсменки сборной Норвегии выступили не в классических бикини, а в спортивных шортах. За запрещённую экипировку их оштрафовала Европейская федерация гандбола (EHF). Спортсменок поддержали многие коллеги и общественные деятели.

Очень странно, что должна быть разница между нами и мужчинами, когда мы играем в одном виде спорта.

Катинка Хальтвик, капитан сборной Норвегии

Эксперт считает, что сегодня одежда может отличаться цветовым решением и кроем, учитывая особенности мужской и женской фигуры, однако мы приходим к общему знаменателю. Брюки, майки, футболки, шорты были атрибутами только мужского гардероба, сейчас они универсальны.

Осталось мало видов спорта, где одежда отличается по гендерному признаку. Так, например, юбки остались в таких видах спорта, как теннис, многие виды танцевального спорта, фигурное катание.