Как правильно спать? 4 ошибки, которые вы делаете ночью

Например, осанку важно контролировать не только при ходьбе или сидя за компьютером.

Лев Дунаев семейный ортопед сети ортопедических салонов ОРТЕКА Следить за положением тела нужно даже во время сна, ведь от этого напрямую зависит качество отдыха. Каких ошибок стоит избегать, чтобы наутро быть в хорошем настроении и чувствовать себя отлично?

Сон на животе

Эта позиция для сна — самая нежелательная. Привычка спать на животе может обернуться постоянными болями в шее и спине. Когда вы лежите в таком положении, голова всё время повернута набок, ведь иначе дышать не получается. Из-за этого мышцы шеи перенапрягаются, а позвоночник искривляется. При этом нарушается и кровообращение шейного отдела. А это зачастую становится причиной головной боли и плохого самочувствия.

Фото: unsplash.com/@entersge

Во время сна на животе нагрузка идёт не только на опорно-двигательную, но и на дыхательную систему. От этой привычки в первую очередь лучше избавиться тем, кто страдает от апноэ сна — приостановки дыхания, которая приводит к полному отсутствию или уменьшению лёгочной вентиляции. Но при этом, лёжа на животе, мы вдыхаем меньше воздуха, поэтому и храпим меньше.

Поза зародыша

С психологической точки зрения, вероятно, это самая комфортная позиция, но полезной для опорно-двигательной системы её назвать нельзя. В течение дня позвоночник испытывает колоссальные статические и динамические нагрузки. Всё это усугубляется тем, что днём мы редко следим за осанкой. Ось позвоночника у нас и так постоянно смещается, особенно когда работаем за компьютером. Сон в позе зародыша лишь дополнительно перенапрягает позвоночник, нагружает шейный и плечевой отделы, а также суставы. Такая позиция для сна тоже чревата проблемами с дыханием и кровообращением.

Руки под подушкой

Сон на боку — не самый полезный, но вполне безопасный вариант. Только нужно не допускать распространённой ошибки — подкладывания рук под подушку. Это далеко не лучшая идея. Так вы лишь создаёте дополнительную нагрузку на опорно-двигательную систему, мешаете кровообращению, что заканчивается онемением рук. Поэтому во время сна на боку руки лучше держать вытянутыми вдоль тела.

Отсутствие дополнительной поддержки

Ещё одна частая ошибка, которая вредит здоровью опорно-двигательной системы, — это неправильный выбор аксессуаров для сна. Некачественная подушка и матрас могут стать причиной хронических болей в позвоночнике.

Фото: unsplash.com/@tsujigimi

Как правильно спать?

Безопаснее всего спать на спине. В таком случае нагрузка на межпозвонковые диски минимальна и равномерно распределяется на всю опорно-двигательную систему. Дети зачастую спят в позе морской звезды, раскинув руки и ноги в разные стороны. Можно последовать их примеру или вытянуть руки вдоль туловища, выпрямить ноги и сомкнуть их.

О пяти привычках, которые вредят сну, смотрите в видео «Чемпионата».

Приобретите ортопедические подушки и матрас. Изделия помогают поддерживать позвоночник в анатомически правильном положении и снижают нагрузку на него. За счёт такой поддержки улучшается кровообращение и расслабляются мышцы. Если чаще всего спите на боку, используйте ортопедическую подушку с выемкой под шею, чтобы избежать нагрузки на этот отдел. Основание ортопедических подушек, как правило, изготовлено из материала с эффектом памяти, благодаря чему изделия максимально подстраиваются под уникальную анатомию каждого человека.