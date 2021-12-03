Как работают горнолыжные тренажёры? На них оттачивают навыки спортсмены Кубка мира

Многие с нетерпением ждут сезона, чтобы покататься на лыжах или сноуборде. Но есть немало тех, у кого одна только мысль о спуске со склона вызывает ужас. Выход есть – испытать себя на виртуальной трассе и отточить навыки на горнолыжном симуляторе.

Александр Гордеев PRO-эксперт Спортмастер PRO, инструктор по горным лыжам и сноуборду Так тренируются спортсмены Кубка мира по лыжным гонкам, чтобы обкатать технику и улучшить физическую форму и выносливость.

Что такое горнолыжные тренажёры и в чём их польза?

Это своего рода имитация спуска по склону и отличный способ научиться рассекать на лыжах или сноуборде. С помощью горнолыжного тренажёра можно отточить базовые спортивные навыки, технику езды, правильное распределение веса, координацию. Нагрузку воспроизводят специальные датчики, которые регулируют такие параметры, как положение оборудования, ускорение, давление, угол закантовки.

В симуляторе есть множество трасс разной степени сложности, поэтому он подойдёт как новичкам, так и профессионалам. А система виртуальной реальности может перенести в любой горнолыжный курорт мира – для этого предусмотрены панорамный экран и проекторы. Ощущения сравнимы с реальным спуском по трассе.

Горнолыжный тренажёр хорош ещё тем, что заменяет полноценную тренировку в зале. Это отличный вариант для тех, кто хочет поддерживать тело в тонусе, но не любит тягать железо. Симулятор прокачивает мышцы-стабилизаторы, ягодицы, бёдра, икроножные мышцы и верхний плечевой пояс. А также тренирует сердечно-сосудистую систему, повышает выносливость и улучшает координацию.

Какой тренажёр попробовать?

Александр: Существует несколько видов горнолыжных тренажёров. Один из них – «Скайтек»: человек пристёгивается к лыжам или сноуборду и специальный механизм двигает его в полугоризонтальной плоскости влево и вправо. В плане подготовки к сезону горнолыжный тренажёр очень хорош, особенно для тех, кто давно катается. А для начинающих есть и другой способ научиться кататься – это роликовые коньки. Они близки по механике движения, поскольку это езда по поверхности на скорости с передним и задним балансом. В горнолыжных тренажёрах воспроизвести подобное не получится – симулятор предполагает только две позиции при тренировке.

Ещё один вариант тренажёров – «Горностай» – это лента под наклоном, по которой человек едет вниз. Тоже хороший вариант для обработки движений, который подойдёт начинающим. «Скайтек» подходит для работы над техническими элементами – позволяет выполнять их, не боясь упасть вперёд. А также помогает выработать правильную биомеханику движений и поворотов на кантах – когда сначала идёт стопа, потом движение колена, затем уже подключается бедро. Это хороший способ сформировать нейтральную стойку, постановку рук и тела и стабилизировать положение тела. Ширина постановки ног здесь может быть разной, но отчасти поэтому будет сложно сформировать устойчивость и ощущения баланса.

В общем, в каждом тренажёре есть плюсы и минусы. Выбор за вами.

Где можно попробовать?

Тренажёр «Скайтек»

Головной центр SkyTechSport: Москва, Старопетровский проезд, д. 1 стр. 2.

Спорткомплекс «Кант»: Москва, Электролитный пр-д, д. 7 корп. 2 стр. 3, «Спорт-ангар».

Учебно-тренировочный центр «Кавголово»: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п.Токсово, ул. Лесгафта, д. 35.

Тренажёр «Горностай»

ТРЦ «Мозаика»: Москва, 7-я Кожуховская ул., д. 9.