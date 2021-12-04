Что произойдёт с организмом, если есть имбирь каждый день?

Чем полезен имбирь? Помогает ли он похудеть и можно ли его есть каждый день?



Разбираемся вместе с нутрициологом.

О полезных свойствах имбиря известно немало. Его добавляют в самые разные блюда и напитки: в мясо и выпечку, в кофе и чай. Считается, что эта специя улучшает иммунитет, помогает бороться с простудой и даже с лишним весом. Но так ли это на самом деле? И как часто можно есть имбирь?

Лидия Квашнина нутрициолог Свежий имбирь содержит большое количество полезных минеральных веществ, витаминов, эфирных масел, незаменимых аминокислот. Практически все они сохраняются и в имбирном порошке.

Помогает ли имбирь похудеть?

Благодаря клетчатке и пектиновым веществам в составе имбирь помогает работе пищеварительной системы. Он стимулирует секрецию пищеварительных желез желудка, благотворно влияя на микрофлору и работу кишечника. При этом вы реже страдаете от газообразования, токсины выводятся быстрее, а обмен веществ ускоряется.

Считается, что особое вещество в составе имбиря (алкалоид гингерол-6) способствует похудению. Он усиливает выработку тепла организмом и ускоряет метаболизм. Кроме того, препятствует накоплению жировых тканей.

Фото: unsplash.com/@jules_eatrunhike

Лидия: Специалисты сходятся во мнении, что имбирь полезен людям с избыточным весом, поскольку он положительно влияет на обмен веществ. Он действительно может быть одним из факторов, влияющих на изменение веса, но сам по себе корнеплод не обладает магической способностью «сжечь» лишние килограммы. Результата можно добиться, лишь употребляя имбирь на фоне здорового сбалансированного питания и регулярных физических нагрузок.

Чем полезен имбирь и сколько его можно есть?

В имбире больше всего калия, который полезен тем, кто принимает мочегонные средства. В это время вместе с жидкостью организм теряет много калия, а имбирь помогает восстановить его уровень. Также в тандеме с фосфором калий снабжает мозг кислородом, а вместе с кальцием — контролирует нервомышечную активность. В сочетании с йодом и щелочными основаниями, которыми богат имбирь, калий положительно влияет на организм при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и щитовидной железы.

Помимо калия, имбирь богат магнием, незаменимым для функционирования нервной системы, а также при синтезе белков и выводе токсичных элементов из организма. Более того, магний благотворно влияет на состояние человека после сердечного приступа и ослабляет симптомы предменструального синдрома у женщин.

Фото: istockphoto.com

Высокое содержание кальция в имбире делает его особенно полезным для взрослых женщин (после наступления менопаузы) и людей пожилого возраста. Он способствует поддержанию нормального артериального давления, обеспечивает свёртываемость крови, регулирует работу ферментов. Его достаточное наличие в организме помогает предотвратить аритмию и мышечные судороги.

Также этот пряный корень борется с такими распространёнными проблемами, как накопление холестерина и повышенный уровень сахара в крови. Он укрепляет сосуды и препятствует образованию тромбов.

В корне имбиря содержится достаточно много витамина С и витаминов группы В (В1, В2, В6, В9), которые оказывают поддержку иммунной системе. Поэтому имбирь рекомендуют есть при простудных заболеваниях.

Кроме того, в специи содержится алкалоид гингерол, который вместе с эфирными маслами придаёт ему специфический запах и вкус. Этому соединению приписывают массу полезных свойств, главные из которых:

подавление тошноты любой природы (вызванной укачиванием, отравлением, токсикозом и т. д.);

антибактериальное действие;

устранение спазмов;

антиоксидантный эффект;

согревающее действие.

Лидия: Что касается норм потребления, всё зависит от индивидуальной реакции организма. Сырой имбирь из-за его терпкости не стоит есть больше 5-10 г в день.

Какие ещё продукты помогают ускорить обмен веществ, смотрите в видео «Чемпионата».

Чем может быть опасен имбирь?

Несмотря на то что имбирь полон полезных веществ и в целом благотворно влияет на организм, его следует употреблять в умеренных количествах.

Фото: unsplash.com/@jules_eatrunhike

В некоторых случаях от специи и вовсе лучше отказаться:

во время приёма сахаропонижающих препаратов и средств для разжижения крови, поскольку имбирь и сам снижает способность крови к свёртываемости;

при воспалительных заболеваниях кишечника (например, гастрите);

в период обострения заболеваний сердца, желчного пузыря, печени;

при повреждениях слизистых оболочек и кровотечениях;

при приёме некоторых противовоспалительных средств (аспирин, анальгин, ибупрофен и др.);

при слишком высокой температуре;

во время беременности (второй и третий триместры);

детям до трёх лет.

Что произойдёт, если есть имбирь каждый день?

Если у вас нет противопоказаний к его употреблению и вы едите имбирь в больших количествах, то он:

поможет пережить период ОРВИ и простуд;

поддержит пищеварение и метаболизм, избавив от неприятных ощущений после принятия пищи;

поможет сжигать жировую ткань (при условии сбалансированного питания);

не позволит образоваться «плохому» холестерину.